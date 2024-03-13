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    «Лягушки» вплотную приблизятся к зоне плей-офф

    «Леванте» — «Андорра». Ставка (к. 2.02) и прогноз на футбол, чемпионат Испании, 13 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Леванте» — «Андорра»
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    «Леванте»
    13 марта в перенесенном 28-м туре испанской Сегунды «Леванте» на своем поле сыграет против «Андорры». Начало поединка запланировано на 21:00 по мск. «Леванте» — «Андорра»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 13 Марта 2024 года
    Леванте
  • Валенсия
    •  Леванте 21:00 ФК Андорра ФК Андорра
  • Испания. Сегунда
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    «Леванте»

    Турнирное положение: Клуб из Валенсии на текущий момент находится с 42 очками на 11 строке в второй испанской лиге. От зоны плей-офф отставание составляет шесть баллов при игре в запасе.

    «Леванте» в текущем первенстве отпраздновал десять викторий, 12 встреч свел миром и семь раз уступал, разница мячей составляет 35:34.

    Леванте — ФК Андорра: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: В преддверии этого поединка «лягушки» на своем поле смогли одолеть хихонский «Спортинг» со счетом 1:0. И этой победой они прервали свою 6-матчевую безвыигрышную серию, в которой дважды усутпили.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Состояние команды: Только в прошлом туре «Леванте» смог прервать свою серию без побед. До этого валенсийцы на протяжении шести игр расписали четыре мировые и дважды терпели фиаско. Всего же в отрезке минувших девяти встреч чемпионата у них только две виктории.

    «Андорра»

    Турнирное положение: Коллектив из Княжества идет сейчас на вылет. У него на счету 28 баллов и отставание от безопасной строки в три очка при игре в запасе.

    «Андорра» за 29 проведенных встреч отпраздновала семь викторий, столько же раз еще сыграла вничью и 15 матчей проиграла, забила 24 мяча при 38 пропущенных.

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    • Последние матчи: В минувшем туре первенства «трехцветные» на выезде оказались слабее «Уэски» 0:2, а игровым днем ранее они на своем поле смогли обыграть по-волевому крепкий «Вальядолид» со счетом 2:1, забив решающий гол на последних минутах встречи. И эта виктория стала для них первой за последние десять игр чемпионата.

    Не сыграют: Значимых потерь у команды нет. Все игроки основы в строю.

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    Состояние команды: «Андорра» выиграла только один из 11 минувших встреч чемпионата. Также в этот неудачный период команда расписала четыре мировые и потерпела шесть поражений. Причем в семи случаях данного отрезка команда не смогла забить.

    Статистика для ставок

    • У «Леванте» в шести последних домашних поединках четыре виктории и две ничьи

    • «Андорра» в гостях в этом чемпионате выиграла лишь одну игру из 15 проведенных при десяти фиаско

    • «Леванте» выиграл обе домашние встречи у «Андорры»

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Леванте» — 2.02, победа «Андорры» — 3.81, ничья — 3.20.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.30 и 1.63 соответственно.

    Прогноз: Обе команды к этой игре подходят не в лучшем состоянии, но фактор своего поля должен «Леванте» помочь победить. К тому же «лягушки» на своем поле пока только обыгрывали предстоящего противника.

    Рекомендуемая ставка: победа «Леванте» за 2.02.

    Прогноз: Плюс к этому ставим еще на то, что клуб из Валенсии сможет отличиться более одного раза, так как «Андорра» в гостях пропускает довольно-таки много.

    Ставка: ИТ «Леванте» больше 1,5 гола за 2.30.

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    Ставка и прогноз на матч «Леванте» — «Андорра» с коэффициентом 2.02. Дата матча: 13.03.2024. Прогнозы на футбол. «Лягушки» вплотную приблизятся к зоне плей-офф
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