Великого камбэка Италии не хватило: Германия вышла в полуфинал

Италия забыла выйти на первый тайм — и поплатилась
Для Германии этот матч был принципиальным — 19 лет назад в Дортмунде «Скуадра Адзурра» вышибла их из полуфинала чемпионата мира. Но итальянцы будто бы забыли, что играть нужно с первых минут.
Германия доминировала с первой секунды, и уже к 30-й минуте всё казалось решённым. Сначала Буонджорно не поспел за Кляйндинстом и сбил его в штрафной — Киммих уверенно реализовал пенальти. Затем итальянцы очень глупо проспали угловой: пока они обсуждали, кто кого держит, Киммих быстро его разыграл, и Мусиала забил в пустые ворота. Тотальный провал и курьёз для Италии.
Если два гола ещё не означали трагедии, то третий перед перерывом выглядел как окончательный приговор. Киммих в очередной раз нашёл Кляйндинста в штрафной, и тот пробил головой. Доннарумма мяч задел, но тот уже пересёк линию. 3:0.
На трибунах уже праздновали выход в полуфинал. Но итальянцы решили устроить спектакль.
Мойзе Кин чуть не сотворил невозможное
То, что случилось после перерыва, сложно объяснить логикой. Италия, которая была совершенно беззубой в первом тайме, внезапно превратилась в машину.
Всё началось с Мойзе Кина. Уже на 49-й минуте он воспользовался ошибкой Сане, подхватил мяч, выскочил один на один и пробил в ближний угол — 3:1!
Этот гол зарядил команду. Немцы замедлились, а Италия почувствовала, что их ещё рано списывать. Следующий удар снова нанёс Кин: на 69-й минуте он получил пас от Распадори, на замахе убрал Рюдигера и с правой ноги закрутил мяч в дальнюю девятку. Это был уже не просто гол, а заявление!
Германия окончательно зажалась. Италия пошла в атаку и едва не забила ещё раз на 80-й минуте — Распадори не попал в створ после шикарного прохода Ди Лоренцо.
А финальный аккорд прозвучал уже в компенсированное время. После подачи углового мяч попал в руку Миттельштедту, арбитр не сразу заметил, но VAR подсказал — пенальти! Распадори пробил хладнокровно, сравняв счёт — 3:3.
Но вот на четвёртый гол у Италии уже просто не осталось времени. Последние секунды Германия просто убивала темп, и арбитр дал финальный свисток.
Что значит эта победа?
Германия выходит в полуфинал Лиги наций, где будет хозяйкой турнира. В июне полуфиналы и финал пройдут в Штутгарте и Мюнхене, и у Нагельсмана есть шанс взять первый трофей со сборной.
Календарь и таблица Лиги наций
Италия — мимо летней командировки в Германию. Камбэк был великим, но Спаллетти и его команде от этого не легче. Теперь весь фокус на ЧМ-2026, куда они просто обязаны попасть. Третий подряд провал отбора станет катастрофой.