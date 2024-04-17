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    Уверенная виктория «Алтын Асыра»?

    «Алтын Асыр» — «Энергетик». Ставка (к. 2.34) и прогноз на футбол, чемпионат Туркменистана, 17 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Алтын Асыр» — «Энергетик»
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    «Алтын Асыр»
    17 апреля в 8-м туре чемпионата Туркменистана по футболу сыграют «Алтын Асыр» и «Энергетик». Начало игры — в 15:00 мск. «Алтын Асыр» — «Энергетик»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Алтын Асыр»

    Турнирное положение: «Алтын Асыр» стартовал в чемпионате относительно продуктивно. На данный момент команда пребывает на 3 месте турнирной таблицы.

    При этом «Алтын Асыр» в 6 матчах чемпионата выиграл 4 раза. Забила команда 10 мячей, пропустив в свои ворота 6.

    Последние матчи: в предыдущем поединке чемпионата команда добыла яркую викторию. «Алтын Асыр» уверенно одолел «Копетдаг» (3:0).

    В двух первых турах команда проиграла. Зато потом «Алтын Асыр» добыл четыре виктории кряду, не пропустив в 3 последних поединках.

    Оборона команды в последних матчах действует почти образцово. Да и вообще, игра «Алтын Асыра» смотрится очень даже выгодно.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: на данном этапе команда выглядит весьма прилично. Наверняка «Алтын Асыр» поборется за самые высокие места.

    Матчи против «Энергетика» для команды исторически складываются успешно. В 12 последних очных поединках «Алтын Асыр» неизменно побеждал.

    Нет никаких сомнений, что хозяева будут действовать максимально активно. «Алтын Асыр» смотрится куда сильнее соперника.

    «Энергетик»

    Турнирное положение: Старт чемпионата Туркменистана команде откровенно не удался. Ныне «Энергетик» располагается на последнем 9 месте таблицы.

    Притом, что «Энергетик» набрал лишь 1 турнирный пункт. В 6 матчах чемпионата команда забила всего 1 раз при 19 пропущенных мячах.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда снова провалилась. «Энергетик» был бит «Аркадагом» (0:7).

    А вот до того команда уступила «Шагадаму» (0:2). Единственный бал «энергетики» добыли в матче с «Копетдагом» (1:1).

    Очевидно, что команда будет сражаться лишь за выживание. Да и оборона «Энергетика» выглядит словно проходной двор.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Энергетик» откровенно проваливается. Да и 1 гол в 6 матчах — явно маловато.

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    В трех своих последних поединках «энергетики» не забивали. Да и вообще, игра команды смотрится уж очень бледно.

    Вот только «Энергетик» не обыгрывал «Алтын Асыр» почти 6 лет. Да и при нынешней диспозиции это маловероятно.

    Наверняка гости будут действовать сугубо от обороны. Даже один заработанный балл для команды будет в радость.

    Статистика для ставок

    • «Алтын Асыр» выиграл в 4 своих последних матчах

    • «Энергетик» потерпел поражения в 3 последних матчах

    • «Энергетик» не обыгрывал «Алтын Асыр» с 2018 года

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Алтын Асыр» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.51. Ничья оценена в 4.71, а победа оппонента — в скромные 7.04.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 1.78 и 2.21.

    Прогноз: Номинальные хозяева выглядят сильнее оппонента, так что наверняка будут активно атаковать.

    «Алтын Асыр» сражается за самые высокие места в чемпионате, к тому же традиционно успешно противостоит «Энергетику».

    Ставка: Фора «Алтын Асыра» -1.5 за 2.34.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что «Алтын Асыр» выиграет у аутсайдера со счетом 2:0.

    Ставка: Победа «Алтын Асыра» со счетом 2:0 за 7.00

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    Ставка и прогноз на матч «Алтын Асыр» — «Энергетик» с коэффициентом 2.34. Дата матча: 17.04.2024. Прогнозы на футбол. Уверенная виктория «Алтын Асыра»?
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