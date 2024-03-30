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    Севильцы разживутся тремя очками

    «Хетафе» — «Севилья». Ставка (к. 3.06) и прогноз на футбол, Примера, 30 марта 2024 года

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    Серхио Рамос
    В рамках 30-го тура чемпионата Испании 30 марта пройдет матч «Хетафе» — «Севилья». Начало — 16:00 (мск). «Хетафе» — «Севилья»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 30 Марта 2024 года
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    «Хетафе»

    Турнирное положение: «Хетафе» в нынешнем сезоне оккупировала экватор таблицы. На текущий момент команда находится на 10 месте.

    При этом «Хетафе» ни на что серьезное не претендует. Правда, и борьба за выживание команде точно не грозит.

    Хетафе — Севилья: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда взяла три очка. «Хетафе» минимально переиграл «Жирону».

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Хетафе» добыл всего 1 победу. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей, пропустив в свои ворота 9.

    До последней виктории команда не выигрывала в 4 матчах кряду. Причем «Барселоне» она уступила со счетом 0:4.

    Не сыграют: Борха Майорал — травмирован.

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    Состояние команды: в последних матчах команда выглядела не лучшим образом. При этом «Хетафе» пропустил уже 42 мяча в Примере.

    Матчи против «Севильи» для команды исторически складываются неудачно. Из пяти очных поединков «Хетафе» выиграл 2 раза при 3 поражениях.

    При этом «Хетафе» уж очень не хватает Борхи Майорала. Лидер команды очень не вовремя получил травму.

    «Севилья»

    Турнирное положение: Севильцы в нынешнем сезоне выглядят не лучшим образом. На текущий момент команда пребывает на 16 строчке таблицы.

    Причем «Севилья» уж слишком часто терпит поражения — 13 раз. Да и забивает команда маловато: всего 36 мячей в 29 поединках.

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  • 27/03/2024

    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда не разжилась очками. «Севилья» потерпела поражение от «Сельты» (1:2).

    Причем до того команда не смола переиграть главного аутсайдера «Альмерию» (2:2). А вот с «Реал Сосьедадом» севильцы справились (3:2).

    Вообще, «Севилья» по именам выглядит грозно. Между тем, команда еще совсем недавно находилась в зоне вылета.

    Не сыграют: Хесус Навас — дисквалифицирован.

    Состояние команды: ныне «Севилья» не показывает стабильных результатов. Проблем в игре команды очень много.

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    В двух своих последних матчах команда набрала всего 1 балл. Так что морально-психологический дух явно не на высоте.

    Плюс ко всему, «Севилья» на 6 очков оторвалась от опасной зоны. Это заметно расхолодило игроков команды.

    И уж совсем очевидно, что гости будут стремиться разжиться очками. Да и оппонент не столь силен.

    Статистика для ставок

    • Севильцы выиграли только в 6 матчах чемпионата из 29

    • Два последних очных поединка Примера завершились викториями «Хетафе»

    • В последнем очном поединке победила «Севилья» (3:1)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Хетафе» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 3.37, а победа оппонента — в скромные 3.06.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.34 и 1.70.

    Прогноз: Севильцы по именам выглядят куда предпочтительнее оппонента, что и докажут на поле.

    «Севилья» исторически успешно противостоит «Хетафе», к тому же обладает качественными кадровыми ресурсами.

    Ставка: Победа «Севильи» за 3.06.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники забьют более 2 голов на двоих.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.34

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    Ставка и прогноз на матч «Хетафе» — «Севилья» с коэффициентом 3.06. Дата матча: 30.03.2024. Прогнозы на футбол. Севильцы разживутся тремя очками
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