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    Команда Месси начнет без прелюдий

    «Интер Майами» — «Нэшвилл». Ставка (к. 2.01) и прогноз на футбол, Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 14 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Интер Майами» — «Нэшвилл»
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    Лионель Месси
    В рамках 1/8 финала плей-офф Кубка чемпионов КОНКАКАФ 14 марта пройдет матч «Интер Майами» — «Нэшвилл». Начало — 03:15 (мск). «Интер Майами» — «Нэшвилл»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Интер Майами»

    Турнирное положение: «Интер Майами» в нынешнем сезоне выступает довольно успешно. На текущий момент команда находится на 1 месте турнирной таблицы Восточной конференции МЛС.

    При этом «Интер Майами» потенциально может совсем скоро утратить лидерство. Зато атакует команда мощнее всех в своей конференции — 10 мячей в 4 матчах.

    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда уступила. «Интер Майами» дома проиграл «Монреалю» (2:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Интер Майами» добыла 2 виктории при одной коллизии. В этих поединках игроки команды забили 12 мячей, пропустив в свои ворота 6.

    В первом поединке команда расписала мировую с «Нэшвиллом» (2:2). Так что дома «Интер Майами» явно будет стремиться победить.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: в последних матчах команда выглядела не особо выгодно. Несмотря на это, желание выйти в четвертьфинал у нее огромное.

    Против «Нэшвилла» команда традиционно играет сложно. Из 5 последних очных поединков соперники по разу огорчили друг друга.

    Наверняка «Интер Майами» постарается воспользоваться фактором своего поля. Лионель Месси и Луис Суарес уж точно покажут класс.

    «Нэшвилл»

    Турнирное положение: «Нэшвилл» в нынешнем сезоне не впечатляет. На текущий момент команда пребывает на 10 месте в таблице Восточной конференции МЛС.

    Причем «Нэшвилл» пока не побеждал. В нынешнем чемпионате команда уже трижды сыграла вничью.

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    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда добыла один зачетный балл. «Нэшвилл» расписал мировую с «Лос-Анджелес Гэлакси» (2:2).

    Причем эта ничья стала для команды уже третьей кряду. Да и вообще, в 5 своих последних матчах она выиграла всего лишь однажды.

    Вообще, «Нэшвилл» не столь ярко выглядит в плане реализации. В 5 последних матчах забито 9 мячей в ворота соперников.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: «Нэшвилл» не выигрывает уже 3 матча кряду. Да и сама игра вызывает явные вопросы.

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    Зато неплохо вписался в игру команды Форстер Айяго. Ганец сыграл только 1 матч, но успел в нем оформить дубль.

    В первой встрече с «Интером Майами» команда упустила верную победу. «Нэшвилл» пропустил в самой концовке встречи.

    И уж совсем очевидно, что гости будут стремиться найти свои шансы у ворот соперника. Свои шансы «Нэшвилл» явно будет искать в контригре.

    Статистика для ставок

    • «Нэшвилл» не выигрывал в 3 своих последних матчах

    • «Интер Майами» не побеждал в 2 последних поединках

    • первая встреча соперников завершилась ничьей (2:2)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Интер Майами» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в скромные 5.70.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.63 и 2.29.

    Прогноз: Хозяева весьма неплохо выглядят в атаке, да и вообще, выглядят сильнее соперника.

    «Интер Майами» в последних матчах выглядел не лучшим образом, но фактор своего поля в этой встрече может помочь команде.

    Ставка: Победа «Интера Майами» в 1 тайме не проиграет за 2.01.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке будет забито менее 2 мячей.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.29

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    Ставка и прогноз на матч «Интер Майами» — «Нэшвилл» с коэффициентом 2.01. Дата матча: 14.03.2024. Прогнозы на футбол. Команда Месси начнет без прелюдий
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