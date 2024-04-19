«Хосилот» Фархор
Турнирное положение: «Хосилот» Фархор стартовал в чемпионате сверхпродуктивно. На данный момент команда находится на 3 месте турнирной таблицы.
При этом «Хосилот» Фархор победил в 2 стартовых матчах чемпионата. Забила команда 5 мячей, пропустив в свои ворота всего 1.
Последние матчи: в предыдущем поединке чемпионата команда добыла яркую викторию. «Хосилот» Фархор уверенно одолел «Худжанд» (3:1).
Обе победы в чемпионате получились эффектными. Меньше 2 мячей соперникам «Хосилот» Фархор попросту не отгружает.
Оборона команды в последних матчах действует фактически образцово. Да и вообще, игра одного из лидераов чемпионата смотрится на выгодно.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: на данном этапе команда выглядит одним из фаворитов чемпионата Таджикистана. Наверняка «Хосилот» Фархор продолжит свой мощный ход!
Матчи против «Эсхаты» для команды исторически складываются непросто. В двух очных поединках «Хосилот» Фархор по разу победил и уступил.
Нет никаких сомнений, что хозяева будут действовать максимально активно. «Хосилот» Фархор нынче выглядит на две головы сильнее соперника.
«Эсхата»
Турнирное положение: Старт чемпионата Таджикистана команда откровенно провалила. Ныне «Эсхата» располагается на 11 месте таблицы.
Притом, что «Эсхата» в двух первых турах не набрала ни одного очка. В 2 матчах чемпионата команда забила всего 1 раз при 5 пропущенных мячах.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда снова не разжилась очками. «Эсхата» разгромно уступила ЦСКА Памиру (0:3).
А вот до того команда проиграла еще и «Худжанду» (1:2). Причем оборона «Эсхаты» ошибается уж слишком часто.
Очевидно, что команда будет сражаться лишь за сохранение прописки в элите. Да и вообще, «Эсхата» не блещет в плане реализации.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Эсхата» выглядит довольно бледно. Да и неудачный старт явно психологически подкосил игроков.
В прошлом сезоне «Эсхата» одолела «Хосилот» со счетом 2:1. А вот в первом круге команда минимально уступила сопернику.
Вот только «Эсхата» нынче выглядит явно слабее «Хосилота» Фархор. Да и при текущей диспозиции рассчитывать на очки будет непросто.
Наверняка гости будут действовать сугубо от обороны. Даже один заработанный балл для команды будет считаться успехом.
Статистика для ставок
- «Хосилот» Фархор выиграл в 2 стартовых матчах чемпионата
- «Эсхата» проиграла в 2 своих последних матчах
- «Эсхата» проиграл «Аркадагу» все 3 очных поединка
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Хосилот» Фархор — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.64. Ничья оценена в 4.07, а победа оппонента — в скромные 6.21.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.15 и 1.82.
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Прогноз: Номинальные хозяева на голову сильнее «Эсхаты», так что наверняка будут активно атаковать.
«Хосилот» Фархор сейчас сносит всех и вся на своем пути, и явно начнет встречу агрессивно.
Ставка: Победа «Хосилота» Фархор в 1 тайме за 2.15.
Прогноз: более рискованный прогноз, что «Хосилот» Фархор выиграет у «Эсхаты» с разницей в 2 и более мячей.
Ставка: Фора «Хосилота» Фархор -1.5 за 2.80