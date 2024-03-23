Дания
Турнирное положение: Сборная Дании успешно прошла квалификацию Евро-2024. В своей группе команда заняла первое место.
В отборе на ЧЕ датчанам противостояли Словения, Финляндия, Казахстан, Северная Ирландия и Сан-Марино. Дания в 10 встречах набрала 22 очка и завоевала прямую путевку на турнир в Германию.
Дания — Швейцария: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: У Дании был очень удачный период с 7 сентября по 17 ноября. За этот отрезок команда одержала пять побед кряду. Датчане взяли верх над Сан-Марино (дважды), Финляндией, Казахстаном и Словенией.
Свой последний официальный матч в 2023 году Дания проиграла. В поединке квалификации Евро-2024 сборная в гостях уступила Северной Ирландии со счетом 0:2.
Не сыграют: Кристенсен (травма).
Состояние команды: До отбора на ЧЕ Дания боролась за первое место в группе Лиги наций. Команда уступила лидерство Хорватии, зато опередила Францию, выиграв у «трехцветных» дважды.
Нужно отметить, что подопечные Каспера Юльманна не признают авторитетов. В каждом матче Дания играет на победу. За это стремление футболистов нельзя не похвалить.
Стоит выделить крепкую оборону сборной Дании. В пяти домашних матчах отбора Евро-2024 команда пропустила всего три гола.
Швейцария
Турнирное положение: Швейцария удачно преодолела отбор на Евро-2024. Команда смогла завоевать прямую путевку на турнир.
В квалификации Швейцарии противостояли Румыния, Беларусь, Израиль, Косово и Андорра. Сборная финишировала на второй строчке, уступив лидерство румынам.
В 10 матчах швейцарцы набрали 17 очков. Были зафиксированы 4 победы, 5 ничьих и только одно поражение.
Последние матчи: Осенью 2023 года у Швейцарии было много ничьих. Команда разошлась миром с четырьмя соперниками — Косово (дважды), Беларусью и Израилем.
Сборная Швейцарии уступила в заключительном матче отбора на ЧЕ. В гостях было поражение от Румынии со счетом 0:1.
На выезде швейцарцы не выигрывали с 16 июня. Тогда команда на чужом поле победила Андорру (2:1).
Не сыграют: все, кто вызван в ряды главной команды своей страны, готовы выйти на поле.
Состояние команды: У Швейцарии опытный и возрастной состав. Но большинство футболистов выступает в топ-лигах.
В рейтинге ФИФА Швейцария находится на 19-м месте, а Дания располагается на 21-й позиции.
Последний раз команды играли друг с другом 12 октября 2019 года в квалификации Евро-2020. Тогда Дания дома одержала победу 1:0, забив решающий гол на 84-й минуте.
Статистика для ставок
- Швейцария не выигрывает в официальных матчах с сентября 2023 года
- В квалификации Евро-2024 лучшим бомбардиром швейцарской команды стал Зеки Амдуни (6 голов).
- В октябре 2019 года Дания на своем поле обыграла Швейцарию со счетом 1:0
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Дания — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 2.06. Ничья оценена в 3.40, а победа Швейцарии — в 3.50.
ТБ 2,5 оценивается в 2.06, а на ТМ 2,5 можно поставить за 1.74.
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Прогноз: датчане отлично провели квалификацию Евро-2024. В предстоящей встрече у хозяев немалые шансы на победу. Стоит согласиться с букмекерами, которые считают Данию фаворитом.
Ставка: победа Дании за 2.06.
Прогноз: вряд ли Дания и Швейцария сделают ставку на оборонительный футбол. Обе сборные смогут поразить ворота друг друга.
Ставка: обе забьют за 1.84.