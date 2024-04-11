11 апреля в 1/4 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ по футболу сыграют «Пачука» и «Эредиано». Начало игры — в 03:15 мск. «Пачука» — «Эредиано»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Пачука»

Турнирное положение: «Пачука» привычно ставит перед собой амбициозные задачи. Правда, в своем чемпионате команда ныне находится лишь на 5 месте.

При этом «Пачука» в 14 матчах чемпионата выиграл 8 раз. А вот отставание от лидера составляет 4 зачетных балла.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда уверенно победила. «Пачука» разгромила «Тигрес» (3:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Пачука» добыла 3 виктории. В этих поединках игроки команды забили 17 мячей, пропустив в свои ворота 5.

В первом матче с «Эредиано» «Пачука» деклассировала соперника. Мексиканцы отправили 5 безответных мячей в ворота соперника.

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: На данном этапе команда выглядит весьма симпатично. Да и атака по-настоящему блистает!

В двух своих последних поединках «Пачука» не пропускала. Более того, в них команда отправила 8 мячей в ворота соперников.

Нет никаких сомнений, что хозяева будут активно атаковать. «Пачука» явно постарается еще раз разгромить несчастных костариканцев.

«Эредиано»

Турнирное положение: В своем чемпионате «Эредиано» выглядит великолепно. Ныне команда располагается на 1 месте таблицы.

Притом, что «Эредиано» в среднем пропускает менее гола за матч. Вот только отрыв от ближайшего преследователя минимальный.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потеряла два очка. «Эредиано» дома не сумел одолеть «Грецию» (3:3).

В 5 своих последних матчах команда выиграла лишь 1 раз. В этих поединках игроки «Эредиано» забили 7 мячей при 6 пропущенных в собственные ворота.

Серия из 5 матчей без побед явно не прибавляет оптимизма. Причем три последних завершились для команды поражениями.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Эредиано» выглядит слабовато. Да и вылет из Кубка чемпионов КОНКАКАФ выглядит неминуемым.

Оборона «Эредиано» в последних матчах трещит по всем швам. В двух последних матчах она дала результативный сбой 8 раз.

Плюс ко всему, «Эредиано» имеет некоторые проблемы в организации игры. Да и серия последних неудач явно прибавила неуверенности в собственных силах.

Наверняка костариканцы будут действовать с оглядкой на свои тылы. «Эредиано» постарается найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

«Пачука» выиграла в 2 своих последних матчах

«Эредиано» не побеждает 5 матчей кряду

в первом поединке этих соперников сильнее оказались мексиканцы (5:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Пачука» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.19. Ничья оценена в 7.00, а победа оппонента — в скромные 14.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с совершенно разными коэффициентами — 1.48 и 2.60.

Прогноз: Номинальные хозяева мотивированы подтвердить успех первой встречи, так что наверняка проявят высокую активность в атаке.

«Пачука» выглядит мощнее соперника, и явно не собирается играть на удержание своего преимущества.

Ставка: Фора «Пачуки» -2.5 за 2.38.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих забьют более 3 мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.29