12 апреля в 28-м туре чемпионата Армении по футболу сыграют «Арарат-Армения» и «Арарат». Начало игры — в 18:00 мск. «Арарат-Армения» — «Арарат»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Арарат-Армения»

Турнирное положение: Нынешний сезон для «Арарат-Армении» складывается недостаточно продуктивно. На текущий момент команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

При этом «Арарат-Армения» отстает от лидера на 4 очка. Причем из лидирующего трио команда забивает меньше всех — 52 мяча.

Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда добыла три очка. «Арарат-Армения» с минимальным счетом одолел «Пюник».

Вообще, в 5 своих последних матчах «Арарат-Армения» добыл 4 виктории. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Причем «Арарат-Армения» выиграл в 3 своих последних поединках. Да и вообще, сейчас команда заметно прибавила.

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: На данном этапе команда выглядит весьма монолитно. Особенно блистает надежностью оборона, в 3 последних матчах давшая сбой лишь 1 раз.

Матчи против «Арарата» для команды исторически складываются удачно. В 12 (!) последних поединках «Арарат-Армения» неизменно побеждал.

Нет никаких сомнений, что хозяева будут стараться приблизиться к лидеру. «Арарат-Армения» явно начнет встречу максимально агрессивно.

«Арарат»

Турнирное положение: Ереванцы в нынешнем сезоне выступают не столь успешно. На текущий момент команда расположилась на скромном 6 месте турнирной таблицы.

Притом, что «Арарат» уже ни за что не сражается. В медальную зону не попасть, да и борьба за выживание исключена.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда сумела разжиться очками. «Арарат» дал бой «Урарту» (0:0).

В пяти последних матчах ереванцы выиграли лишь 2 раза. В этих поединках игроки «Арарата» забили 7 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

Последняя победа над «Арарат-Арменией» случилась почти 3 года назад. Да и вообще, последние очные встречи для команды сродни фильму ужасов.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Арарат» выглядит на своем уровне. Однако дать бой команда может кому угодно.

В кадровом плане у команды полный штиль. Ереванцы считаются колючим оппонентом, однако стабильности «Арарату» недостает.

Притом, что «Арарат» выиграл в 10 матчах чемпионата Армении. Забили ереванцы 29 мячей при 39 пропущенных.

Наверняка гости не будут лишь отсиживаться в тылах. Между тем, соперник сражается за чемпионство, и вообще выглядит мощнее.

Статистика для ставок

«Арарат-Армения» выиграл в 3 своих последних матчах

«Арарат» проиграл «Арарат-Армении» в 12 последних очных поединках

Последнее очное свидание завершилось минимальной викторией «Арарат-Армении»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Арарат-Армения» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.59. Ничья оценена в 4.16, а победа оппонента — в скромные 4.71.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.53 и 2.38.

Прогноз: «Арарат-Армения» сражается за чемпионский титул, и постарается приблизиться к лидеру.

«Арарат-Армения» традиционно успешно противостоит «Арарату», и явно начнет встречу максимально активно.

Ставка: Победа «Арарат-Армении» в 1 тайме за 2.12.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забить сможет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.34