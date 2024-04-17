Серия А. «Интер» стал ещё на шаг ближе к титулу

До окончания чемпионат Италии командам осталось сыграть 6 туров. Главный претендент на титул «Интер» потерял очки в рамках минувшего игрового дня. Однако конкуренты «нерадзурри» также не смогли выиграть свои матчи: речь о «Милане», «Ювентусе» и «Болонье».

Изменения в турнирной таблице

По итогам матчей 32 тура в турнирной таблице произошли незначительные изменения и коснулись они средней части. Во-первых, «Наполи» продолжает терять позиции в Серии, опустившись в этот раз на 8 место, пропустив вперёд себя «Лацио».

Во-вторых, местами в чемпионате Италии поменялись «Лечче» и «Кальяри», которые расположились на 13 и 14 местах соответственно.

Календарь и таблица Серии А

В третьих, ещё одна перстановка команд в Серии А произошла над зоной вылета: «Верона» (16 место) обошла в первенстве «Эмполи» (17 место).

Топ-5

«Интер» теряет очки, но уверенно движется к своей целе — победе в чемпионате Италии. В рамках минувшего игрового дня миланский клуб упустил победу в самом концовке поединка против «Кальяри» (2:2). В итоге «Интер» набрал 83 очка.

На 2 месте расположился «Милан», который аккумулировал 69 баллов. «Россонери» устроили яркое футбольное шоу в поединке с «Сассуоло» (3:3).

«Сассуоло» — «Милан» globallookpress.com

Дальше в турнирной таблице расположился «Ювентус», у которого 63 набранных очка. «Старая синьора» не смогла сломить сопротивление «Торино» (0:0).

В лигочемпионскую четвёрку также входит «Болонья», в активе которой 59 баллов, а у «Ромы» — 55 очков. К слову, римляне переиграли «Удинезе» (1:1), а «Болонья» разошлась миром с командой «Монца» (0:0).

Зона вылета

Открывает зону вылета «Фрозиноне», который расположился на 18 месте итальянского чемпионата. В 32 туре турнира команда сыграла результативную ничью с «Наполи» (2:2).

В зоне вылета также стоит «Сассуоло», набрав 26 баллов. Хуже всех обстоят дела у «Салернитаны», которая заработала в Серии А всего 15 очков.

Тур № 33

Матчи следующего тура чемпионата Италии пройдут с 19 по 22 апреля.

В центральном поединке 33 тура, а возможно и всего тура сойдутся лидеры: «Милан» примет «Интер», игра запланирована на понедельник, 22 апреля.

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«Рома» примет «Болонью», а «Ювентус» отправится в гости к «Кальяри».