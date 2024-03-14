«Интер Майами»
Турнирное положение: «Интер Майами» в нынешнем сезоне выступает довольно успешно. На текущий момент команда находится на 1 месте турнирной таблицы Восточной конференции МЛС.
При этом «Интер Майами» потенциально может совсем скоро утратить лидерство. Зато атакует команда мощнее всех в своей конференции — 10 мячей в 4 матчах.
Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда уступила. «Интер Майами» дома проиграл «Монреалю» (2:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Интер Майами» добыла 2 виктории при одной коллизии. В этих поединках игроки команды забили 12 мячей, пропустив в свои ворота 6.
В первом поединке команда расписала мировую с «Нэшвиллом» (2:2). Так что дома «Интер Майами» явно будет стремиться победить.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: в последних матчах команда выглядела не особо выгодно. Несмотря на это, желание выйти в четвертьфинал у нее огромное.
Против «Нэшвилла» команда традиционно играет сложно. Из 5 последних очных поединков соперники по разу огорчили друг друга.
Наверняка «Интер Майами» постарается воспользоваться фактором своего поля. Лионель Месси и Луис Суарес уж точно покажут класс.
«Нэшвилл»
Турнирное положение: «Нэшвилл» в нынешнем сезоне не впечатляет. На текущий момент команда пребывает на 10 месте в таблице Восточной конференции МЛС.
Причем «Нэшвилл» пока не побеждал. В нынешнем чемпионате команда уже трижды сыграла вничью.
Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда добыла один зачетный балл. «Нэшвилл» расписал мировую с «Лос-Анджелес Гэлакси» (2:2).
Причем эта ничья стала для команды уже третьей кряду. Да и вообще, в 5 своих последних матчах она выиграла всего лишь однажды.
Вообще, «Нэшвилл» не столь ярко выглядит в плане реализации. В 5 последних матчах забито 9 мячей в ворота соперников.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: «Нэшвилл» не выигрывает уже 3 матча кряду. Да и сама игра вызывает явные вопросы.
Зато неплохо вписался в игру команды Форстер Айяго. Ганец сыграл только 1 матч, но успел в нем оформить дубль.
В первой встрече с «Интером Майами» команда упустила верную победу. «Нэшвилл» пропустил в самой концовке встречи.
И уж совсем очевидно, что гости будут стремиться найти свои шансы у ворот соперника. Свои шансы «Нэшвилл» явно будет искать в контригре.
Статистика для ставок
- «Нэшвилл» не выигрывал в 3 своих последних матчах
- «Интер Майами» не побеждал в 2 последних поединках
- первая встреча соперников завершилась ничьей (2:2)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Интер Майами» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в скромные 5.70.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.63 и 2.29.
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Прогноз: Хозяева весьма неплохо выглядят в атаке, да и вообще, выглядят сильнее соперника.
«Интер Майами» в последних матчах выглядел не лучшим образом, но фактор своего поля в этой встрече может помочь команде.
Ставка: Победа «Интера Майами» в 1 тайме не проиграет за 2.01.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке будет забито менее 2 мячей.
Ставка: ТМ 2.5 за 2.29