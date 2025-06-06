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    Итальянцы окажутся сильнее норвежцев?

    Норвегия — Италия: 2.60 — ставка на исход и прогноз на матч квалификации ЧМ-2026

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    Прогноз и ставки на Норвегия — Италия
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    Мойзе Кен — нападающий сборной Италии
    Норвегия примет Италию в матче квалификации чемпионата мира 2026-го года (группа I). Поединок пройдет 6 июня и начнется в 21:45 по мск. Ставка и прогноз на матч Норвегия — Италия, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа I 06 Июня 2025 года

    Норвегия

  • Осло
    •  Норвегия 21:45 Италия

    Италия

  • Рим
    •

    Норвегия

    Турнирное положение: Сборная располагается на 1-й позиции в своей группе с 6-ю очками в активе после 2-х туров. Норвегия опережает ближайших преследователей на 3 балла.

    Команда очень успешно стартовала в квалификации ЧМ-2026. Причем, все 2 матча Норвегия сыграла в гостях. Предстоящий матч против Италии — первый на своем поле.

    Норвегия — Италия: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошлом туре квалификации ЧМ-2026 Норвегия уверенно обыграла Израиль со счетом 4:2, разгромив соперника во 2-м тайме. Матчем ранее сборная крупно одолела Молдову (5:0).

    До этого Норвегия принимала участие в Лиге наций (Лига В), где также одержала победы в последних 2-х встречах. Сборная громила Казахстан (5:0) и Словению (4:1).

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    Состояние команды: Норвегия пока что лидирует в своей группе, но Италия еще не стартовала в квалификации. Именно эта сборная составит конкуренцию норвежцам.

    В квалификации ЧМ-2026 отлично проявляет себя Эрлинг Холанн, который забил 2 гола за два матча отбора. Форвард занимает 3-е место в списке лучших бомбардиров.

    Италия

    Турнирное положение: Сборная еще не провела ни одного матча на групповом этапе квалификации ЧМ-2026, в это время Италия выступала в плей-офф Лиги наций.

    На стадии четвертьфинала турнира сборная уступила Германии (1:2 и 3:3) и завершила свое выступление. Теперь Италия будет настроена на лидерство в своей группе квалификации.

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    • Последние матчи: В последнем туре квалификации сборная уступила Франции со счетом 1:3, пропустив 2 гола уже в первом тайме. До этого Италия одолела Бельгию (1:0).

    За весь групповой этап отбора (6 матчей) сборная проиграла только 1 раз, 4 раза победила и однажды сыграла вничью с Бельгией (2:2), упустив преимущество в 2 мяча.

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    Состояние команды: Италия только начинает свой путь в квалификации. Команда точно будет одним из главных фаворитов группы, ведь итальянцы точно сильнее Эстонии, Израиля и Молдовы.

    У Италии в последнее время здорово выступает нападающий Мойзе Кен, который регулярно забивает голы. Этот форвард отметился 3 мячами в 6-и матчах группового этапа квалификации.

    Статистика для ставок

    • В 2-х последних матчах Норвегия забила 9 голов

    • Италия не может победить на протяжении 3-х последних матчей во всех турнирах

    • В последних 3-х очных встречах Италия дважды обыгрывала Норвегию

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Италии — 2.60, победа Норвегии — 2.75, ничья — за 3.55.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.85 и 1.98 сооветственно.

    Прогноз: Можно предположить, что Италия начнет свой путь в квалификации с победы.

    Ставка: Победа Италии за 2.60.

    Прогноз: Италия распечатает ворота Норвегии, и не один раз.

    Ставка: Индивидуальный тотал Италии 1.5 больше за 2.30.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Норвегия — Италия?

    Матч Норвегия — Италия состоится 06 июня 2025 года в 21:45 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Норвегия — Италия?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Италии..

    Ставка: на что сделать ставку в матче Норвегия — Италия?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Италии.» с коэффициентом у букмекеров 2.60.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Норвегия — Италия?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Норвегия — Италия?

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Италии — 2.60, победа Норвегии — 2.75, ничья — за 3.55.

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    Норвегия — Италия: прогноз и ставка за 2.60, статистика, коэффициенты матча 06.06.202521:45. Итальянцы окажутся сильнее норвежцев?
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