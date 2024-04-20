20 апреля в 28-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Алания» и «Волгарь». Начало игры — в 17:00 мск. «Алания» — «Волгарь»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Алания»

Турнирное положение: «Барсам» путевки в элиту, наверное, eже не видать. На данный момент команда находится на 8 месте турнирной таблицы.

При этом отставание от топ-4 увеличилось до 7 очков. Да и весной команда Евгения Калешина откровенно не блещет.

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Последние матчи: в предыдущем туре первенства команда снова потерпела коллизию. «Алания» по всем статьям уступила «Енисею» (1:4).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Алания» победила лишь однажды. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 9 пропущенных.

Более того, владикавказцы не побеждают уже 3 матча подряд. Да и оборона команды Калешина все чаще дает сбои.

Не сыграют: Травмированных нет.

Прогнозы на ФНЛ

Состояние команды: в моральном плане у команды полный крах. Да и слова Калешина о скорых масштабных переменах говорят о серьезности проблем.

Поединки против астраханцев для команды исторически складываются неудачно. Из 5 очных встреч «Алания» выиграла 1 раз при 2 поражениях.

Впрочем, на сей раз «барсы» будут максимально мотивированы поправить свое турнирное положение. Да и оппонент выглядит не лучшим образом.

«Волгарь»

Турнирное положение: Еще с первого круга астраханцы твердо стоят на вылет. На текущий момент команда находится на 18 месте турнирной таблицы.

Причем «Волгарь» выиграл всего в 4 матчах первенства. Вот только проблемы с реализацией никуда не делись: всего 21 забитый мяч в 26 матчах.

Последние матчи: в минувшем туре первенства команда потерпела очередную коллизию. «Волгарь» дома уступил тюменцам (1:2).

Причем весной команда не добыла ни одной виктории. Последняя же победа случилась еще в середине ноября.

Вообще, «Волгарь» в 5 своих последних матчах проиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды отличились только 4 забитыми мячами при 9 пропущенных.

Не сыграют: Андрей Анисимов — травмирован.

Состояние команды: никаких предпосылок к спасению у команды нынче нет. «Волгарь» выглядит бледно по всем показателям.

Правда, иногда астраханцев прорывает. «Волгарь» отбил очки у сильных туляков, да из Набережных Челнов привез один балл (2:2).

Неплохо вписался в игру команды Вячеслав Кротов, отличившийся 2 голами. Интересно, что первый круг он провел во Владикавказе.

Нет сомнений, что гости будут стремиться разжиться очками. «Волгарь» явно намеревается отобрать очки у проблемных «барсов».

Статистика для ставок

«Волгарь» весной еще не побеждал

«Алания» не выигрывает 3 матча кряду

Обе команды являются миролюбивыми — по 10 паритетов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Алания» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.68. Ничья оценена в 3.72, а победа оппонента — в скромные 4.84.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с относительно сходными коэффициентами — 1.99 и 1.83.

Прогноз: Команда Калешина априори просто обязана обыгрывать аутсайдера.

Астраханцы стоят на вылет, и вряд ли смогут сдержать стартовый порыв номинальных хозяев.

Ставка: Победа «Алании» в 1 тайме за 2.22.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке «Алания» выиграет с разницей в 2 и более мячей.

Ставка: Фора «Алании» -1.5 за 2.83