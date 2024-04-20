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    «Наполи» увезет три очка из Эмполи

    «Эмполи» — «Наполи». Ставка (к. 1.75) и прогноз на чемпионат Италии 20 апреля 2024 года

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    Виктор Осимхен
    20 апреля в 33-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Эмполи» и «Наполи». Начало игры — в 19:00 мск. «Эмполи» — «Наполи»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 20 Апреля 2024 года
    Эмполи
  • Италия. Серия А
    •  Эмполи 19:00 Наполи Наполи
  • Неаполь
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    «Эмполи»

    Турнирное положение: сейчас «Эмполи» в таблице Серии А идет на 17-м месте с 28 очками, всего в одном балле от зоны вылета и, конечно, надеется сохранить прописку в элитном дивизионе.

    Последние матчи: в 32-м туре «Эмполи» уступил в гостях прямому конкуренту «Лечче» со счетом 0:1. Единственный гол был пропущен в конце встречи, когда дело катилось к ничейному результату.

    Эмполи — Наполи: коэффициенты букмекеров

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    Ранее была победа на своем поле над «Торино» (3:2) и поражение в гостях от «Интера» (0:2).

    Все прогнозы на Серию А

    Не сыграют: травмированы два основных защитника Исмаили и Эбуэхи.

    Состояние команды: подопечные Давиды Никола (известного мастера спасать от вылета) играют в довольно прагматичный футбол, выжимают максимум из своих моментов, но и сзади допускают немало ошибок. Пока команда балансирует на грани вылета, а репутация целиком подтверждает свою репутацию.

    «Наполи»

    Турнирное положение: прошлогодний чемпион пока идет в таблице Серии А всего на восьмом месте, эта позиция не позволит участвовать в еврокубках в следующем сезоне. Команде пора прибавлять на финише.

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    • Последние матчи: в предущем туре «Наполи» потерял очки на своем поле в игре с «Фрозиноне» (2:2), дважды ведя по ходу встречи. Забивали за команду Политано и Осимхен.

    Ранее «Наполи» уверенно на выезде обыграл «Монцу» (4:2) и «Аталанту» (0:3).

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    Не сыграют: дисквалифицированы два защитника Мариу Руи и Ррахмани, но им есть прямая замена, травмированы еще один игрок обороны Жуан Жезус.

    Состояние команды: команда Франческо Кальцоны действует очень неровно, много забивая и создавая моменты впереди, она часто допускает глупые ошибки в обороне. В этом и главная проблема сегодняшнего «Наполи».

    Статистика для ставок

    • В первом круге «Эмполи» победил со счетом 1:0

    • В прошлом сезоне оба раза был сильнее «Наполи» с одинаковым результатом 2:0

    • «Наполи» имеет разницу 50-40, а «Эмполи» — 25:48

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Эмполи» дают 5,0, а на «Наполи» — 1,75. Ничья оценивается букмекерами в 4,0.

    Тотал меньше 2,5 идет за 2,08, а тотал больше 2,5 за 1,80.

    Прогноз: по своему уровню игры и составу «Наполи» значительно превосходит «Эмполи», который постоянно играет на максимуме от тура к туру. Если избежит глупых ошибок сзади, то спокойно возьмет три очка. Также будет интересно посмотреть на игру вратаря «Эмполи» Каприле, принадлежащего «Наполи». Будет ли он также тащить в этом матче.

    Ставка: победа «Наполи» за 1,75.

    Прогноз: также можно взять более рисковый вариант через тотал.

    Ставка: победа «Наполи» плюс тотал меньше 3,5 за 2,65.

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    Ставка и прогноз на матч «Эмполи» — «Наполи» с коэффициентом 1.75. Дата матча: 20.04.2024. Прогнозы на футбол. «Наполи» увезет три очка из Эмполи
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