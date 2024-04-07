«Хоффенхайм»
Турнирное положение: Нынешний сезон для «деревенских» складывается не столь удачно. На текущий момент команда находится на 9 месте турнирной таблицы.
При этом «Хоффенхайм» вряд ли поборется за топ-6. Да и оборона частенько дает сбои: 52 пропущенных мяча в 27 поединках.
Хоффенхайм — Аугсбург: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда не сумела добыть очки. «Хоффенхайм» проиграл «Байеру» со счетом 1:2.
Вообще, в 5 своих последних матчах «Хоффенхайм» добыл лишь 2 виктории. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей, пропустив в свои ворота 11.
Более того, пораженческая серия составляет уже 3 матча. Причем в них команда пропускает не менее 2 голов за матч.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: На данном этапе команда выглядит неуверенно. Да и последние неудачи больно ударили по самолюбию игроков.
Матчи против «Аугсбурга» для команды исторически складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Хоффенхайм» выиграл 3 раза при одной коллизии.
Нет никаких сомнений, что хозяева будут активно атаковать. Да и вообще, «деревенским» пора выбираться из психологической ямы.
«Аугсбург»
Турнирное положение: «Аугсбург» в нынешнем сезоне выступает выше ожиданий. На текущий момент команда расположилась на 7 месте турнирной таблицы.
Причем «Аугсбург» победил и уступил по 9 раз. Интересно, что при этом команда расписала 9 паритетов.
Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда добыла один балл. «Аугсбург» расписал мировую с «Кельном» (1:1).
Причем до того команда выиграла в 4 матчах кряду. Причем две из этих побед получились разгромными.
А вот последняя коллизия случилась еще в середине февраля. Правда, отставание от 6 места составляет 5 очков.
Не сыграют: Роберт Гумми, Никлас Дорш, Элвис Рексбечай — травмированы.
Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Аугсбург» смотрится очень выгодно. Команда находится в прекрасном психологическом состоянии.
Вот только лазарет команды все никак не опустеет. Парадокс, но даже с минимальными кадровыми ресурсами «Аугсбург» впечатляет!
Плюс ко всему, «Аугсбург» не боится авторитетов. Да и нынешний «Хоффенхайм» к таковым явно не причислишь.
Наверняка гости будут стремиться разжиться очками. «Аугсбург» уж точно не собирается отсиживаться в обороне.
Статистика для ставок
- «Хоффенхайм» проиграл в 3 своих последних поединках
- «Аугсбург» не проигрывает уже 5 матчей кряду
- Последний очный поединок соперников завершился паритетом (1:1)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Хоффенхайм» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.29. Ничья оценена в 4.07, а победа оппонента — в скромные 3.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.44 и 2.59.
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Прогноз: Хозяева на данном отрезке не впечатляют, а вот «Аугсбург» несется в зону еврокубков.
Несмотря на кадровые проблемы, «Аугсбург» сейчас явно сильнее проблемного оппонента.
Ставка: Победа «Аугсбурга» за 3.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке не будет победителя.
Ставка: Ничья за 4.07