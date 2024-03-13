«Леванте»
Турнирное положение: Клуб из Валенсии на текущий момент находится с 42 очками на 11 строке в второй испанской лиге. От зоны плей-офф отставание составляет шесть баллов при игре в запасе.
«Леванте» в текущем первенстве отпраздновал десять викторий, 12 встреч свел миром и семь раз уступал, разница мячей составляет 35:34.
Леванте — ФК Андорра: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В преддверии этого поединка «лягушки» на своем поле смогли одолеть хихонский «Спортинг» со счетом 1:0. И этой победой они прервали свою 6-матчевую безвыигрышную серию, в которой дважды усутпили.
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.
Календарь и таблица испанской Примеры
Состояние команды: Только в прошлом туре «Леванте» смог прервать свою серию без побед. До этого валенсийцы на протяжении шести игр расписали четыре мировые и дважды терпели фиаско. Всего же в отрезке минувших девяти встреч чемпионата у них только две виктории.
«Андорра»
Турнирное положение: Коллектив из Княжества идет сейчас на вылет. У него на счету 28 баллов и отставание от безопасной строки в три очка при игре в запасе.
«Андорра» за 29 проведенных встреч отпраздновала семь викторий, столько же раз еще сыграла вничью и 15 матчей проиграла, забила 24 мяча при 38 пропущенных.
Последние матчи: В минувшем туре первенства «трехцветные» на выезде оказались слабее «Уэски» 0:2, а игровым днем ранее они на своем поле смогли обыграть по-волевому крепкий «Вальядолид» со счетом 2:1, забив решающий гол на последних минутах встречи. И эта виктория стала для них первой за последние десять игр чемпионата.
Не сыграют: Значимых потерь у команды нет. Все игроки основы в строю.
Состояние команды: «Андорра» выиграла только один из 11 минувших встреч чемпионата. Также в этот неудачный период команда расписала четыре мировые и потерпела шесть поражений. Причем в семи случаях данного отрезка команда не смогла забить.
Статистика для ставок
- У «Леванте» в шести последних домашних поединках четыре виктории и две ничьи
- «Андорра» в гостях в этом чемпионате выиграла лишь одну игру из 15 проведенных при десяти фиаско
- «Леванте» выиграл обе домашние встречи у «Андорры»
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Леванте» — 2.02, победа «Андорры» — 3.81, ничья — 3.20.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.30 и 1.63 соответственно.
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Прогноз: Обе команды к этой игре подходят не в лучшем состоянии, но фактор своего поля должен «Леванте» помочь победить. К тому же «лягушки» на своем поле пока только обыгрывали предстоящего противника.
Рекомендуемая ставка: победа «Леванте» за 2.02.
Прогноз: Плюс к этому ставим еще на то, что клуб из Валенсии сможет отличиться более одного раза, так как «Андорра» в гостях пропускает довольно-таки много.
Ставка: ИТ «Леванте» больше 1,5 гола за 2.30.