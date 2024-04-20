20 апреля в 28-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Торпедо» и «Арсенал» Тула. Начало игры — в 18:00 мск. «Торпедо» — «Арсенал» Тула: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Торпедо»

Турнирное положение: Для торпедовцев борьба за выход в элиту давно завершилась. На данный момент команда находится на 10 месте турнирной таблицы.

При этом отставание от зоны стыков составляет 10 очков. Да и забивают москвичи в среднем меньше гола за матч: 23 гола в 26 встречах.

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Последние матчи: в предыдущем туре первенства команда добыла три очка. «Торпедо» сумело расправиться с «Соколом» (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Торпедо» добыло 2 виктории. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча при 4 пропущенных.

Причем в апреле команда Олега Кононова немного поправила свою турнирную ситуацию. Правда и этого явно не хватит для попадания в топ-4.

Не сыграют: Хосе Рейна — травмирован.

Прогнозы на ФНЛ

Состояние команды: Торпедовцы имеют весьма крепкий по именам состав. Впрочем, надолго выпал из строя перуанец Рейна.

Матчи против туляков для команды традиционно проходят непросто. Из 5 очных поединков соперники по 2 раза огорчили друг друга.

Интересно, что «Торпедо» уже почти 10 лет не проигрывает «канонирам». Да и вообще, москвичи намерены подняться как можно выше в таблице.

«Арсенал» Тула

Турнирное положение: Туляки вполне способны вернуться в элитный дивизион. На текущий момент команда находится на 5 строчке турнирной таблицы «лучшей лиги мира».

Причем «Арсенал» Тула проиграл всего в 4 матчах первенства. Вот только проблемы с реализацией никуда не делись: всего 31 гол в 26 матчах.

Последние матчи: в минувшем туре первенства команда добыла важнейшую викторию. «Арсенал» Тула дома минимально переиграл «СКА-Хабаровск».

Причем до того команда уступила одному из своих конкурентов «Химкам» (2:3). Да и очков туляки растеряли уже немало.

Вообще, «Арсенал» Тула в 5 своих последних матчах добыл всего лишь одну викторию. В этих поединках игроки команды отличились только 3 точными ударами при 3 пропущенных мячах.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: Александру Сторожуку удалось склепать отличный коллектив. «Арсенал» Тула под его руководством сильно прибавил.

До сих пор в обойме опытнейший Сергей Ткачев. Именно он принес победу «канонирам» в минувшем туре.

Причем в первых 4 весенних поединках туляки не пропускали. Да и вообще, оборона команды дала результативный сбой лишь 18 раз.

Нет сомнений, что гости будут стремиться разжиться очками. «Арсенал» Тула уж точно не собирается отсиживаться в тылах.

Статистика для ставок

«Арсенал» Тула уже почти 10 лет не обыгрывает торпедовцев

Туляки в среднем пропускают меньше гола за матч

Торпедовцы в среднем забивают менее гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Торпедо» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.08. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 3.68.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.44 и 1.54.

Прогноз: Команда Кононова прибавила в последних матчах, и явно постарается подняться в таблице.

Туляки в нынешнем сезоне крайне нестабильны, да и в матчах с сильными соперниками не преуспевают.

Ставка: Победа «Торпедо» за 2.08.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более 2 мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.44