«Нант» на своем поле примет «Ренн» в 30-м туре французской Лиги 1. Встреча состоится 20 апреля и начнется в 18:00 по мск. «Нант» — «Ренн»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Нант»

Турнирное положение: На текущий момент в таблице французского первенства дружина Жослена Гурвеннека с 31 баллом идет на 14 месте и на пять пунктов опережает красную зону.

«Нант» за всю дистанцию смог отпраздновать девять викторий, четыре матча свел вничью и 16 встреч проиграл, разница мячей составляет 28:45.

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Последние матчи: В прошлом игровом дне «канарейки» на выезде смогли обыграть соседа по турнирке «Гавр» со счетом 1:0, проведя решающий мяч уже в компенсированное к матчу время. Туром ранее они на своем поле уступили набравшему ход «Лиону» 1:3.

Не сыграют: Все лидеры в строю и готовы помочь команде.

Календарь и таблица Лиги 1

Состояние команды: В целом, «Нант» неплохо провел три свои последние игры. В этот отрезок времени коллектив смог добыть две гостевые минимальные победы и один раз уступил в родных стенах. До этого же команда проиграла три поединка кряду, забив за данный период всего лишь один гол.

«Ренн»

Турнирное положение: Сейчас в таблицы Лиги 1 подопечные Жюльена Стефана с 39 очками идут в середине и на четыре очка отстают от шестой еврокубковой позиции.

«Ренн» смог в текущем чемпионате выиграть десять матчей из 29 проведенных, десять раз проиграть и девять встреч свести вничью, разница мячей — 41:36.

Последние матчи: На прошлых выходных бретонцы на своем поле уступили со счетом 1:2 «Тулузе». А до этого они проиграли три матча без забитых мячей с учетом различных турниров.

Не сыграют: Энцо Ле Фе и Адриен Труффер находятся в лазарете.

Состояние команды: «Ренн» к этому поединку подходит с 4-матчевой серией из фиаско. Причем за все эти игры он смог забить лишь один гол. Выиграть же команда смогла только один поединок из семи предыдущих и пять раз она уступала за этот период.

Статистика для ставок

«Нант» проиграл свои последние восемь домашних поединков

«Ренн» в гостях уступил в трех предыдущих встречах

«Ренн» выиграл у «Нанта» в четырех минувших очных противостояниях

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: На «Ренна» букмекеры дают коэффициент 2.48. Ничья оценена в 3.38, а победа «Нанта» оценена в 3.17.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.12 и 1.80 соответственно.

Прогноз: Обе команды пребывают не в лучшем состоянии и имеют определенные проблемы в завершающей стадии. Поэтому от их очного противостояния голевой феерии уж точно ждать не стоит.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2,5 за 1.80.

Прогноз: И также еще учитывая ужасную домашнюю статистику «Нанта» и гостевую «Ренна», рискнем здесь поставить на ничью, ведь обе стороны постараются прервать свои серии поражений.

Ставка: ничья за 3.38.