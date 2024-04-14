ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Спартак Гогниев«Лично мне с Ивичем скучно не было!». Спартак Гогниев — о «Химках», журналистах, уверенности в себе и планах поиграть против Симеоне Elite DangerousЗа пределы земной орбиты: Топ-10 игр космической тематики «Ливерпуль» — «Аталанта»Клоппу нужно чудо. «Аталанта» унизила «Ливерпуль» на «Энфилде»
    Все новости спорта

    «Наполи» и «Фрозиноне» забьют друг другу

    «Наполи» — «Фрозиноне». Ставка (к. 1.92) и прогноз на футбол, чемпионат Италии, 14 апреля 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Серию А Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Наполи Прогнозы на Фрозиноне Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Наполи» — «Фрозиноне»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Хвича Кварацхелия («Наполи»)
    14 апреля в 32-м туре чемпионата Италии по футболу пройдет матч «Наполи» — «Фрозиноне». Начало игры — 13:30. «Наполи» — «Фрозиноне»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 14 Апреля 2024 года
    Наполи
  • Неаполь
    •  Наполи 13:30 Фрозиноне Фрозиноне
  • Италия. Серия А
    •

    «Наполи»

    Турнирное положение: команда из Неаполя пытается попасть в зону еврокубков, но пока что у нее это не получается.

    Неаполитанский коллектив имеет в своем активе 48 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице, на два пункта отставая от шестой «Аталанты».

    Наполи — Фрозиноне: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 1.355.508.50Бонус$9500
    •

    Неаполитанцы смогли 48 раз поразить ворота соперника и 38 раз пропустили в свои.

    Последние матчи: «голубые» в прошлом туре переиграли «Монцу» (4:2), а до этого уступили «Аталанте» (0:3).

    Перед этим же «партенопейцы» сыграли вничью с «Интером» (1:1) и «Торино» (1:1).

    Все прогнозы на Серию А

    Также между этими играми «маленькие ослы» вылетели из Лиги чемпионов, уступив «Барселоне» (1:1, 2:4).

    Не сыграют: действующие чемпионы Италии не смогут рассчитывать в этой игре на травмированных Йеспера Линдстрема и Матиаса Оливеру, а также на дисквалифицированного Сириля Нгонге.

    Состояние команды: этот сезон для «Наполи» складывается крайне неудачно. Команда уже давно вылетела из Кубка Италии, проиграла в Суперкубке страны, а также покинула Лигу чемпионов.

    Отсюда и смена тренера. Вместо Вальтера Маццарри на этот пост был назначен Франческо Кальцона.

    Чтобы хоть немного скрасить сезон «Наполи» необходимо занять место, позволяющее в следующем сезоне сыграть в Лиге чемпионов.

    «Фрозиноне»

    Турнирное положение: команда из одноименного города является претендентом на вылет из Серии А.

    В настоящий момент коллектив из Фрозиноне имеет в своем активе только 26 очков и занимает 18-е место в турнирной таблице, отставая от спасительной позиции на один балл.

  • Одиннадцать глобальных тенденций, которые будут определять ситуацию на трансферном рынке
  • От АПЛ, Серии А и Бундеслиги до Скандинавии, МЛС и Азии
  • 10/04/2024

    • «Канарейки» смогли забить 38 мячей, а пропустили 61 гол.

    Последние матчи: в прошлых турах «желто-синие» сыграли вничью с «Болоньей» (0:0) и «Дженоа» (1:1), а до этого уступили «Лацио» (2:3) и «Сассуоло» (0:1).

    Перед этим же «чочарцы» поделили очки с «Лечче» (1:1), но проиграли четыре игры кряду.

    Не сыграют: в составе команды Эусебио Ди Франческо на поле не выйдут травмированные Иларио Монтериси, Франческо Джелли и Энтони Ойоно.

    Состояние команды: безусловно, главной задачей «Фрозиноне» было и остается сохранение прописки в элите. Для этого команде необходимо прибавить и начать побеждать.

    В данном случае многое будет зависеть не только от «Фрозиноне», но и от соперников, однако в настоящий момент все в руках и ногах футболистов этой команды.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Зимой «Фрозиноне» попытался усилиться, однако пока что это не совсем помогает команде.

    Статистика для ставок

    • «Фрозиноне» не может выиграть на протяжении 10 матчей

    • «Наполи» проиграл дома только 1 матч из последних 11

    • В первом круге «Наполи» на выезде переиграл «Фрозиноне» со счетом 3:1

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Наполи» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.35. Ничья оценена в 5.40, а победа «Фрозиноне» — в 8.50.

    ТБ 2,5 оценивается в 1.55, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.45.

    Прогноз: «Фрозиноне» уже долго не выигрывает, а «Наполи» нужна победа для борьбы за еврокубковую зону. Неаполитанцы дома должно уверенно обыгрывать соперника.

    Ставка: победа «Наполи» с форой-1,5 за 1.92.

    Прогноз: игра должна быть обоюдоострая и на атаку, поскольку обоим командам нечего терять и нужно побеждать. Сделаем вывод, что обе команды смогут забить.

    Ставка: обе забьют за 1.83.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.93
  • Прогноз на матч Филадельфия — Орландо
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Вашингтон — Чикаго
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Нью-Йорк — Бруклин
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Бостон — Шарлотт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Кливленд — Индиана
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Миннесота — Атланта
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Мемфис — Лос-Анджелес Лейкерс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Майами — Торонто
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Сан-Антонио — Денвер
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Оклахома — Милуоки
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Даллас — Детройт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Портленд — Хьюстон
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Голден Стэйт — Нью-Орлеан
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.43
  • Прогноз на матч Енисей — Алания
  • Футбол
  • Сегодня в 09:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч «Наполи» — «Фрозиноне» с коэффициентом 1.92. Дата матча: 14.04.2024. Прогнозы на футбол. «Наполи» и «Фрозиноне» забьют друг другу
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры