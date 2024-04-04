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    Смогут ли «Валвейк» и «Алмере Сити» выявить победителя?

    «Валвейк» — «Алмере Сити». Ставка (к. 3.35) и прогноз на футбол, чемпионат Нидерландов, 4 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Валвейк» — «Алмере Сити»
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    «Алмере Сити»
    В рамках 28-го тура чемпионата Нидерландов 4 апреля пройдет матч «Валвейк» — «Алмере Сити». Начало — 21:00 (мск). «Валвейк» — «Алмере Сити»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Нидерланды. Эредивизия 04 Апреля 2024 года
    Валвейк
  • Валвейк
    •  Валвейк 21:00 Алмере Сити Алмере Сити
  • Нидерланды. Эредивизия
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    «Валвейк»

    Турнирное положение: команда из одноименного города продолжает борьбу за выживание в текущем сезоне.

    В настоящий момент коллектив из Валвейка имеет в своем активе 23 очка, занимает 15-е место и только на один балл опережает опасную зону.

    Валвейк — Алмере Сити: коэффициенты букмекеров

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    «Желто-синие» за 27 матчей смогли 25 раз поразить ворота соперника и 44 раза пропустил в свои.

    Последние матчи: в прошлом туре «Валвейк» сыграл вничью с «Херенвеном» (1:1), а до этого также был ничейный исход против «Эксельсиора» (1:1).

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    Перед этим же подопечные Хенка Фрейзера обыграли «Витесс» (3:1), но проиграли «Гоу Эхед Иглс» (0:1), «Фортуне» (0:1) и «Фейеноорду» (0:1).

    Не сыграют: из-за дисквалификации эту игру пропустит Арон Мейерс.

    Состояние команды: сейчас главной задачей «Валвейка» является остаться в элите и если эта цель будет выполнена, то в целом сезон можно будет считать удачным.

    Зимой в команду пришел только Матс Сентьенс, а покинул коллектив лишь Раз Меир.

    «Алмере Сити»

    Турнирное положение: команда из Алмере уже находится в безопасной зоне и является середняком текущего сезона.

    Коллектив из одноименного города располагается на 12-м месте в турнирной таблице и имеет в своем активе 31 очко.

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    • «Черные овцы» за 27 проведенных матчей забили 27 мячей, а пропустили — 44.

    Последние матчи: последние четыре игры «Алмере Сити» заверил вничью — с «Волендамом» (1:1), «Витессом» (1:1), «Утрехтом» (1:1) и «Хераклесом» (2:2).

    Перед этим же подопечные Алекса Пастора проиграли «Фейеноорду» (0:2), но обыграли «Зволле» (1:0).

    Не сыграют: из-за травм не смогут выйти на поле Стейн Келлер и Нордин Баккер. Дисквалифицирован же Джоуи Якобс.

    Состояние команды: из Кубка страны команда вылетела, а в чемпионате «Алмере Сити» уже особо ни за что не борется, поэтому можно сделать, что коллектив просто доигрывает этот сезон.

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    Зимой в команду пришли только Агиль Этемади, Ади Налич и Джейсон ван Дуйвен, а вот покинули коллектив Ланс Дуйвестейн и Брэдли ван Хувен.

    Статистика для ставок

    • «Валвейк» выиграл только 1 из последних 6 матчей

    • «Алмере Сити» 4 последних матча сыграл вничью

    • «Алмере Сити» не проигрывает «Валвейку» на протяжении 9 матчей, 8 из которых выиграл

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Валвейк» — небольшой фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.35, а победа «Алмере Сити» — в 3.25.

    ТБ 2,5 оценивается в 1.95, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.85.

    Прогноз: «Валвейку» нужнее победа и очки, но он уже долго не может выиграть у «Алмере Сити», который в последнее время постоянно играет вничью. Думается, что и в этот раз ничья является вполне вероятным исходом поединка.

    Ставка: ничья за 3.35.

    Прогноз: в последних матчах соперники почти всегда забивают, поэтому логичным будет поставить на то, что обе команды забьют.

    Ставка: обе забьют за 1.72.

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    Ставка и прогноз на матч «Валвейк» — «Алмере Сити» с коэффициентом 3.35. Дата матча: 04.04.2024. Прогнозы на футбол. Смогут ли «Валвейк» и «Алмере Сити» выявить победителя?
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