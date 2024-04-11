ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Бахрам Муртазалиев и Джек КулкайМуртазалиев — новая звезда бокса из России. Бахрам нокаутировал Кулкая и взял пояс IBF Килиан Мбаппе ЛЧ. Возвращение Кейна в Лондон, встреча двух главных фаворитов и прощальная гастроль Мбаппе Чарльз Оливейра и его тренерский штаб «Царукян взрывной и жесткий, но Чарльз нокаутирует его» — громкое интервью Диего Лимы, тренера Оливейры
  • 14:22
    • ЦСКА объявил о продлении контракта с Чаловым
    Все новости спорта

    «Пачука» повторно разгромит костариканцев

    «Пачука» — «Эредиано». Ставка (к. 2.38) и прогноз на футбол, Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 11 апреля 2024 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Пачука» — «Эредиано»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Пачука»
    11 апреля в 1/4 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ по футболу сыграют «Пачука» и «Эредиано». Начало игры — в 03:15 мск. «Пачука» — «Эредиано»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Пачука»

    Турнирное положение: «Пачука» привычно ставит перед собой амбициозные задачи. Правда, в своем чемпионате команда ныне находится лишь на 5 месте.

    При этом «Пачука» в 14 матчах чемпионата выиграл 8 раз. А вот отставание от лидера составляет 4 зачетных балла.

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда уверенно победила. «Пачука» разгромила «Тигрес» (3:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Пачука» добыла 3 виктории. В этих поединках игроки команды забили 17 мячей, пропустив в свои ворота 5.

    В первом матче с «Эредиано» «Пачука» деклассировала соперника. Мексиканцы отправили 5 безответных мячей в ворота соперника.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: На данном этапе команда выглядит весьма симпатично. Да и атака по-настоящему блистает!

    В двух своих последних поединках «Пачука» не пропускала. Более того, в них команда отправила 8 мячей в ворота соперников.

    Нет никаких сомнений, что хозяева будут активно атаковать. «Пачука» явно постарается еще раз разгромить несчастных костариканцев.

    «Эредиано»

    Турнирное положение: В своем чемпионате «Эредиано» выглядит великолепно. Ныне команда располагается на 1 месте таблицы.

    Притом, что «Эредиано» в среднем пропускает менее гола за матч. Вот только отрыв от ближайшего преследователя минимальный.

  • Трансферный дайджест. 2-8 апреля
  • Бомбардир «Спортинга» переедет в АПЛ, Тикнизян может оказаться в «Болонье», «Ювентус» хочет купить Бонифейса
  • Вчера

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потеряла два очка. «Эредиано» дома не сумел одолеть «Грецию» (3:3).

    В 5 своих последних матчах команда выиграла лишь 1 раз. В этих поединках игроки «Эредиано» забили 7 мячей при 6 пропущенных в собственные ворота.

    Серия из 5 матчей без побед явно не прибавляет оптимизма. Причем три последних завершились для команды поражениями.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Эредиано» выглядит слабовато. Да и вылет из Кубка чемпионов КОНКАКАФ выглядит неминуемым.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Оборона «Эредиано» в последних матчах трещит по всем швам. В двух последних матчах она дала результативный сбой 8 раз.

    Плюс ко всему, «Эредиано» имеет некоторые проблемы в организации игры. Да и серия последних неудач явно прибавила неуверенности в собственных силах.

    Наверняка костариканцы будут действовать с оглядкой на свои тылы. «Эредиано» постарается найти свои шансы в контригре.

    Статистика для ставок

    • «Пачука» выиграла в 2 своих последних матчах

    • «Эредиано» не побеждает 5 матчей кряду

    • в первом поединке этих соперников сильнее оказались мексиканцы (5:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Пачука» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.19. Ничья оценена в 7.00, а победа оппонента — в скромные 14.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с совершенно разными коэффициентами — 1.48 и 2.60.

    Прогноз: Номинальные хозяева мотивированы подтвердить успех первой встречи, так что наверняка проявят высокую активность в атаке.

    «Пачука» выглядит мощнее соперника, и явно не собирается играть на удержание своего преимущества.

    Ставка: Фора «Пачуки» -2.5 за 2.38.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих забьют более 3 мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.29

    Ещё прогнозы на спорт
    2.10
  • Прогноз на матч Автомобилист — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Миллуолл — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Ковентри
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Шеффилд Уэнсдей — Норвич
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Престон — Хаддерсфилд
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.26
  • Прогноз на матч Плимут — КПР
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Реал — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Арсенал — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Лидс — Сандерленд
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.70
  • Экспресс дня 9 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  5.00
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  5.00
  • Прогноз на матч Арсенал — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Шарлотт — Даллас
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Филадельфия — Детройт
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч «Пачука» — «Эредиано» с коэффициентом 2.38. Дата матча: 11.04.2024. Прогнозы на футбол. «Пачука» повторно разгромит костариканцев
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры