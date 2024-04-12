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    «Арарат-Армения» совершит блицкриг

    «Арарат-Армения» — «Арарат». Ставка (к. 2.12) и прогноз на футбол, чемпионат Армении, 12 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Арарат-Армения» — «Арарат»
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    «Арарат-Армения»
    12 апреля в 28-м туре чемпионата Армении по футболу сыграют «Арарат-Армения» и «Арарат». Начало игры — в 18:00 мск. «Арарат-Армения» — «Арарат»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Армения. Высшая лига 12 Апреля 2024 года
    Арарат-Армения
  • Ереван
    •  Арарат-Армения 18:00 Арарат Арарат
  • Ереван
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    «Арарат-Армения»

    Турнирное положение: Нынешний сезон для «Арарат-Армении» складывается недостаточно продуктивно. На текущий момент команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

    При этом «Арарат-Армения» отстает от лидера на 4 очка. Причем из лидирующего трио команда забивает меньше всех — 52 мяча.

    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда добыла три очка. «Арарат-Армения» с минимальным счетом одолел «Пюник».

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Арарат-Армения» добыл 4 виктории. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей, пропустив в свои ворота 4.

    Причем «Арарат-Армения» выиграл в 3 своих последних поединках. Да и вообще, сейчас команда заметно прибавила.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: На данном этапе команда выглядит весьма монолитно. Особенно блистает надежностью оборона, в 3 последних матчах давшая сбой лишь 1 раз.

    Матчи против «Арарата» для команды исторически складываются удачно. В 12 (!) последних поединках «Арарат-Армения» неизменно побеждал.

    Нет никаких сомнений, что хозяева будут стараться приблизиться к лидеру. «Арарат-Армения» явно начнет встречу максимально агрессивно.

    «Арарат»

    Турнирное положение: Ереванцы в нынешнем сезоне выступают не столь успешно. На текущий момент команда расположилась на скромном 6 месте турнирной таблицы.

    Притом, что «Арарат» уже ни за что не сражается. В медальную зону не попасть, да и борьба за выживание исключена.

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  • 09/04/2024

    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда сумела разжиться очками. «Арарат» дал бой «Урарту» (0:0).

    В пяти последних матчах ереванцы выиграли лишь 2 раза. В этих поединках игроки «Арарата» забили 7 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

    Последняя победа над «Арарат-Арменией» случилась почти 3 года назад. Да и вообще, последние очные встречи для команды сродни фильму ужасов.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Арарат» выглядит на своем уровне. Однако дать бой команда может кому угодно.

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    В кадровом плане у команды полный штиль. Ереванцы считаются колючим оппонентом, однако стабильности «Арарату» недостает.

    Притом, что «Арарат» выиграл в 10 матчах чемпионата Армении. Забили ереванцы 29 мячей при 39 пропущенных.

    Наверняка гости не будут лишь отсиживаться в тылах. Между тем, соперник сражается за чемпионство, и вообще выглядит мощнее.

    Статистика для ставок

    • «Арарат-Армения» выиграл в 3 своих последних матчах

    • «Арарат» проиграл «Арарат-Армении» в 12 последних очных поединках

    • Последнее очное свидание завершилось минимальной викторией «Арарат-Армении»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Арарат-Армения» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.59. Ничья оценена в 4.16, а победа оппонента — в скромные 4.71.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.53 и 2.38.

    Прогноз: «Арарат-Армения» сражается за чемпионский титул, и постарается приблизиться к лидеру.

    «Арарат-Армения» традиционно успешно противостоит «Арарату», и явно начнет встречу максимально активно.

    Ставка: Победа «Арарат-Армении» в 1 тайме за 2.12.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что забить сможет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.34

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    Ставка и прогноз на матч «Арарат-Армения» — «Арарат» с коэффициентом 2.12. Дата матча: 12.04.2024. Прогнозы на футбол. «Арарат-Армения» совершит блицкриг
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