Великого камбэка Италии не хватило: Германия вышла в полуфинал

Немцы были в шаге от исторического провала, но устояли. Италия выдала один из самых ярких камбэков в своей истории, сравняла счёт после 0:3 и всё равно вылетела из Лиги наций. Германия берёт реванш за 2006-й и впервые выходит в полуфинал турнира.

Футбол. Лига наций УЕФА. Лига A. 1/4 финала Германия — Италия 3:3 Голы: 1:0 Йозуа Киммих (пенальти) (30'), 2:0 Джамал Мусиала (36'), 3:0 Тим Кляйндинст (45'), 3:1 Мойзе Кин (49'), 3:2 Мойзе Кин (69'), 3:3 Джакомо Распадори (пенальти) (90 + 5') Германия: Оливер Бауман, Антонио Рюдигер (Янн Биссекк, 77'), Жонатан Та, Нико Шлоттербек, Йозуа Киммих, Максимилиан Миттельштадт, Ангело Штиллер (Паскаль Грос, 63'), Леон Горецка (Надим Амири, 63'), Лерой Зане (Карим Адейеми, 63'), Джамал Мусиала (Роберт Андрих, 77'), Тим Кляйндинст Италия: Джанлуиджи Доннарумма, Дестини Удоджи, Джованни Ди Лоренцо, Алессандро Бастони, Алессандро Буонджорно, Федерико Гатти (Маттео Политано, 46'), Сандро Тонали (Джакомо Распадори, 68'), Самуэле Риччи (Маттиа Цаканьи, 85'), Николо Барелла, Дэниел Мальдини (Давиде Фраттези, 46'), Мойзе Кин (Лоренцо Лукка, 85') Предупреждения: Федерико Гатти (21'), Ангело Штиллер (22'), Алессандро Буонджорно (29'), Карим Адейеми (68'), Тим Кляйндинст (79'), Алессандро Бастони (79'), Николо Барелла (90 + 9')

Италия забыла выйти на первый тайм — и поплатилась

Для Германии этот матч был принципиальным — 19 лет назад в Дортмунде «Скуадра Адзурра» вышибла их из полуфинала чемпионата мира. Но итальянцы будто бы забыли, что играть нужно с первых минут.

Германия доминировала с первой секунды, и уже к 30-й минуте всё казалось решённым. Сначала Буонджорно не поспел за Кляйндинстом и сбил его в штрафной — Киммих уверенно реализовал пенальти. Затем итальянцы очень глупо проспали угловой: пока они обсуждали, кто кого держит, Киммих быстро его разыграл, и Мусиала забил в пустые ворота. Тотальный провал и курьёз для Италии.

Киммих и Мусиала празднуют гол globallookpress.com

Если два гола ещё не означали трагедии, то третий перед перерывом выглядел как окончательный приговор. Киммих в очередной раз нашёл Кляйндинста в штрафной, и тот пробил головой. Доннарумма мяч задел, но тот уже пересёк линию. 3:0.

Третий гол влетает в ворота Италии globallookpress.com

На трибунах уже праздновали выход в полуфинал. Но итальянцы решили устроить спектакль.

Мойзе Кин чуть не сотворил невозможное

То, что случилось после перерыва, сложно объяснить логикой. Италия, которая была совершенно беззубой в первом тайме, внезапно превратилась в машину.

Всё началось с Мойзе Кина. Уже на 49-й минуте он воспользовался ошибкой Сане, подхватил мяч, выскочил один на один и пробил в ближний угол — 3:1!

Мойзе Кин globallookpress.com

Этот гол зарядил команду. Немцы замедлились, а Италия почувствовала, что их ещё рано списывать. Следующий удар снова нанёс Кин: на 69-й минуте он получил пас от Распадори, на замахе убрал Рюдигера и с правой ноги закрутил мяч в дальнюю девятку. Это был уже не просто гол, а заявление!

Мойзе Кин globallookpress.com

Германия окончательно зажалась. Италия пошла в атаку и едва не забила ещё раз на 80-й минуте — Распадори не попал в створ после шикарного прохода Ди Лоренцо.

А финальный аккорд прозвучал уже в компенсированное время. После подачи углового мяч попал в руку Миттельштедту, арбитр не сразу заметил, но VAR подсказал — пенальти! Распадори пробил хладнокровно, сравняв счёт — 3:3.

Распадори забивает пенальти globallookpress.com

Но вот на четвёртый гол у Италии уже просто не осталось времени. Последние секунды Германия просто убивала темп, и арбитр дал финальный свисток.

Что значит эта победа?

Германия выходит в полуфинал Лиги наций, где будет хозяйкой турнира. В июне полуфиналы и финал пройдут в Штутгарте и Мюнхене, и у Нагельсмана есть шанс взять первый трофей со сборной.

Календарь и таблица Лиги наций

Италия — мимо летней командировки в Германию. Камбэк был великим, но Спаллетти и его команде от этого не легче. Теперь весь фокус на ЧМ-2026, куда они просто обязаны попасть. Третий подряд провал отбора станет катастрофой.