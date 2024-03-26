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    Под знаком голевого минимализма?!

    Латвия — Лихтенштейн. Ставка (к. 2.08) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 26 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на Латвия — Лихтенштейн
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    Латвия
    В рамках международного товарищеского поединка 26 марта пройдет матч Латвия — Лихтенштейн. Начало — 20:00 (мск). Латвия — Лихтенштейн: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 26 Марта 2024 года

    Латвия

    Турнирное положение: Латвийцы свой последний отбор на Евро провалили. Команда выиграла всего 1 матч из 8.

    При этом Латвия заняла 5 место в своей отборочной группе. В 8 матчах она сумела забить всего лишь 5 мячей.

    Латвия — Лихтенштейн: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в своем предыдущем матче команда добыла ничейный результат. Латвия дала бой сборной Кипра (1:1).

    До того команда уступила сборной Польши (0:2). Да и матч с хорватами завершился коллизией (0:2).

    В 5 последних матчах команда проиграла 4 раза. В них Латвия настреляла 3 мячей в ворота соперников при 9 пропущенных.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на Евро-2024

    Состояние команды: в последних матчах команда выглядела откровенно слабо. При этом латвийцы забивают с заметной натугой.

    А вот не побеждали прибалтийцы в 4 своих последних поединках. Обыграла Латвия лишь сборную Армении (2:0).

    И уж совсем очевидно, что Латвия постарается сыграть как можно активнее сыграть в атаке. Да и соперника сложно назвать грандом.

    Лихтенштейн

    Турнирное положение: Футбольный карлик не изменяет себе. Вот и последний отбор команда провалила.

    Проблем у сборной вагон и маленькая тележка. Лихтенштейн с большой натугой забивает, причем даже в матчах с не самыми сильными оппонентами.

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    • Последние матчи: в своем последнем матче команда потерпела неудачу. Лихтенштейн умудрился уступить фарерцам (0:4).

    До того команда минимально уступила Люксембургу. А вот от португальцев она пропустила всего 2 сухих мяча.

    Вот только атака команды явно разочаровывает. В отборочном турнире футбольный карлик разжился всего 1 голом.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: в своем нынешнем виде Лихтенштейн вряд ли способна на что-то серьезное. Команде мало что светит в матчах даже со скромными оппонентами.

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    Вообще, скромная сборная последний свой мяч забила еще в сентябре минувшего года. Тогда она уступила боснийцам (1:2).

    Матчи с Латвией для команды складываются традиционно неудачно. Из 5 последних очных поединков Лихтенштейн проиграл 4 раза.

    И уж совсем очевидно, что гости будут действовать строго от обороны. Сборная Лихтенштейна имеет шанс наконец-то отличиться.

    Статистика для ставок

    • Латвия не побеждала в 4 своих последних матчах

    • Лихтенштейн не забивает с сентября прошлого года

    • Последний раз Латвия проиграла Лихтенштейну еще 17 лет назад

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Латвия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.29. Ничья оценена в 5.30, а победа оппонента — в скромные 9.85.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.73 и 2.08.

    Прогноз: Латвийцы явно сильнее оппонента, однако явно не преуспевают в атаке.

    Обе команды слабо атакуют, да и вообще испытывают заметные сложности в организации игры.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.08.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники огорчат друг друга.

    Ставка: Обе забьют за 2.19

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    Ставка и прогноз на матч Латвия — Лихтенштейн с коэффициентом 2.08. Дата матча: 26.03.2024. Прогнозы на футбол. Под знаком голевого минимализма?!
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