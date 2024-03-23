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    Дания — Швейцария. Ставка (к. 2.06) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 23 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на Дания — Швейцария
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    Сборная Дании
    В рамках товарищеского матча 23 марта пройдет игра Дания — Швейцария. Начало — 22:00 (мск). Дания — Швейцария: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 23 Марта 2024 года
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    •  Дания 22:00 Швейцария Швейцария
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    Дания

    Турнирное положение: Сборная Дании успешно прошла квалификацию Евро-2024. В своей группе команда заняла первое место.

    В отборе на ЧЕ датчанам противостояли Словения, Финляндия, Казахстан, Северная Ирландия и Сан-Марино. Дания в 10 встречах набрала 22 очка и завоевала прямую путевку на турнир в Германию.

    Дания — Швейцария: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: У Дании был очень удачный период с 7 сентября по 17 ноября. За этот отрезок команда одержала пять побед кряду. Датчане взяли верх над Сан-Марино (дважды), Финляндией, Казахстаном и Словенией.

    Все прогнозы на Евро-2024

    Свой последний официальный матч в 2023 году Дания проиграла. В поединке квалификации Евро-2024 сборная в гостях уступила Северной Ирландии со счетом 0:2.

    Не сыграют: Кристенсен (травма).

    Состояние команды: До отбора на ЧЕ Дания боролась за первое место в группе Лиги наций. Команда уступила лидерство Хорватии, зато опередила Францию, выиграв у «трехцветных» дважды.

    Нужно отметить, что подопечные Каспера Юльманна не признают авторитетов. В каждом матче Дания играет на победу. За это стремление футболистов нельзя не похвалить.

    Стоит выделить крепкую оборону сборной Дании. В пяти домашних матчах отбора Евро-2024 команда пропустила всего три гола.

    Швейцария

    Турнирное положение: Швейцария удачно преодолела отбор на Евро-2024. Команда смогла завоевать прямую путевку на турнир.

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    • В квалификации Швейцарии противостояли Румыния, Беларусь, Израиль, Косово и Андорра. Сборная финишировала на второй строчке, уступив лидерство румынам.

    В 10 матчах швейцарцы набрали 17 очков. Были зафиксированы 4 победы, 5 ничьих и только одно поражение.

    Последние матчи: Осенью 2023 года у Швейцарии было много ничьих. Команда разошлась миром с четырьмя соперниками — Косово (дважды), Беларусью и Израилем.

    Сборная Швейцарии уступила в заключительном матче отбора на ЧЕ. В гостях было поражение от Румынии со счетом 0:1.

    На выезде швейцарцы не выигрывали с 16 июня. Тогда команда на чужом поле победила Андорру (2:1).

    Не сыграют: все, кто вызван в ряды главной команды своей страны, готовы выйти на поле.

    Состояние команды: У Швейцарии опытный и возрастной состав. Но большинство футболистов выступает в топ-лигах.

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    В рейтинге ФИФА Швейцария находится на 19-м месте, а Дания располагается на 21-й позиции.

    Последний раз команды играли друг с другом 12 октября 2019 года в квалификации Евро-2020. Тогда Дания дома одержала победу 1:0, забив решающий гол на 84-й минуте.

    Статистика для ставок

    • Швейцария не выигрывает в официальных матчах с сентября 2023 года

    • В квалификации Евро-2024 лучшим бомбардиром швейцарской команды стал Зеки Амдуни (6 голов).

    • В октябре 2019 года Дания на своем поле обыграла Швейцарию со счетом 1:0

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Дания — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 2.06. Ничья оценена в 3.40, а победа Швейцарии — в 3.50.

    ТБ 2,5 оценивается в 2.06, а на ТМ 2,5 можно поставить за 1.74.

    Прогноз: датчане отлично провели квалификацию Евро-2024. В предстоящей встрече у хозяев немалые шансы на победу. Стоит согласиться с букмекерами, которые считают Данию фаворитом.

    Ставка: победа Дании за 2.06.

    Прогноз: вряд ли Дания и Швейцария сделают ставку на оборонительный футбол. Обе сборные смогут поразить ворота друг друга.

    Ставка: обе забьют за 1.84.

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    Ставка и прогноз на матч Дания — Швейцария с коэффициентом 2.06. Дата матча: 23.03.2024. Прогнозы на футбол. Датчане добьются успеха
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