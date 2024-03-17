«Ренн»
Турнирное положение: «Ренн» в нынешнем сезоне сражается за попадание в зону еврокубков. На текущий момент команда находится на 8 месте турнирной таблицы.
При этом «Ренн» отстает от топ-6 на 4 очка. Да и атакует команда не столь ярко: 38 забитых мячей в 25 матчах.
Ренн — Марсель: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда добыла один балл. «Ренн» подписал мировое соглашение с «Лиллем» (2:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Ренн» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей, пропустив в свои ворота 8.
Причем даже сильным парижанам команда дала бой. Бретонцы не уступили явному лидеру Лиги 1 (1:1).
Не сыграют: Энцо Ле Фе, Фабиан Ридер — травмированы.
Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Ренн» выглядит недостаточно уверенно. Да и потери очков на ровном месте стали неприятной традицией.
Матчи против «Марселя» для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Ренн» проиграл трижды.
При этом «Ренн» последний раз переиграл марсельцев почти 2 года назад. Да и в последних матчах бретонцы явно не блистают.
«Марсель»
Турнирное положение: «Марсель» в нынешнем сезоне отчаянно сражается за попадание в Лигу чемпионов. На текущий момент команда пребывает на 7 строчке таблицы.
Причем «Марсель» на 7 очков отстает от 2 позиции. Так что команде нужно срочно прибавлять в плане результатов.
Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда взяла три очка. «Марсель» дома уверенно расправился с «Нантом» (2:0).
Зато в 5 последних поединках команда выиграла 4 раза. В этих матчах было забито 16 мячей при 5 пропущенных.
Приход на тренерский мостик Жана-Луи Гассе буквально оживил «Марсель». Опытный наставник вывел команду в четвертьфинал Лиги Европы.
Не сыграют: Самюэль Жиго, Майкл Мурильо, Валентин Ронжье — травмированы.
Состояние команды: ныне «Марсель» заметно улучшил собственные результаты. Между тем, команда уже растеряла много очков.
Да и с реализацией у команды все складывается недостаточно позитивно. Игроки «Марсельа» в 25 матчах забили всего 40 мячей.
Зато шикарный сезон выдает Пьер-Эмерик Обамеянг. Габонский форвард наколотил уже 11 мячей в чемпионате.
И уж совсем очевидно, что гости будут активно атаковать. Вот только марсельцы явно не успеют до конца восстановиться от еврокубковой битвы.
Статистика для ставок
- «Ренн» уже почти 2 года не обыгрывает марсельцев
- До последней неудачи «Марсель» выиграл 5 матчей кряду
- в первом круге марсельцы переиграли «Ренн» (2:0)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ренн» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.59. Ничья оценена в 3.63, а победа оппонента — в скромные 2.83.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с почти равными коэффициентами — 1.94 и 2.01.
- 1.92Манчестер Сити — Ньюкасл: прогноз и ставкаСегодня в 20:30
- 2.12Бавария — Дармштадт: прогноз и ставкаСегодня в 17:30
- 1.90Осасуна — Реал Мадрид: прогноз и ставкаСегодня в 18:15
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Прогноз: «Марсель» явно сильнее бретонцев, и наверняка постарается сыграть на своих лучших качествах.
Марсельцы имеют неплохой подбор атакующих исполнителей, которые и обеспечат гостям викторию.
Ставка: Победа «Марселя» за 2.83.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке одна из команд не сумеет отличиться.
Ставка: Обе не забьют за 2.11