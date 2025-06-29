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    Выйдет ли Панама в полуфинал Золотого Кубка?

    Панама — Гондурас. Ставка (к. 1.87) и прогноз на футбол, Золотой Кубок КОНКАКАФ, 29 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Панама — Гондурас
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    Исмаэль Диас
    29 июня в четвертьфинале Золотого Кубка КОНКАКАФ по футболу сыграют Панама и Гондурас. Начало игры — в 02:15 мск. Ставка и прогноз на матч Панама — Гондурас, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Панама

    Турнирное положение: Панама набрала девять очков и заняла первое место в группе, благодаря чему и получила более выгодный жребий в лице нынешнего соперника.

    Команда на три очка опередила своего ближайшего преследователя Гватемалу, на шесть — третью в таблице Ямайку, а также на девять четвертую Гваделупу.

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках третьего тура Золотого Кубка КОНКАКАФ сборная разгромила Ямайку (4:1).

    Перед этим в поединке второго тура этой же стадии турнира команда с минимальным счетом одержала победу над Гватемалой (1:0).

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на Золотой Кубок КОНКАКАФ, Панама выиграла.

    Такая форма сулит номинальным хозяевам отличные шансы на успех в дуэли, особенно если учесть явный перевес в классе над нынешним соперником.

    Исмаэль Диас — лучший бомбардир команды и Золотого Кубка КОНКАКАФ с пятью голами.

    Гондурас

    Турнирное положение: Гондурас по итогам трех туров занял вторую позицию в группе, поэтому получил в соперники более сложного соперника, чем мог в случае первого места.

    Команда на один балл уступила победителю квартета Канаде, а также на четыре очка опередила третий в таблице Кюрасао, а также на пять пунктов — четвертый Сальвадор.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках третьего тура Золотого Кубка КОНКАКАФ сборная одержала победу над Кюрасао (2:1).

    Перед этим в поединке стартового тура этого же турнира центральноамериканская команда с результатом 2:0 оказалась сильнее Сальвадора.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в семи последних играх, которые пришлись на разные турниры, Гондурас проиграл лишь раз при шести победах.

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    Такая форма сулит номинальным гостям неплохие шансы побороться за итоговый успех в противостоянии, пусть их нынешний соперник и превосходит их в классе.

    Четыре гола команды в Золотом Кубке КОНКАКАФ забивали разные игроки.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей Панамы забивали больше 2,5 голов

    • в пяти из шести последних матчей Гондураса забивала только одна команда

    • в шести из семи последних матчей Гондурас выиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Панама — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.62. Ничья — в 3.95, победа Гондураса — в 5.50.

    ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.93 и 1.87.

    Прогноз: в пяти из шести последних матчей номинальных гостей забивал только один из соперников. Так было и в двух из трех поединков сборной на этом турнире.

    Между тем, в трех из пяти последних матчей номинальных хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.87.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что забьёт только один из соперников, ведь так было в пяти из шести последних матчей Гондураса.

    Ставка: только одна команда забьёт за 2.18

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Панама — Гондурас?

    Матч Панама — Гондурас состоится 29 июня 2025 года в 02:15 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Панама — Гондурас?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Хотя бы одна команда не забьет.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Панама — Гондурас?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Хотя бы одна команда не забьет» с коэффициентом у букмекеров 1.87.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Панама — Гондурас?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Панама — Гондурас?

    Коэффициенты букмекеров: Панама — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.62. Ничья — в 3.95, победа Гондураса — в 5.50.

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    Панама — Гондурас: прогноз и ставка за 1.87, статистика, коэффициенты матча 29.06.202502:15. Выйдет ли Панама в полуфинал Золотого Кубка?
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