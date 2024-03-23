«Ленинградец» — «Арсенал». Матч пройдет в рамках 24-го тура российской Первой лиги 23 марта, начало — 15:00 (мск) «Ленинградец» — «Арсенал» Тула: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Ленинградец»

Турнирное положение: команда Сергея Кирьякова пока очень слабо выглядит после возобновления сезона и опустилась на 14-е место с 24 очками в Первой лиге. Такое же количество у занимающего 16-ю строчку «Черноморца», эта позиция прямого вылета во Вторую лигу.

Последние матчи: в 23-м туре «Ленинградец» был разгромлен на своем поле «Енисеем» со счетом 0:4. Команда выглядела непривычно слабо в защите и много позволила сделать сопернику, два последних гола были вообще забиты при полном попустительстве игроков обороны.

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До этого «Ленинградец» проиграл «Динамо» Махачкала (0:2) и сыграл вничью против «КАМАЗа» (0:0).

Прогнозы на ФНЛ

Не сыграют: под вопросом участие защитника Костина и хавбека Горулева, которые травмированы.

Состояние команды: сейчас подопечные Сергея Кирьякова не в лучшем состоянии, у команды большие проблемы в нападении, за зиму команда не укрепилась и тренерскому штабу приходится использовать там номинальных полузащитников (Колесниченко, Бачинского), неожиданно появились проблемы и сзади.

«Арсенал»

Турнирное положение: туляки продолжают вести борьбу за путевку в РПЛ. Сейчас они располагаются на четвертом месте с 40 очками в Первой лиге. От лидера «Химок» их отделяет всего два очка.

Последние матчи: в предыдущем туре «Арсенал» сыграл на своем поле вничью с «Волгарем» (0:0). Просидев весь матч на воротах соперника, подопечные Александра Сторожука не смогли забить астраханцам.

До этого также была безголевая ничья с «Кубанью» и победа на своем поле над «Черноморцем» (2:0).

Не сыграют: только начал тренировки главный бомбардир команды и чемпионата Джонатан Окоронкво, уехал в сборную Казахстана Александр Зуев.

Состояние команды: у «Арсенала» есть проблемы впереди после травмы нигерийца Окоронкво, пока ни Барков, ни новичок Бахар не способные его полноценно заменить. В остальном туляки более чем органичны и берут свое поставленной игрой.

Статистика для ставок

В первом круге команды сыграли вничью со счетом 0:0

«Ленинградец» — самая малозабивающая команда Первой лиги, у нее всего 16 голов

«Арсенал» на втором месте среди команд с самой крепкой обороной, у нее всего 15 пропущенных мячей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Ленинградца» дают 3,60, а на «Арсенал» — 2,14. Ничью букмекеры оценивают в 3,30.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,65, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,24.

Прогноз: после зимнего перерыва «Лениградец» выглядит очень слабо, у команды огромные проблемы сзади, особенно остро они проявились после ухода основного защитника Микушина. «Арсенал» даже без Окоронкво должен найти возможность забить хотя бы один раз, полузащита на ходу, а капитан Ткачев в отличной форме.

Ставка: победа «Арсенала» за 2,14.

Прогноз: также можно взять более рисковый вариант через фору.

Ставка: победа «Арсенала» плюс фора ТМ 3,5 (П2+ТМ3,5) за 2,60.