В рамках международного товарищеского поединка 22 марта пройдет матч Пуэрто-Рико — Белиз. Начало — 00:00 (мск). Пуэрто-Рико — Белиз: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Пуэрто-Рико

Турнирное положение: Пуэрториканцы в последней Лиге наций КОНКАКАФ выступили не столь успешно. В своей группе они финишировали на 2 месте.

При этом Пуэрто-Рико лишь на 3 очка отстал от победителя квартета Гайаны. Да и выиграла команда в 4 матчах из 6.

Последние матчи: в своем предыдущем матче команда добыла яркую победу. Пуэрториканцы разнесли в щепки оборону Багамских островов (6:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах сборная Пуэрто-Рико выиграла трижды. Причем в них команда отличилась 16 точными ударами при 9 пропущенных мячах.

В двух своих последних поединках сборная Пуэрто-Рико победила. Вот только оппонентами были уж больно скромные команды.

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: в последних матчах команда выглядела относительно монолитно. Пуэрто-Рико явно может прибавить.

Причем команда только однажды противостояла сборной Белиза. 5 лет назад пуэрториканцы минимально уступили сопернику.

И уж совсем очевидно, что Пуэрто-Рико будет активно атаковать. Номинальные хозяева явно постараются одолеть более скромного соперника.

Белиз

Турнирное положение: Эта сборная крайне неудачно провела последнюю Лигу наций КОНКАКАФ. В своей группе она финишировала на 4 месте.

В 6 поединках Белиз выиграл всего лишь дважды. Да и забила команда всего 5 мяча в ворота соперников.

Последние матчи: в своем последнем матче команда снова уступила. Белиз пропустил 3 безответных мяча от Сент-Винсента и Гренадин.

До того команда переиграла сборную Французской Гвианы (1:0). А вот с Бермудскими островами Белиз сыграл вничью (1:1).

Наверняка в этом поединке Белиз будет действовать в расчете на контратаки. Да и состав команды по именам не столь крепкий.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: в своем нынешнем виде Белиз вполне может дать бой пуэрториканцам. Вот только нужно прибавлять в плане надежности своих тылов.

В трех своих последних поединках игроки команды отличились всего 2 голами. А вот в свои ворота пропущено 4 мяча.

Матчи с приличными оппонентами часто заканчиваются для команды провалами. Белиз периодически справляется лишь с подобными себе.

И уж совсем очевидно, что гости будут рады и ничьей. Сборная Белиза явно будет действовать вторым номером.

Статистика для ставок

Сборная Пуэрто-Рико выиграла в 2 своих последних поединках

Пуэрто-Рико занял 2 место в дивизионе В Лиги наций КОНКАКАФ

Белиз вылетел в дивизион С Лиги наций КОНКАКАФ

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Пуэрто-Рико — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.73. Ничья оценена в 3.85, а победа оппонента — в скромные 4.15.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно сходными коэффициентами — 1.91 и 1.83.

Прогноз: Пуэрториканцы в последних матчах прибавили, и явно начнут встречу максимально агрессивно.

Номинальные хозяева явно сильнее оппонента, что и докажут с первых минут встречи.

Ставка: Победа Пуэрто-Рико в 1 тайме за 2.34.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече Белиз не уступит пуэрториканцам.

Ставка: Белиз не проиграет за 2.01