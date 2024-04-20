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    Сумеет ли «Торпедо» зачехлить «канониров»?

    «Торпедо» — «Арсенал» Тула. Ставка (к. 2.08) и прогноз на футбол, Первая лига, 20 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Торпедо» — «Арсенал» Тула
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    Егор Бабурин
    20 апреля в 28-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Торпедо» и «Арсенал» Тула. Начало игры — в 18:00 мск. «Торпедо» — «Арсенал» Тула: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 20 Апреля 2024 года

    «Торпедо»

    Турнирное положение: Для торпедовцев борьба за выход в элиту давно завершилась. На данный момент команда находится на 10 месте турнирной таблицы.

    При этом отставание от зоны стыков составляет 10 очков. Да и забивают москвичи в среднем меньше гола за матч: 23 гола в 26 встречах.

    Торпедо — Арсенал Тула: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в предыдущем туре первенства команда добыла три очка. «Торпедо» сумело расправиться с «Соколом» (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Торпедо» добыло 2 виктории. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча при 4 пропущенных.

    Причем в апреле команда Олега Кононова немного поправила свою турнирную ситуацию. Правда и этого явно не хватит для попадания в топ-4.

    Не сыграют: Хосе Рейна — травмирован.

    Прогнозы на ФНЛ

    Состояние команды: Торпедовцы имеют весьма крепкий по именам состав. Впрочем, надолго выпал из строя перуанец Рейна.

    Матчи против туляков для команды традиционно проходят непросто. Из 5 очных поединков соперники по 2 раза огорчили друг друга.

    Интересно, что «Торпедо» уже почти 10 лет не проигрывает «канонирам». Да и вообще, москвичи намерены подняться как можно выше в таблице.

    «Арсенал» Тула

    Турнирное положение: Туляки вполне способны вернуться в элитный дивизион. На текущий момент команда находится на 5 строчке турнирной таблицы «лучшей лиги мира».

    Причем «Арсенал» Тула проиграл всего в 4 матчах первенства. Вот только проблемы с реализацией никуда не делись: всего 31 гол в 26 матчах.

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    • Последние матчи: в минувшем туре первенства команда добыла важнейшую викторию. «Арсенал» Тула дома минимально переиграл «СКА-Хабаровск».

    Причем до того команда уступила одному из своих конкурентов «Химкам» (2:3). Да и очков туляки растеряли уже немало.

    Вообще, «Арсенал» Тула в 5 своих последних матчах добыл всего лишь одну викторию. В этих поединках игроки команды отличились только 3 точными ударами при 3 пропущенных мячах.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: Александру Сторожуку удалось склепать отличный коллектив. «Арсенал» Тула под его руководством сильно прибавил.

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    До сих пор в обойме опытнейший Сергей Ткачев. Именно он принес победу «канонирам» в минувшем туре.

    Причем в первых 4 весенних поединках туляки не пропускали. Да и вообще, оборона команды дала результативный сбой лишь 18 раз.

    Нет сомнений, что гости будут стремиться разжиться очками. «Арсенал» Тула уж точно не собирается отсиживаться в тылах.

    Статистика для ставок

    • «Арсенал» Тула уже почти 10 лет не обыгрывает торпедовцев

    • Туляки в среднем пропускают меньше гола за матч

    • Торпедовцы в среднем забивают менее гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Торпедо» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.08. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 3.68.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.44 и 1.54.

    Прогноз: Команда Кононова прибавила в последних матчах, и явно постарается подняться в таблице.

    Туляки в нынешнем сезоне крайне нестабильны, да и в матчах с сильными соперниками не преуспевают.

    Ставка: Победа «Торпедо» за 2.08.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более 2 мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.44

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    Ставка и прогноз на матч «Торпедо» — «Арсенал» Тула с коэффициентом 2.08. Дата матча: 20.04.2024. Прогнозы на футбол. Сумеет ли «Торпедо» зачехлить «канониров»?
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