20 апреля в 33-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Эмполи» и «Наполи». Начало игры — в 19:00 мск. «Эмполи» — «Наполи»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Эмполи»

Турнирное положение: сейчас «Эмполи» в таблице Серии А идет на 17-м месте с 28 очками, всего в одном балле от зоны вылета и, конечно, надеется сохранить прописку в элитном дивизионе.

Последние матчи: в 32-м туре «Эмполи» уступил в гостях прямому конкуренту «Лечче» со счетом 0:1. Единственный гол был пропущен в конце встречи, когда дело катилось к ничейному результату.

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Ранее была победа на своем поле над «Торино» (3:2) и поражение в гостях от «Интера» (0:2).

Все прогнозы на Серию А

Не сыграют: травмированы два основных защитника Исмаили и Эбуэхи.

Состояние команды: подопечные Давиды Никола (известного мастера спасать от вылета) играют в довольно прагматичный футбол, выжимают максимум из своих моментов, но и сзади допускают немало ошибок. Пока команда балансирует на грани вылета, а репутация целиком подтверждает свою репутацию.

«Наполи»

Турнирное положение: прошлогодний чемпион пока идет в таблице Серии А всего на восьмом месте, эта позиция не позволит участвовать в еврокубках в следующем сезоне. Команде пора прибавлять на финише.

Последние матчи: в предущем туре «Наполи» потерял очки на своем поле в игре с «Фрозиноне» (2:2), дважды ведя по ходу встречи. Забивали за команду Политано и Осимхен.

Ранее «Наполи» уверенно на выезде обыграл «Монцу» (4:2) и «Аталанту» (0:3).

Не сыграют: дисквалифицированы два защитника Мариу Руи и Ррахмани, но им есть прямая замена, травмированы еще один игрок обороны Жуан Жезус.

Состояние команды: команда Франческо Кальцоны действует очень неровно, много забивая и создавая моменты впереди, она часто допускает глупые ошибки в обороне. В этом и главная проблема сегодняшнего «Наполи».

Статистика для ставок

В первом круге «Эмполи» победил со счетом 1:0

В прошлом сезоне оба раза был сильнее «Наполи» с одинаковым результатом 2:0

«Наполи» имеет разницу 50-40, а «Эмполи» — 25:48

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Эмполи» дают 5,0, а на «Наполи» — 1,75. Ничья оценивается букмекерами в 4,0.

Тотал меньше 2,5 идет за 2,08, а тотал больше 2,5 за 1,80.

Прогноз: по своему уровню игры и составу «Наполи» значительно превосходит «Эмполи», который постоянно играет на максимуме от тура к туру. Если избежит глупых ошибок сзади, то спокойно возьмет три очка. Также будет интересно посмотреть на игру вратаря «Эмполи» Каприле, принадлежащего «Наполи». Будет ли он также тащить в этом матче.

Ставка: победа «Наполи» за 1,75.

Прогноз: также можно взять более рисковый вариант через тотал.

Ставка: победа «Наполи» плюс тотал меньше 3,5 за 2,65.