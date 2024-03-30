«Хетафе»
Турнирное положение: «Хетафе» в нынешнем сезоне оккупировала экватор таблицы. На текущий момент команда находится на 10 месте.
При этом «Хетафе» ни на что серьезное не претендует. Правда, и борьба за выживание команде точно не грозит.
Хетафе — Севилья: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда взяла три очка. «Хетафе» минимально переиграл «Жирону».
Вообще, в 5 своих последних матчах «Хетафе» добыл всего 1 победу. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей, пропустив в свои ворота 9.
До последней виктории команда не выигрывала в 4 матчах кряду. Причем «Барселоне» она уступила со счетом 0:4.
Не сыграют: Борха Майорал — травмирован.
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Состояние команды: в последних матчах команда выглядела не лучшим образом. При этом «Хетафе» пропустил уже 42 мяча в Примере.
Матчи против «Севильи» для команды исторически складываются неудачно. Из пяти очных поединков «Хетафе» выиграл 2 раза при 3 поражениях.
При этом «Хетафе» уж очень не хватает Борхи Майорала. Лидер команды очень не вовремя получил травму.
«Севилья»
Турнирное положение: Севильцы в нынешнем сезоне выглядят не лучшим образом. На текущий момент команда пребывает на 16 строчке таблицы.
Причем «Севилья» уж слишком часто терпит поражения — 13 раз. Да и забивает команда маловато: всего 36 мячей в 29 поединках.
Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда не разжилась очками. «Севилья» потерпела поражение от «Сельты» (1:2).
Причем до того команда не смола переиграть главного аутсайдера «Альмерию» (2:2). А вот с «Реал Сосьедадом» севильцы справились (3:2).
Вообще, «Севилья» по именам выглядит грозно. Между тем, команда еще совсем недавно находилась в зоне вылета.
Не сыграют: Хесус Навас — дисквалифицирован.
Состояние команды: ныне «Севилья» не показывает стабильных результатов. Проблем в игре команды очень много.
В двух своих последних матчах команда набрала всего 1 балл. Так что морально-психологический дух явно не на высоте.
Плюс ко всему, «Севилья» на 6 очков оторвалась от опасной зоны. Это заметно расхолодило игроков команды.
И уж совсем очевидно, что гости будут стремиться разжиться очками. Да и оппонент не столь силен.
Статистика для ставок
- Севильцы выиграли только в 6 матчах чемпионата из 29
- Два последних очных поединка Примера завершились викториями «Хетафе»
- В последнем очном поединке победила «Севилья» (3:1)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Хетафе» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 3.37, а победа оппонента — в скромные 3.06.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.34 и 1.70.
- 1.85Динамо — Ростов: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 2.05Лилль — Ланс: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 1.85Бристоль Сити — Лестер: прогноз и ставкаСегодня в 15:30
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Прогноз: Севильцы по именам выглядят куда предпочтительнее оппонента, что и докажут на поле.
«Севилья» исторически успешно противостоит «Хетафе», к тому же обладает качественными кадровыми ресурсами.
Ставка: Победа «Севильи» за 3.06.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники забьют более 2 голов на двоих.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.34