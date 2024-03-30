В рамках 30-го тура чемпионата Испании 30 марта пройдет матч «Хетафе» — «Севилья». Начало — 16:00 (мск). «Хетафе» — «Севилья»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Хетафе»

Турнирное положение: «Хетафе» в нынешнем сезоне оккупировала экватор таблицы. На текущий момент команда находится на 10 месте.

При этом «Хетафе» ни на что серьезное не претендует. Правда, и борьба за выживание команде точно не грозит.

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Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда взяла три очка. «Хетафе» минимально переиграл «Жирону».

Вообще, в 5 своих последних матчах «Хетафе» добыл всего 1 победу. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей, пропустив в свои ворота 9.

До последней виктории команда не выигрывала в 4 матчах кряду. Причем «Барселоне» она уступила со счетом 0:4.

Не сыграют: Борха Майорал — травмирован.

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Состояние команды: в последних матчах команда выглядела не лучшим образом. При этом «Хетафе» пропустил уже 42 мяча в Примере.

Матчи против «Севильи» для команды исторически складываются неудачно. Из пяти очных поединков «Хетафе» выиграл 2 раза при 3 поражениях.

При этом «Хетафе» уж очень не хватает Борхи Майорала. Лидер команды очень не вовремя получил травму.

«Севилья»

Турнирное положение: Севильцы в нынешнем сезоне выглядят не лучшим образом. На текущий момент команда пребывает на 16 строчке таблицы.

Причем «Севилья» уж слишком часто терпит поражения — 13 раз. Да и забивает команда маловато: всего 36 мячей в 29 поединках.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда не разжилась очками. «Севилья» потерпела поражение от «Сельты» (1:2).

Причем до того команда не смола переиграть главного аутсайдера «Альмерию» (2:2). А вот с «Реал Сосьедадом» севильцы справились (3:2).

Вообще, «Севилья» по именам выглядит грозно. Между тем, команда еще совсем недавно находилась в зоне вылета.

Не сыграют: Хесус Навас — дисквалифицирован.

Состояние команды: ныне «Севилья» не показывает стабильных результатов. Проблем в игре команды очень много.

В двух своих последних матчах команда набрала всего 1 балл. Так что морально-психологический дух явно не на высоте.

Плюс ко всему, «Севилья» на 6 очков оторвалась от опасной зоны. Это заметно расхолодило игроков команды.

И уж совсем очевидно, что гости будут стремиться разжиться очками. Да и оппонент не столь силен.

Статистика для ставок

Севильцы выиграли только в 6 матчах чемпионата из 29

Два последних очных поединка Примера завершились викториями «Хетафе»

В последнем очном поединке победила «Севилья» (3:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Хетафе» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 3.37, а победа оппонента — в скромные 3.06.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.34 и 1.70.

Прогноз: Севильцы по именам выглядят куда предпочтительнее оппонента, что и докажут на поле.

«Севилья» исторически успешно противостоит «Хетафе», к тому же обладает качественными кадровыми ресурсами.

Ставка: Победа «Севильи» за 3.06.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники забьют более 2 голов на двоих.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.34