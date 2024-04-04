«Валвейк»
Турнирное положение: команда из одноименного города продолжает борьбу за выживание в текущем сезоне.
В настоящий момент коллектив из Валвейка имеет в своем активе 23 очка, занимает 15-е место и только на один балл опережает опасную зону.
Валвейк — Алмере Сити: коэффициенты букмекеров
«Желто-синие» за 27 матчей смогли 25 раз поразить ворота соперника и 44 раза пропустил в свои.
Последние матчи: в прошлом туре «Валвейк» сыграл вничью с «Херенвеном» (1:1), а до этого также был ничейный исход против «Эксельсиора» (1:1).
Перед этим же подопечные Хенка Фрейзера обыграли «Витесс» (3:1), но проиграли «Гоу Эхед Иглс» (0:1), «Фортуне» (0:1) и «Фейеноорду» (0:1).
Не сыграют: из-за дисквалификации эту игру пропустит Арон Мейерс.
Состояние команды: сейчас главной задачей «Валвейка» является остаться в элите и если эта цель будет выполнена, то в целом сезон можно будет считать удачным.
Зимой в команду пришел только Матс Сентьенс, а покинул коллектив лишь Раз Меир.
«Алмере Сити»
Турнирное положение: команда из Алмере уже находится в безопасной зоне и является середняком текущего сезона.
Коллектив из одноименного города располагается на 12-м месте в турнирной таблице и имеет в своем активе 31 очко.
«Черные овцы» за 27 проведенных матчей забили 27 мячей, а пропустили — 44.
Последние матчи: последние четыре игры «Алмере Сити» заверил вничью — с «Волендамом» (1:1), «Витессом» (1:1), «Утрехтом» (1:1) и «Хераклесом» (2:2).
Перед этим же подопечные Алекса Пастора проиграли «Фейеноорду» (0:2), но обыграли «Зволле» (1:0).
Не сыграют: из-за травм не смогут выйти на поле Стейн Келлер и Нордин Баккер. Дисквалифицирован же Джоуи Якобс.
Состояние команды: из Кубка страны команда вылетела, а в чемпионате «Алмере Сити» уже особо ни за что не борется, поэтому можно сделать, что коллектив просто доигрывает этот сезон.
Зимой в команду пришли только Агиль Этемади, Ади Налич и Джейсон ван Дуйвен, а вот покинули коллектив Ланс Дуйвестейн и Брэдли ван Хувен.
Статистика для ставок
- «Валвейк» выиграл только 1 из последних 6 матчей
- «Алмере Сити» 4 последних матча сыграл вничью
- «Алмере Сити» не проигрывает «Валвейку» на протяжении 9 матчей, 8 из которых выиграл
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Валвейк» — небольшой фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.35, а победа «Алмере Сити» — в 3.25.
ТБ 2,5 оценивается в 1.95, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.85.
- 1.83Спартак — Зенит: прогноз и ставкаСегодня в 20:30
- 2.10Манчестер Сити — Астон Вилла: прогноз и ставкаСегодня в 22:15
- 3.10Балтика — ЦСКА: прогноз и ставкаСегодня в 18:15
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Прогноз: «Валвейку» нужнее победа и очки, но он уже долго не может выиграть у «Алмере Сити», который в последнее время постоянно играет вничью. Думается, что и в этот раз ничья является вполне вероятным исходом поединка.
Ставка: ничья за 3.35.
Прогноз: в последних матчах соперники почти всегда забивают, поэтому логичным будет поставить на то, что обе команды забьют.
Ставка: обе забьют за 1.72.