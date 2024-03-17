В рамках 26-го тура чемпионата Франции 17 марта пройдет матч «Ренн» — «Марсель». Начало — 19:05 (мск). «Ренн» — «Марсель»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Ренн»

Турнирное положение: «Ренн» в нынешнем сезоне сражается за попадание в зону еврокубков. На текущий момент команда находится на 8 месте турнирной таблицы.

При этом «Ренн» отстает от топ-6 на 4 очка. Да и атакует команда не столь ярко: 38 забитых мячей в 25 матчах.

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Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда добыла один балл. «Ренн» подписал мировое соглашение с «Лиллем» (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Ренн» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Причем даже сильным парижанам команда дала бой. Бретонцы не уступили явному лидеру Лиги 1 (1:1).

Не сыграют: Энцо Ле Фе, Фабиан Ридер — травмированы.

Все прогнозы на Лигу 1

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Ренн» выглядит недостаточно уверенно. Да и потери очков на ровном месте стали неприятной традицией.

Матчи против «Марселя» для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Ренн» проиграл трижды.

При этом «Ренн» последний раз переиграл марсельцев почти 2 года назад. Да и в последних матчах бретонцы явно не блистают.

«Марсель»

Турнирное положение: «Марсель» в нынешнем сезоне отчаянно сражается за попадание в Лигу чемпионов. На текущий момент команда пребывает на 7 строчке таблицы.

Причем «Марсель» на 7 очков отстает от 2 позиции. Так что команде нужно срочно прибавлять в плане результатов.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда взяла три очка. «Марсель» дома уверенно расправился с «Нантом» (2:0).

Зато в 5 последних поединках команда выиграла 4 раза. В этих матчах было забито 16 мячей при 5 пропущенных.

Приход на тренерский мостик Жана-Луи Гассе буквально оживил «Марсель». Опытный наставник вывел команду в четвертьфинал Лиги Европы.

Не сыграют: Самюэль Жиго, Майкл Мурильо, Валентин Ронжье — травмированы.

Состояние команды: ныне «Марсель» заметно улучшил собственные результаты. Между тем, команда уже растеряла много очков.

Да и с реализацией у команды все складывается недостаточно позитивно. Игроки «Марсельа» в 25 матчах забили всего 40 мячей.

Зато шикарный сезон выдает Пьер-Эмерик Обамеянг. Габонский форвард наколотил уже 11 мячей в чемпионате.

И уж совсем очевидно, что гости будут активно атаковать. Вот только марсельцы явно не успеют до конца восстановиться от еврокубковой битвы.

Статистика для ставок

«Ренн» уже почти 2 года не обыгрывает марсельцев

До последней неудачи «Марсель» выиграл 5 матчей кряду

в первом круге марсельцы переиграли «Ренн» (2:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ренн» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.59. Ничья оценена в 3.63, а победа оппонента — в скромные 2.83.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с почти равными коэффициентами — 1.94 и 2.01.

Прогноз: «Марсель» явно сильнее бретонцев, и наверняка постарается сыграть на своих лучших качествах.

Марсельцы имеют неплохой подбор атакующих исполнителей, которые и обеспечат гостям викторию.

Ставка: Победа «Марселя» за 2.83.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке одна из команд не сумеет отличиться.

Ставка: Обе не забьют за 2.11