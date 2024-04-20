«Лутон Таун» сыграет на своем поле против «Брентфорда» в рамках 34-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 20 апреля, начало — в 17:00 мск. «Лутон Таун» — «Брентфорд»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Лутон Таун»

Турнирное положение: «Лутон Таун» занимает 18-е место в зоне вылета. В его активе 46 мячей, в пассиве — 70 пропущенных.

Команда находится в зоне вылете, уступая безопасной 17-й строчке на на один балл, поэтому находится в самой гуще борьбы за выживание в элитном дивизионе английского футбола.

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Последние матчи: «Шляпники» в последней игре АПЛ потерпели поражение. На чужом поле их разгромил «Манчестер Сити» (1:5), пропустив пять мячей.

Это поражение стало третьим в четырех последних поединках, что говорит о серьезных проблемах клуба и высоком риске понижения в классе.

Все прогнозы на АПЛ

Не сыграют: Травмированные — Меньи, Ошо, Белл, Поттс, Самби Локонга, Браун, Адебайо, Локьер, Накамба, Огбене, Андерсен, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 13-ти последних играх во всех турнирах «Лутон Таун» победил лишь раз при трех ничьих и девяти поражениях.

Закономерно, что с такой формой коллектив оказался в зоне вылета, поэтому чтобы не погружаться глубже в «трясину» важно брать максимум очков.

Элайджа Адебайо и Карлтон Моррис — самые результативные игроки «Лутона» в АПЛ с девятью голами, но проблема в том, что первый травмирован.

«Брентфорд»

Турнирное положение: По итогам 33 матчей АПЛ «Брентфорд» занимает 15-е место с 32 баллами и разницей мячей 47-58.

Команда на семь очков опережает зону вылета, которая начинается с 18-й строчки, поэтому может чувствовать себя относительно комфортно с точки зрения выживания в элите.

Последние матчи: клуб в прошлом туре на своем поле одержал победу. «Пчелы» переиграли «Шеффилд Юнайтед» (2:0), забив два безоветных мяча.

Этот успех прервал серию ничьих лондонского клуба в три поединка, которые пришлись на Премьер-лигу.

Не сыграют: Травмированы — Тоуни, Айер, Норгор, Хики, Ми, Генри, Дасилва, дисквалифицированных игроков — нет.

Состояние команды: в последних четырех поединках в разных турнирах «Брентфорд» ни разу не проиграл при одной победе и трех ничьих.

Такие результаты позволяют коллективу не особо переживать по поводу своего пребывания в английской Премьер-лиге на следующий сезон.

Йоан Висса и Брайан Мбеумо — лучшие бомбардиры клуба в АПЛ с восемью голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Лутон Тауна» проиграл

в 12 из 13 последних матчей «Лутон Тауна» забивали обе команды

в трех из четырех последних матчей «Брентфорда» зафиксирована ничья.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Брентфорд» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.15. Ничья — в 3.80, победа «Лутон Тауна» — в 3.25.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.60 и 2.35.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяева проиграли. Они также уступили своим соперникам дома в четырех из шести последних поединков.

Гости выиграли лишь один раз в 10 последних матчах, но это случилось как раз в прошлом туре.

Ставка: «Брентфорд» выиграет за 2.15.

Прогноз: менее рискованный прогноз, что оба соперника забьют и тотал больше 2,5 голов, ведь в 10 из 13 последних матчей «Лутона» был зафиксирован именно такой сценарий.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.85