«Наполи»
Турнирное положение: команда из Неаполя пытается попасть в зону еврокубков, но пока что у нее это не получается.
Неаполитанский коллектив имеет в своем активе 48 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице, на два пункта отставая от шестой «Аталанты».
Наполи — Фрозиноне: коэффициенты букмекеров
Неаполитанцы смогли 48 раз поразить ворота соперника и 38 раз пропустили в свои.
Последние матчи: «голубые» в прошлом туре переиграли «Монцу» (4:2), а до этого уступили «Аталанте» (0:3).
Перед этим же «партенопейцы» сыграли вничью с «Интером» (1:1) и «Торино» (1:1).
Также между этими играми «маленькие ослы» вылетели из Лиги чемпионов, уступив «Барселоне» (1:1, 2:4).
Не сыграют: действующие чемпионы Италии не смогут рассчитывать в этой игре на травмированных Йеспера Линдстрема и Матиаса Оливеру, а также на дисквалифицированного Сириля Нгонге.
Состояние команды: этот сезон для «Наполи» складывается крайне неудачно. Команда уже давно вылетела из Кубка Италии, проиграла в Суперкубке страны, а также покинула Лигу чемпионов.
Отсюда и смена тренера. Вместо Вальтера Маццарри на этот пост был назначен Франческо Кальцона.
Чтобы хоть немного скрасить сезон «Наполи» необходимо занять место, позволяющее в следующем сезоне сыграть в Лиге чемпионов.
«Фрозиноне»
Турнирное положение: команда из одноименного города является претендентом на вылет из Серии А.
В настоящий момент коллектив из Фрозиноне имеет в своем активе только 26 очков и занимает 18-е место в турнирной таблице, отставая от спасительной позиции на один балл.
«Канарейки» смогли забить 38 мячей, а пропустили 61 гол.
Последние матчи: в прошлых турах «желто-синие» сыграли вничью с «Болоньей» (0:0) и «Дженоа» (1:1), а до этого уступили «Лацио» (2:3) и «Сассуоло» (0:1).
Перед этим же «чочарцы» поделили очки с «Лечче» (1:1), но проиграли четыре игры кряду.
Не сыграют: в составе команды Эусебио Ди Франческо на поле не выйдут травмированные Иларио Монтериси, Франческо Джелли и Энтони Ойоно.
Состояние команды: безусловно, главной задачей «Фрозиноне» было и остается сохранение прописки в элите. Для этого команде необходимо прибавить и начать побеждать.
В данном случае многое будет зависеть не только от «Фрозиноне», но и от соперников, однако в настоящий момент все в руках и ногах футболистов этой команды.
Зимой «Фрозиноне» попытался усилиться, однако пока что это не совсем помогает команде.
Статистика для ставок
- «Фрозиноне» не может выиграть на протяжении 10 матчей
- «Наполи» проиграл дома только 1 матч из последних 11
- В первом круге «Наполи» на выезде переиграл «Фрозиноне» со счетом 3:1
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Наполи» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.35. Ничья оценена в 5.40, а победа «Фрозиноне» — в 8.50.
ТБ 2,5 оценивается в 1.55, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.45.
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Прогноз: «Фрозиноне» уже долго не выигрывает, а «Наполи» нужна победа для борьбы за еврокубковую зону. Неаполитанцы дома должно уверенно обыгрывать соперника.
Ставка: победа «Наполи» с форой-1,5 за 1.92.
Прогноз: игра должна быть обоюдоострая и на атаку, поскольку обоим командам нечего терять и нужно побеждать. Сделаем вывод, что обе команды смогут забить.
Ставка: обе забьют за 1.83.