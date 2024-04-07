7 апреля в 28-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Хоффенхайм» и «Аугсбург». Начало игры — в 16:30 мск. «Хоффенхайм» — «Аугсбург»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Хоффенхайм»

Турнирное положение: Нынешний сезон для «деревенских» складывается не столь удачно. На текущий момент команда находится на 9 месте турнирной таблицы.

При этом «Хоффенхайм» вряд ли поборется за топ-6. Да и оборона частенько дает сбои: 52 пропущенных мяча в 27 поединках.

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Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда не сумела добыть очки. «Хоффенхайм» проиграл «Байеру» со счетом 1:2.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Хоффенхайм» добыл лишь 2 виктории. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей, пропустив в свои ворота 11.

Более того, пораженческая серия составляет уже 3 матча. Причем в них команда пропускает не менее 2 голов за матч.

Не сыграют: Травмированных нет.

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Состояние команды: На данном этапе команда выглядит неуверенно. Да и последние неудачи больно ударили по самолюбию игроков.

Матчи против «Аугсбурга» для команды исторически складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Хоффенхайм» выиграл 3 раза при одной коллизии.

Нет никаких сомнений, что хозяева будут активно атаковать. Да и вообще, «деревенским» пора выбираться из психологической ямы.

«Аугсбург»

Турнирное положение: «Аугсбург» в нынешнем сезоне выступает выше ожиданий. На текущий момент команда расположилась на 7 месте турнирной таблицы.

Причем «Аугсбург» победил и уступил по 9 раз. Интересно, что при этом команда расписала 9 паритетов.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда добыла один балл. «Аугсбург» расписал мировую с «Кельном» (1:1).

Причем до того команда выиграла в 4 матчах кряду. Причем две из этих побед получились разгромными.

А вот последняя коллизия случилась еще в середине февраля. Правда, отставание от 6 места составляет 5 очков.

Не сыграют: Роберт Гумми, Никлас Дорш, Элвис Рексбечай — травмированы.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Аугсбург» смотрится очень выгодно. Команда находится в прекрасном психологическом состоянии.

Вот только лазарет команды все никак не опустеет. Парадокс, но даже с минимальными кадровыми ресурсами «Аугсбург» впечатляет!

Плюс ко всему, «Аугсбург» не боится авторитетов. Да и нынешний «Хоффенхайм» к таковым явно не причислишь.

Наверняка гости будут стремиться разжиться очками. «Аугсбург» уж точно не собирается отсиживаться в обороне.

Статистика для ставок

«Хоффенхайм» проиграл в 3 своих последних поединках

«Аугсбург» не проигрывает уже 5 матчей кряду

Последний очный поединок соперников завершился паритетом (1:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Хоффенхайм» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.29. Ничья оценена в 4.07, а победа оппонента — в скромные 3.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.44 и 2.59.

Прогноз: Хозяева на данном отрезке не впечатляют, а вот «Аугсбург» несется в зону еврокубков.

Несмотря на кадровые проблемы, «Аугсбург» сейчас явно сильнее проблемного оппонента.

Ставка: Победа «Аугсбурга» за 3.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке не будет победителя.

Ставка: Ничья за 4.07