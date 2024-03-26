В рамках международного товарищеского поединка 26 марта пройдет матч Латвия — Лихтенштейн. Начало — 20:00 (мск). Латвия — Лихтенштейн: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Латвия

Турнирное положение: Латвийцы свой последний отбор на Евро провалили. Команда выиграла всего 1 матч из 8.

При этом Латвия заняла 5 место в своей отборочной группе. В 8 матчах она сумела забить всего лишь 5 мячей.

Латвия — Лихтенштейн: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 1.305.3010.50Бонус$9500

Последние матчи: в своем предыдущем матче команда добыла ничейный результат. Латвия дала бой сборной Кипра (1:1).

До того команда уступила сборной Польши (0:2). Да и матч с хорватами завершился коллизией (0:2).

В 5 последних матчах команда проиграла 4 раза. В них Латвия настреляла 3 мячей в ворота соперников при 9 пропущенных.

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на Евро-2024

Состояние команды: в последних матчах команда выглядела откровенно слабо. При этом латвийцы забивают с заметной натугой.

А вот не побеждали прибалтийцы в 4 своих последних поединках. Обыграла Латвия лишь сборную Армении (2:0).

И уж совсем очевидно, что Латвия постарается сыграть как можно активнее сыграть в атаке. Да и соперника сложно назвать грандом.

Лихтенштейн

Турнирное положение: Футбольный карлик не изменяет себе. Вот и последний отбор команда провалила.

Проблем у сборной вагон и маленькая тележка. Лихтенштейн с большой натугой забивает, причем даже в матчах с не самыми сильными оппонентами.

Последние матчи: в своем последнем матче команда потерпела неудачу. Лихтенштейн умудрился уступить фарерцам (0:4).

До того команда минимально уступила Люксембургу. А вот от португальцев она пропустила всего 2 сухих мяча.

Вот только атака команды явно разочаровывает. В отборочном турнире футбольный карлик разжился всего 1 голом.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: в своем нынешнем виде Лихтенштейн вряд ли способна на что-то серьезное. Команде мало что светит в матчах даже со скромными оппонентами.

Вообще, скромная сборная последний свой мяч забила еще в сентябре минувшего года. Тогда она уступила боснийцам (1:2).

Матчи с Латвией для команды складываются традиционно неудачно. Из 5 последних очных поединков Лихтенштейн проиграл 4 раза.

И уж совсем очевидно, что гости будут действовать строго от обороны. Сборная Лихтенштейна имеет шанс наконец-то отличиться.

Статистика для ставок

Латвия не побеждала в 4 своих последних матчах

Лихтенштейн не забивает с сентября прошлого года

Последний раз Латвия проиграла Лихтенштейну еще 17 лет назад

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Латвия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.29. Ничья оценена в 5.30, а победа оппонента — в скромные 9.85.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.73 и 2.08.

Прогноз: Латвийцы явно сильнее оппонента, однако явно не преуспевают в атаке.

Обе команды слабо атакуют, да и вообще испытывают заметные сложности в организации игры.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.08.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники огорчат друг друга.

Ставка: Обе забьют за 2.19