«Алтын Асыр»
Турнирное положение: «Алтын Асыр» стартовал в чемпионате относительно продуктивно. На данный момент команда пребывает на 3 месте турнирной таблицы.
При этом «Алтын Асыр» в 6 матчах чемпионата выиграл 4 раза. Забила команда 10 мячей, пропустив в свои ворота 6.
Последние матчи: в предыдущем поединке чемпионата команда добыла яркую викторию. «Алтын Асыр» уверенно одолел «Копетдаг» (3:0).
В двух первых турах команда проиграла. Зато потом «Алтын Асыр» добыл четыре виктории кряду, не пропустив в 3 последних поединках.
Оборона команды в последних матчах действует почти образцово. Да и вообще, игра «Алтын Асыра» смотрится очень даже выгодно.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: на данном этапе команда выглядит весьма прилично. Наверняка «Алтын Асыр» поборется за самые высокие места.
Матчи против «Энергетика» для команды исторически складываются успешно. В 12 последних очных поединках «Алтын Асыр» неизменно побеждал.
Нет никаких сомнений, что хозяева будут действовать максимально активно. «Алтын Асыр» смотрится куда сильнее соперника.
«Энергетик»
Турнирное положение: Старт чемпионата Туркменистана команде откровенно не удался. Ныне «Энергетик» располагается на последнем 9 месте таблицы.
Притом, что «Энергетик» набрал лишь 1 турнирный пункт. В 6 матчах чемпионата команда забила всего 1 раз при 19 пропущенных мячах.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда снова провалилась. «Энергетик» был бит «Аркадагом» (0:7).
А вот до того команда уступила «Шагадаму» (0:2). Единственный бал «энергетики» добыли в матче с «Копетдагом» (1:1).
Очевидно, что команда будет сражаться лишь за выживание. Да и оборона «Энергетика» выглядит словно проходной двор.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Энергетик» откровенно проваливается. Да и 1 гол в 6 матчах — явно маловато.
В трех своих последних поединках «энергетики» не забивали. Да и вообще, игра команды смотрится уж очень бледно.
Вот только «Энергетик» не обыгрывал «Алтын Асыр» почти 6 лет. Да и при нынешней диспозиции это маловероятно.
Наверняка гости будут действовать сугубо от обороны. Даже один заработанный балл для команды будет в радость.
Статистика для ставок
- «Алтын Асыр» выиграл в 4 своих последних матчах
- «Энергетик» потерпел поражения в 3 последних матчах
- «Энергетик» не обыгрывал «Алтын Асыр» с 2018 года
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Алтын Асыр» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.51. Ничья оценена в 4.71, а победа оппонента — в скромные 7.04.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 1.78 и 2.21.
- 2.18Барселона — ПСЖ: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 1.93Боруссия Д — Атлетико: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 7.50ЦСКА — Балтика: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
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Прогноз: Номинальные хозяева выглядят сильнее оппонента, так что наверняка будут активно атаковать.
«Алтын Асыр» сражается за самые высокие места в чемпионате, к тому же традиционно успешно противостоит «Энергетику».
Ставка: Фора «Алтын Асыра» -1.5 за 2.34.
Прогноз: более рискованный прогноз, что «Алтын Асыр» выиграет у аутсайдера со счетом 2:0.
Ставка: Победа «Алтын Асыра» со счетом 2:0 за 7.00