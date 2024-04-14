14 апреля в 32-м туре чемпионата Италии по футболу пройдет матч «Наполи» — «Фрозиноне». Начало игры — 13:30. «Наполи» — «Фрозиноне»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Наполи»

Турнирное положение: команда из Неаполя пытается попасть в зону еврокубков, но пока что у нее это не получается.

Неаполитанский коллектив имеет в своем активе 48 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице, на два пункта отставая от шестой «Аталанты».

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Неаполитанцы смогли 48 раз поразить ворота соперника и 38 раз пропустили в свои.

Последние матчи: «голубые» в прошлом туре переиграли «Монцу» (4:2), а до этого уступили «Аталанте» (0:3).

Перед этим же «партенопейцы» сыграли вничью с «Интером» (1:1) и «Торино» (1:1).

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Также между этими играми «маленькие ослы» вылетели из Лиги чемпионов, уступив «Барселоне» (1:1, 2:4).

Не сыграют: действующие чемпионы Италии не смогут рассчитывать в этой игре на травмированных Йеспера Линдстрема и Матиаса Оливеру, а также на дисквалифицированного Сириля Нгонге.

Состояние команды: этот сезон для «Наполи» складывается крайне неудачно. Команда уже давно вылетела из Кубка Италии, проиграла в Суперкубке страны, а также покинула Лигу чемпионов.

Отсюда и смена тренера. Вместо Вальтера Маццарри на этот пост был назначен Франческо Кальцона.

Чтобы хоть немного скрасить сезон «Наполи» необходимо занять место, позволяющее в следующем сезоне сыграть в Лиге чемпионов.

«Фрозиноне»

Турнирное положение: команда из одноименного города является претендентом на вылет из Серии А.

В настоящий момент коллектив из Фрозиноне имеет в своем активе только 26 очков и занимает 18-е место в турнирной таблице, отставая от спасительной позиции на один балл.

«Канарейки» смогли забить 38 мячей, а пропустили 61 гол.

Последние матчи: в прошлых турах «желто-синие» сыграли вничью с «Болоньей» (0:0) и «Дженоа» (1:1), а до этого уступили «Лацио» (2:3) и «Сассуоло» (0:1).

Перед этим же «чочарцы» поделили очки с «Лечче» (1:1), но проиграли четыре игры кряду.

Не сыграют: в составе команды Эусебио Ди Франческо на поле не выйдут травмированные Иларио Монтериси, Франческо Джелли и Энтони Ойоно.

Состояние команды: безусловно, главной задачей «Фрозиноне» было и остается сохранение прописки в элите. Для этого команде необходимо прибавить и начать побеждать.

В данном случае многое будет зависеть не только от «Фрозиноне», но и от соперников, однако в настоящий момент все в руках и ногах футболистов этой команды.

Зимой «Фрозиноне» попытался усилиться, однако пока что это не совсем помогает команде.

Статистика для ставок

«Фрозиноне» не может выиграть на протяжении 10 матчей

«Наполи» проиграл дома только 1 матч из последних 11

В первом круге «Наполи» на выезде переиграл «Фрозиноне» со счетом 3:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Наполи» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.35. Ничья оценена в 5.40, а победа «Фрозиноне» — в 8.50.

ТБ 2,5 оценивается в 1.55, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.45.

Прогноз: «Фрозиноне» уже долго не выигрывает, а «Наполи» нужна победа для борьбы за еврокубковую зону. Неаполитанцы дома должно уверенно обыгрывать соперника.

Ставка: победа «Наполи» с форой-1,5 за 1.92.

Прогноз: игра должна быть обоюдоострая и на атаку, поскольку обоим командам нечего терять и нужно побеждать. Сделаем вывод, что обе команды смогут забить.

Ставка: обе забьют за 1.83.