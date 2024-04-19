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    «Эсхате» сразу несдобровать?!

    «Хосилот» Фархор — «Эсхата». Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, чемпионат Таджикистана, 19 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Хосилот» Фархор — «Эсхата»
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    «Эсхата»
    19 апреля в 3-м туре чемпионата Таджикистана по футболу сыграют «Хосилот» Фархор и «Эсхата». Начало игры — в 16:00 мск. «Хосилот» Фархор — «Эсхата»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Хосилот» Фархор

    Турнирное положение: «Хосилот» Фархор стартовал в чемпионате сверхпродуктивно. На данный момент команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

    При этом «Хосилот» Фархор победил в 2 стартовых матчах чемпионата. Забила команда 5 мячей, пропустив в свои ворота всего 1.

    Последние матчи: в предыдущем поединке чемпионата команда добыла яркую викторию. «Хосилот» Фархор уверенно одолел «Худжанд» (3:1).

    Обе победы в чемпионате получились эффектными. Меньше 2 мячей соперникам «Хосилот» Фархор попросту не отгружает.

    Оборона команды в последних матчах действует фактически образцово. Да и вообще, игра одного из лидераов чемпионата смотрится на выгодно.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: на данном этапе команда выглядит одним из фаворитов чемпионата Таджикистана. Наверняка «Хосилот» Фархор продолжит свой мощный ход!

    Матчи против «Эсхаты» для команды исторически складываются непросто. В двух очных поединках «Хосилот» Фархор по разу победил и уступил.

    Нет никаких сомнений, что хозяева будут действовать максимально активно. «Хосилот» Фархор нынче выглядит на две головы сильнее соперника.

    «Эсхата»

    Турнирное положение: Старт чемпионата Таджикистана команда откровенно провалила. Ныне «Эсхата» располагается на 11 месте таблицы.

    Притом, что «Эсхата» в двух первых турах не набрала ни одного очка. В 2 матчах чемпионата команда забила всего 1 раз при 5 пропущенных мячах.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда снова не разжилась очками. «Эсхата» разгромно уступила ЦСКА Памиру (0:3).

    А вот до того команда проиграла еще и «Худжанду» (1:2). Причем оборона «Эсхаты» ошибается уж слишком часто.

    Очевидно, что команда будет сражаться лишь за сохранение прописки в элите. Да и вообще, «Эсхата» не блещет в плане реализации.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Эсхата» выглядит довольно бледно. Да и неудачный старт явно психологически подкосил игроков.

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    В прошлом сезоне «Эсхата» одолела «Хосилот» со счетом 2:1. А вот в первом круге команда минимально уступила сопернику.

    Вот только «Эсхата» нынче выглядит явно слабее «Хосилота» Фархор. Да и при текущей диспозиции рассчитывать на очки будет непросто.

    Наверняка гости будут действовать сугубо от обороны. Даже один заработанный балл для команды будет считаться успехом.

    Статистика для ставок

    • «Хосилот» Фархор выиграл в 2 стартовых матчах чемпионата

    • «Эсхата» проиграла в 2 своих последних матчах

    • «Эсхата» проиграл «Аркадагу» все 3 очных поединка

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Хосилот» Фархор — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.64. Ничья оценена в 4.07, а победа оппонента — в скромные 6.21.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.15 и 1.82.

    Прогноз: Номинальные хозяева на голову сильнее «Эсхаты», так что наверняка будут активно атаковать.

    «Хосилот» Фархор сейчас сносит всех и вся на своем пути, и явно начнет встречу агрессивно.

    Ставка: Победа «Хосилота» Фархор в 1 тайме за 2.15.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что «Хосилот» Фархор выиграет у «Эсхаты» с разницей в 2 и более мячей.

    Ставка: Фора «Хосилота» Фархор -1.5 за 2.80

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    Ставка и прогноз на матч «Хосилот» Фархор — «Эсхата» с коэффициентом 2.15. Дата матча: 19.04.2024. Прогнозы на футбол. «Эсхате» сразу несдобровать?!
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