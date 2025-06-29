Панама — Гондурас. Ставка (к. 1.87) и прогноз на футбол, Золотой Кубок КОНКАКАФ, 29 июня 2025 года

Панама
Турнирное положение: Панама набрала девять очков и заняла первое место в группе, благодаря чему и получила более выгодный жребий в лице нынешнего соперника.
Команда на три очка опередила своего ближайшего преследователя Гватемалу, на шесть — третью в таблице Ямайку, а также на девять четвертую Гваделупу.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках третьего тура Золотого Кубка КОНКАКАФ сборная разгромила Ямайку (4:1).
Перед этим в поединке второго тура этой же стадии турнира команда с минимальным счетом одержала победу над Гватемалой (1:0).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на Золотой Кубок КОНКАКАФ, Панама выиграла.
Такая форма сулит номинальным хозяевам отличные шансы на успех в дуэли, особенно если учесть явный перевес в классе над нынешним соперником.
Исмаэль Диас — лучший бомбардир команды и Золотого Кубка КОНКАКАФ с пятью голами.
Гондурас
Турнирное положение: Гондурас по итогам трех туров занял вторую позицию в группе, поэтому получил в соперники более сложного соперника, чем мог в случае первого места.
Команда на один балл уступила победителю квартета Канаде, а также на четыре очка опередила третий в таблице Кюрасао, а также на пять пунктов — четвертый Сальвадор.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках третьего тура Золотого Кубка КОНКАКАФ сборная одержала победу над Кюрасао (2:1).
Перед этим в поединке стартового тура этого же турнира центральноамериканская команда с результатом 2:0 оказалась сильнее Сальвадора.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в семи последних играх, которые пришлись на разные турниры, Гондурас проиграл лишь раз при шести победах.
Такая форма сулит номинальным гостям неплохие шансы побороться за итоговый успех в противостоянии, пусть их нынешний соперник и превосходит их в классе.
Четыре гола команды в Золотом Кубке КОНКАКАФ забивали разные игроки.
Статистика для ставок
- в трех из четырех последних матчей Панамы забивали больше 2,5 голов
- в пяти из шести последних матчей Гондураса забивала только одна команда
- в шести из семи последних матчей Гондурас выиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Панама — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.62. Ничья — в 3.95, победа Гондураса — в 5.50.
ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.93 и 1.87.
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Прогноз: в пяти из шести последних матчей номинальных гостей забивал только один из соперников. Так было и в двух из трех поединков сборной на этом турнире.
Между тем, в трех из пяти последних матчей номинальных хозяев был реализован такой же сценарий.
Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.87.
Прогноз: более рискованный прогноз, что забьёт только один из соперников, ведь так было в пяти из шести последних матчей Гондураса.
Ставка: только одна команда забьёт за 2.18