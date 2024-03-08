«Наполи» — «Торино». Матч пройдет в рамках 28-го тура итальянской Серии А, начало — 22:45 (мск) «Наполи» — «Торино»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Наполи»

Турнирное положение: По итогам 26 матчей Серии А «Наполи» занимает седьмое место с 43 очками и разницей мячей 42-31.

Команда на три очка отстает от зоны еврокубков — шестой строчки, поэтому сохраняет неплохие шансы на попадание в Лигу конференций.

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Последние матчи: клуб в прошлом туре на своем поле одержал знаковую победу. На своем поле он обыграл «Ювентус» (2:1), забив победный мяч на 88-й минуте.

Эта победа стала второй кряду — оба матча прошли в чемпионате Италии. Перед этим «адзурри» разгромили на выезде «Сассуоло» (6:1).

Все прогнозы на Серию А

Не сыграют: Нгонге, Каюсте — у обоих травмы. Дисквалифицированных — нет.

Состояние команды: в последних пяти поединках во всех турнирах «Наполи» ни разу не проиграл при двух победах и трех ничьих.

В одном из этих поединков «Партенопеи» разошлись миром на своем поле с «Барселоной» (1:1), так что сохраняют какие-никакие шансы на четвертьфинал Лиги чемпионов.

Виктор Осимхен — лучший бомбардиры клуба с 11 голами, благодаря чему занимает пятое место в списке снайперов Серии А.

«Торино»

Турнирное положение: По итогам 27 матчей Серии А «Торино» занимает 10-е место с 37 очками и разницей мячей 25-25.

Команда на девять очков отстает от зоны еврокубков — шестой строчки, поэтому сохраняет кое-какие шансы на попадание в Лигу конференций.

Последние матчи: клуб в прошлом туре на своем поле сыграл вничью. «Быки» не пропустили, но и не смогли забить «Фиорентине» (0:0).

Эта ничья прервала мини-серию поражений туринцев в два поединка, в которых их обидчиками были римские «Лацио» (0:2) и «Рома» (2:3).

Не сыграют: Илич, Ловато, Войвода, Тамезе, Шуурс — травмированы. Дисквалифицирован — Риччи.

Состояние команды: в последних трех поединках во всех турнирах «Торино» не знают побед при двух поражениях и одной ничьей.

Такие результаты не позволяют «гранатовым» всерьез претендовать на еврокубки, поэтому сейчас им как никогда нужно набирать три очка.

Даниэль Сапата — лучший бомбардир коллектива в Серии А с девятью голами.

Статистика для ставок

в пяти последних матчах «Наполи» забивали обе команды

в трех из пяти последних матчей «Наполи» сыграл вничью

в пяти из шести последних матчей «Торино» было забито меньше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Наполи» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.87. Ничья — в 3.45, победа «Торино» — в 4.40.

ТБ 2,5 считается букмекерами куда более вероятным, чем ТМ 2,5 принимаются с относительно близкими коэффициентами — 2.25 и 1.65.

Прогноз: в двух последних матчах хозяева выиграли. Неаполитанцы в последнее время явно набрали форму.

При этом в двух из трех последних матчей «Торино» потерпел поражения.

Ставка: «Наполи» выиграет за 1.87.

Прогноз: чуть более рискованный прогноз, что обе команды забьют, ведь в пяти последних матчах был реализован именно такой сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 2.08