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    Проиграет ли «Осасуна» в Мадриде?

    «Райо Вальекано» — «Осасуна». Ставка (к. 1.95) и прогноз на футбол, Примера, 20 апреля 2024 года

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    Рауль де Томас («Райо Вальекано»)
    В субботу, 20 апреля, в 32-м туре испанской Примеры «Райо Вальекано» на своем поле примет «Осасуну». Начало поединка запланировано на 17:15 по мск. «Райо Вальекано» — «Осасуна»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 20 Апреля 2024 года
    Райо Вальекано
  • Мадрид
    •  Райо Вальекано 17:15 Осасуна Осасуна
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    «Райо Вальекано»

    Турнирное положение: «Райо Вальекано» занимает 16-е место с 31 баллом. В его активе 25 забитых мячей, в пассиве — 38 пропущенных.

    Команда на шесть очков опережает зону вылета, поэтому еще не может позволить себе расслабиться в борьбе за выживание в элите испанского футбола.

    Райо Вальекано — Осасуна: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: клуб в прошлом туре национального первенства набрал лишь один балл. На своем поле он разошелся миром с «Хетафе» (0:0).

    Эта ничья стала второй кряду для мадридцев в поединках, которые пришлись на испанское первенство. Перед этим на выезде против «Сельты» также была «сухая» мировая.

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    Не сыграют: Альваро Гарсия, Диего Мендес — травмы. Дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних поединках (все — в рамках Ла Лиги) «Райо Вальекано» не проиграл при одной победе и двух ничьих.

    Такие результаты позволяют коллективу держаться на предпочтительном расстоянии от зоны вылета, поэтому но успокаиваться ему пока рано.

    Альваро Гарсия, который не сыграет из-за травмы, — лучший бомбардир команды в Ла Лиги с шестью голами.

    «Осасуна»

    Турнирное положение: «Осасуна» в нынешнем сезоне уже ни за что не борется. На сегодня команда пребывает на 11-й позиции в таблице.

    Команда на 14 очков опережает зону вылета, тогда как от зоны еврокубков отстает на 11 баллов, поэтому уже не имеет серьезной турнирной мотивации.

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    • Последние матчи: в прошлом туре баски потерпели поражение. На своем поле они остались ни с чем в поединке против «Валенсии» (0:1).

    Эта неудача стала для коллектива третьей в четырех последних поединках — все эти игры прошли в рамках национального первенства.

    Не сыграют: Будимир, Аймар Орос, Унаи Гарсия, Кике Барха — травмированы, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех из четырех последних матчей (все — в рамках Примеры) «Осасуна» проиграла при одной победе.

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    Такие результаты не демонстрируют явную потерю мотивации игроками клуба, хотя вылететь или выйти в еврокубки им уже явно не суждено.

    Анте Будимир — самый результативный игрок клуба и второй лучший бомбардир Примеры с 16-ю забитыми мячами.

    Статистика для ставок

    • в четырех последних матчах «Райо Вальекано» хотя бы одна команда не забивала

    • в пяти последних матчах «Райо» было забито меньше 2,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей «Осасуна» проиграла.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Райо» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.20. Ничья — в 3.15, победа «Осасуны» — в 3.50.

    ТМ 2,5 считается букмекерами более вероятным раскладом, чем ТБ 2,5 — 1.52 и 2.55.

    Прогноз: в трех последних матчах гости не проиграли. При этом в пяти последних их поединков было забито меньше 2,5 голов.

    В свою очередь, и в трех из четырех последних матчей хозяева не выиграли, а даже проиграли.

    Ставка: «Райо Вальекано» не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 1.95.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь в трех из четырех последних матчей «Осасуна» проиграла.

    Ставка: «Райо Вальекано» выиграет за 2.20

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    Ставка и прогноз на матч «Райо Вальекано» — «Осасуна» с коэффициентом 1.95. Дата матча: 20.04.2024. Прогнозы на футбол. Проиграет ли «Осасуна» в Мадриде?
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