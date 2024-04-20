В субботу, 20 апреля, в 32-м туре испанской Примеры «Райо Вальекано» на своем поле примет «Осасуну». Начало поединка запланировано на 17:15 по мск. «Райо Вальекано» — «Осасуна»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Райо Вальекано»

Турнирное положение: «Райо Вальекано» занимает 16-е место с 31 баллом. В его активе 25 забитых мячей, в пассиве — 38 пропущенных.

Команда на шесть очков опережает зону вылета, поэтому еще не может позволить себе расслабиться в борьбе за выживание в элите испанского футбола.

Райо Вальекано — Осасуна: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 2.203.153.70Бонус$9500

Последние матчи: клуб в прошлом туре национального первенства набрал лишь один балл. На своем поле он разошелся миром с «Хетафе» (0:0).

Эта ничья стала второй кряду для мадридцев в поединках, которые пришлись на испанское первенство. Перед этим на выезде против «Сельты» также была «сухая» мировая.

Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

Не сыграют: Альваро Гарсия, Диего Мендес — травмы. Дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних поединках (все — в рамках Ла Лиги) «Райо Вальекано» не проиграл при одной победе и двух ничьих.

Такие результаты позволяют коллективу держаться на предпочтительном расстоянии от зоны вылета, поэтому но успокаиваться ему пока рано.

Альваро Гарсия, который не сыграет из-за травмы, — лучший бомбардир команды в Ла Лиги с шестью голами.

«Осасуна»

Турнирное положение: «Осасуна» в нынешнем сезоне уже ни за что не борется. На сегодня команда пребывает на 11-й позиции в таблице.

Команда на 14 очков опережает зону вылета, тогда как от зоны еврокубков отстает на 11 баллов, поэтому уже не имеет серьезной турнирной мотивации.

Последние матчи: в прошлом туре баски потерпели поражение. На своем поле они остались ни с чем в поединке против «Валенсии» (0:1).

Эта неудача стала для коллектива третьей в четырех последних поединках — все эти игры прошли в рамках национального первенства.

Не сыграют: Будимир, Аймар Орос, Унаи Гарсия, Кике Барха — травмированы, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех из четырех последних матчей (все — в рамках Примеры) «Осасуна» проиграла при одной победе.

Такие результаты не демонстрируют явную потерю мотивации игроками клуба, хотя вылететь или выйти в еврокубки им уже явно не суждено.

Анте Будимир — самый результативный игрок клуба и второй лучший бомбардир Примеры с 16-ю забитыми мячами.

Статистика для ставок

в четырех последних матчах «Райо Вальекано» хотя бы одна команда не забивала

в пяти последних матчах «Райо» было забито меньше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Осасуна» проиграла.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Райо» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.20. Ничья — в 3.15, победа «Осасуны» — в 3.50.

ТМ 2,5 считается букмекерами более вероятным раскладом, чем ТБ 2,5 — 1.52 и 2.55.

Прогноз: в трех последних матчах гости не проиграли. При этом в пяти последних их поединков было забито меньше 2,5 голов.

В свою очередь, и в трех из четырех последних матчей хозяева не выиграли, а даже проиграли.

Ставка: «Райо Вальекано» не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 1.95.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь в трех из четырех последних матчей «Осасуна» проиграла.

Ставка: «Райо Вальекано» выиграет за 2.20