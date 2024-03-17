ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр Григорян«Сперцян не проиграл бы конкуренцию Педри». Александр Григорян — о сюрпризах Лиги чемпионов, испанских аферистах и немужском футболе в Первой лиге «Реал» — «Манчестер Сити»ЛЧ. Матч-реванш «Реала» и «Ман Сити», очередная схватка ПСЖ и «Барсы», шанс для «Арсенала» Виктор ОсимхенОсимхену надо забыть про АПЛ и стать новой звездой «ПСЖ»
    Все новости спорта

    «Марсель» вернется на победный путь!

    «Ренн» — «Марсель». Ставка (к. 2.83) и прогноз на футбол, Лига 1, 17 марта 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на Ренн Прогнозы на Марсель Календарь Лиги 1
    Прогноз и ставки на «Ренн» — «Марсель»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Марсель»
    В рамках 26-го тура чемпионата Франции 17 марта пройдет матч «Ренн» — «Марсель». Начало — 19:05 (мск). «Ренн» — «Марсель»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Футбол. Франция. Лига 1 17 Марта 2024 года
    Ренн
  • Ренн
    •  Ренн 19:05 Марсель Марсель
  • Франция. Лига 1
    •

    «Ренн»

    Турнирное положение: «Ренн» в нынешнем сезоне сражается за попадание в зону еврокубков. На текущий момент команда находится на 8 месте турнирной таблицы.

    При этом «Ренн» отстает от топ-6 на 4 очка. Да и атакует команда не столь ярко: 38 забитых мячей в 25 матчах.

    Ренн — Марсель: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 2.503.502.85Бонус$9500
    •

    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда добыла один балл. «Ренн» подписал мировое соглашение с «Лиллем» (2:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Ренн» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей, пропустив в свои ворота 8.

    Причем даже сильным парижанам команда дала бой. Бретонцы не уступили явному лидеру Лиги 1 (1:1).

    Не сыграют: Энцо Ле Фе, Фабиан Ридер — травмированы.

    Все прогнозы на Лигу 1

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Ренн» выглядит недостаточно уверенно. Да и потери очков на ровном месте стали неприятной традицией.

    Матчи против «Марселя» для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Ренн» проиграл трижды.

    При этом «Ренн» последний раз переиграл марсельцев почти 2 года назад. Да и в последних матчах бретонцы явно не блистают.

    «Марсель»

    Турнирное положение: «Марсель» в нынешнем сезоне отчаянно сражается за попадание в Лигу чемпионов. На текущий момент команда пребывает на 7 строчке таблицы.

    Причем «Марсель» на 7 очков отстает от 2 позиции. Так что команде нужно срочно прибавлять в плане результатов.

  • ЛЧ. Каталонская молодежь, дортмундские ветераны и подвиги вратарей в Лондоне и Мадриде
  • Подводим итоги ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов
  • 14/03/2024

    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда взяла три очка. «Марсель» дома уверенно расправился с «Нантом» (2:0).

    Зато в 5 последних поединках команда выиграла 4 раза. В этих матчах было забито 16 мячей при 5 пропущенных.

    Приход на тренерский мостик Жана-Луи Гассе буквально оживил «Марсель». Опытный наставник вывел команду в четвертьфинал Лиги Европы.

    Не сыграют: Самюэль Жиго, Майкл Мурильо, Валентин Ронжье — травмированы.

    Состояние команды: ныне «Марсель» заметно улучшил собственные результаты. Между тем, команда уже растеряла много очков.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Да и с реализацией у команды все складывается недостаточно позитивно. Игроки «Марсельа» в 25 матчах забили всего 40 мячей.

    Зато шикарный сезон выдает Пьер-Эмерик Обамеянг. Габонский форвард наколотил уже 11 мячей в чемпионате.

    И уж совсем очевидно, что гости будут активно атаковать. Вот только марсельцы явно не успеют до конца восстановиться от еврокубковой битвы.

    Статистика для ставок

    • «Ренн» уже почти 2 года не обыгрывает марсельцев

    • До последней неудачи «Марсель» выиграл 5 матчей кряду

    • в первом круге марсельцы переиграли «Ренн» (2:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ренн» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.59. Ничья оценена в 3.63, а победа оппонента — в скромные 2.83.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с почти равными коэффициентами — 1.94 и 2.01.

    Прогноз: «Марсель» явно сильнее бретонцев, и наверняка постарается сыграть на своих лучших качествах.

    Марсельцы имеют неплохой подбор атакующих исполнителей, которые и обеспечат гостям викторию.

    Ставка: Победа «Марселя» за 2.83.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке одна из команд не сумеет отличиться.

    Ставка: Обе не забьют за 2.11

    Ещё прогнозы на спорт
    2.07
  • Прогноз на матч Авангард — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 13:30
    •  2.21
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Ковентри
  • Футбол
  • Сегодня в 15:15
    •  1.82
  • Прогноз на матч Мальорка — Гранада
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  4.93
  • Экспресс дня 16 марта
  • Сегодня в 17:00
    •  2.95
  • Прогноз на матч Удинезе — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Монца — Кальяри
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Бавария — Дармштадт
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Вольфсбург — Аугсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Майнц — Бохум
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Унион — Вердер
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Хайденхайм — Боруссия М
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Бернли — Брентфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Лутон — Ноттингем
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч «Ренн» — «Марсель» с коэффициентом 2.83. Дата матча: 17.03.2024. Прогнозы на футбол. «Марсель» вернется на победный путь!
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры