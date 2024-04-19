19 апреля в 3-м туре чемпионата Таджикистана по футболу сыграют «Хосилот» Фархор и «Эсхата». Начало игры — в 16:00 мск. «Хосилот» Фархор — «Эсхата»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Хосилот» Фархор

Турнирное положение: «Хосилот» Фархор стартовал в чемпионате сверхпродуктивно. На данный момент команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

При этом «Хосилот» Фархор победил в 2 стартовых матчах чемпионата. Забила команда 5 мячей, пропустив в свои ворота всего 1.

Последние матчи: в предыдущем поединке чемпионата команда добыла яркую викторию. «Хосилот» Фархор уверенно одолел «Худжанд» (3:1).

Обе победы в чемпионате получились эффектными. Меньше 2 мячей соперникам «Хосилот» Фархор попросту не отгружает.

Оборона команды в последних матчах действует фактически образцово. Да и вообще, игра одного из лидераов чемпионата смотрится на выгодно.

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: на данном этапе команда выглядит одним из фаворитов чемпионата Таджикистана. Наверняка «Хосилот» Фархор продолжит свой мощный ход!

Матчи против «Эсхаты» для команды исторически складываются непросто. В двух очных поединках «Хосилот» Фархор по разу победил и уступил.

Нет никаких сомнений, что хозяева будут действовать максимально активно. «Хосилот» Фархор нынче выглядит на две головы сильнее соперника.

«Эсхата»

Турнирное положение: Старт чемпионата Таджикистана команда откровенно провалила. Ныне «Эсхата» располагается на 11 месте таблицы.

Притом, что «Эсхата» в двух первых турах не набрала ни одного очка. В 2 матчах чемпионата команда забила всего 1 раз при 5 пропущенных мячах.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда снова не разжилась очками. «Эсхата» разгромно уступила ЦСКА Памиру (0:3).

А вот до того команда проиграла еще и «Худжанду» (1:2). Причем оборона «Эсхаты» ошибается уж слишком часто.

Очевидно, что команда будет сражаться лишь за сохранение прописки в элите. Да и вообще, «Эсхата» не блещет в плане реализации.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Эсхата» выглядит довольно бледно. Да и неудачный старт явно психологически подкосил игроков.

В прошлом сезоне «Эсхата» одолела «Хосилот» со счетом 2:1. А вот в первом круге команда минимально уступила сопернику.

Вот только «Эсхата» нынче выглядит явно слабее «Хосилота» Фархор. Да и при текущей диспозиции рассчитывать на очки будет непросто.

Наверняка гости будут действовать сугубо от обороны. Даже один заработанный балл для команды будет считаться успехом.

Статистика для ставок

«Хосилот» Фархор выиграл в 2 стартовых матчах чемпионата

«Эсхата» проиграла в 2 своих последних матчах

«Эсхата» проиграл «Аркадагу» все 3 очных поединка

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Хосилот» Фархор — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.64. Ничья оценена в 4.07, а победа оппонента — в скромные 6.21.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.15 и 1.82.

Прогноз: Номинальные хозяева на голову сильнее «Эсхаты», так что наверняка будут активно атаковать.

«Хосилот» Фархор сейчас сносит всех и вся на своем пути, и явно начнет встречу агрессивно.

Ставка: Победа «Хосилота» Фархор в 1 тайме за 2.15.

Прогноз: более рискованный прогноз, что «Хосилот» Фархор выиграет у «Эсхаты» с разницей в 2 и более мячей.

Ставка: Фора «Хосилота» Фархор -1.5 за 2.80