ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Василий Уткин Талантливый и неоднозначный. Умер Василий Уткин Василий Уткин«Он изменил язык комментария». Коллеги и друзья прощаются с Василием Уткиным Кирилл Князев «В плей-офф исходы матчей решает самопожертвование и психология». Кирилл Князев — о сенсациях Кубка Гагарина и рекорде Никиты Гусева
  • 11:31
    • Кучеров снова возглавил гонку бомбардиров сезона НХЛ
    Все новости спорта

    Пуэрториканцы начнут без раскачки

    Пуэрто-Рико — Белиз. Ставка (к. 2.34) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 22 марта 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Товарищеские матчи
    Прогноз и ставки на Пуэрто-Рико — Белиз
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сборная Пуэрто-Рико
    В рамках международного товарищеского поединка 22 марта пройдет матч Пуэрто-Рико — Белиз. Начало — 00:00 (мск). Пуэрто-Рико — Белиз: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Пуэрто-Рико

    Турнирное положение: Пуэрториканцы в последней Лиге наций КОНКАКАФ выступили не столь успешно. В своей группе они финишировали на 2 месте.

    При этом Пуэрто-Рико лишь на 3 очка отстал от победителя квартета Гайаны. Да и выиграла команда в 4 матчах из 6.

    Последние матчи: в своем предыдущем матче команда добыла яркую победу. Пуэрториканцы разнесли в щепки оборону Багамских островов (6:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах сборная Пуэрто-Рико выиграла трижды. Причем в них команда отличилась 16 точными ударами при 9 пропущенных мячах.

    В двух своих последних поединках сборная Пуэрто-Рико победила. Вот только оппонентами были уж больно скромные команды.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: в последних матчах команда выглядела относительно монолитно. Пуэрто-Рико явно может прибавить.

    Причем команда только однажды противостояла сборной Белиза. 5 лет назад пуэрториканцы минимально уступили сопернику.

    И уж совсем очевидно, что Пуэрто-Рико будет активно атаковать. Номинальные хозяева явно постараются одолеть более скромного соперника.

    Белиз

    Турнирное положение: Эта сборная крайне неудачно провела последнюю Лигу наций КОНКАКАФ. В своей группе она финишировала на 4 месте.

    В 6 поединках Белиз выиграл всего лишь дважды. Да и забила команда всего 5 мяча в ворота соперников.

  • Неймар. Неоднозначное наследие спустя 15 лет
  • Карьера звездного форварда близка к завершению
  • 17/03/2024

    • Последние матчи: в своем последнем матче команда снова уступила. Белиз пропустил 3 безответных мяча от Сент-Винсента и Гренадин.

    До того команда переиграла сборную Французской Гвианы (1:0). А вот с Бермудскими островами Белиз сыграл вничью (1:1).

    Наверняка в этом поединке Белиз будет действовать в расчете на контратаки. Да и состав команды по именам не столь крепкий.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: в своем нынешнем виде Белиз вполне может дать бой пуэрториканцам. Вот только нужно прибавлять в плане надежности своих тылов.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    В трех своих последних поединках игроки команды отличились всего 2 голами. А вот в свои ворота пропущено 4 мяча.

    Матчи с приличными оппонентами часто заканчиваются для команды провалами. Белиз периодически справляется лишь с подобными себе.

    И уж совсем очевидно, что гости будут рады и ничьей. Сборная Белиза явно будет действовать вторым номером.

    Статистика для ставок

    • Сборная Пуэрто-Рико выиграла в 2 своих последних поединках

    • Пуэрто-Рико занял 2 место в дивизионе В Лиги наций КОНКАКАФ

    • Белиз вылетел в дивизион С Лиги наций КОНКАКАФ

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Пуэрто-Рико — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.73. Ничья оценена в 3.85, а победа оппонента — в скромные 4.15.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно сходными коэффициентами — 1.91 и 1.83.

    Прогноз: Пуэрториканцы в последних матчах прибавили, и явно начнут встречу максимально агрессивно.

    Номинальные хозяева явно сильнее оппонента, что и докажут с первых минут встречи.

    Ставка: Победа Пуэрто-Рико в 1 тайме за 2.34.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече Белиз не уступит пуэрториканцам.

    Ставка: Белиз не проиграет за 2.01

    Ещё прогнозы на спорт
    2.11
  • Прогноз на матч Трактор — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Грачева — Тимофеева
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Котов — Ван Аш
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Аванесян — Андреева
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Локомотив — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Маррей — Берреттини
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  3.06
  • Прогноз на матч Сан-Марино — Сент-Китс и Невис
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.53
  • Экспресс дня 20 марта
  • Сегодня в 23:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Фис — Арнальди
  • Теннис
  • Завтра в 00:00
    •  2.95
  • Прогноз на матч Сан-Лоренсо — Годой Крус
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •  2.43
  • Прогноз на матч Сальвадор — Бонэйр
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Бельграно — Ланус
  • Футбол
  • Завтра в 03:15
    •  2.23
  • Прогноз на матч Соломоновы острова — Фиджи
  • Футбол
  • Завтра в 05:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Австралия — Ливан
  • Футбол
  • Завтра в 12:10
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч Пуэрто-Рико — Белиз с коэффициентом 2.34. Дата матча: 22.03.2024. Прогнозы на футбол. Пуэрториканцы начнут без раскачки
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры