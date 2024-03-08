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    Продолжится ли победная серия «Наполи»?

    «Наполи» — «Торино». Ставка (к. 1.87) и прогноз на чемпионат Италии на 8 марта 2024 года

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    «Наполи» — фаворит матча
    «Наполи» — «Торино». Матч пройдет в рамках 28-го тура итальянской Серии А, начало — 22:45 (мск) «Наполи» — «Торино»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 08 Марта 2024 года
    Наполи
  • Неаполь
    •  Наполи 22:45 Торино Торино
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    «Наполи»

    Турнирное положение: По итогам 26 матчей Серии А «Наполи» занимает седьмое место с 43 очками и разницей мячей 42-31.

    Команда на три очка отстает от зоны еврокубков — шестой строчки, поэтому сохраняет неплохие шансы на попадание в Лигу конференций.

    Наполи — Торино: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: клуб в прошлом туре на своем поле одержал знаковую победу. На своем поле он обыграл «Ювентус» (2:1), забив победный мяч на 88-й минуте.

    Эта победа стала второй кряду — оба матча прошли в чемпионате Италии. Перед этим «адзурри» разгромили на выезде «Сассуоло» (6:1).

    Все прогнозы на Серию А

    Не сыграют: Нгонге, Каюсте — у обоих травмы. Дисквалифицированных — нет.

    Состояние команды: в последних пяти поединках во всех турнирах «Наполи» ни разу не проиграл при двух победах и трех ничьих.

    В одном из этих поединков «Партенопеи» разошлись миром на своем поле с «Барселоной» (1:1), так что сохраняют какие-никакие шансы на четвертьфинал Лиги чемпионов.

    Виктор Осимхен — лучший бомбардиры клуба с 11 голами, благодаря чему занимает пятое место в списке снайперов Серии А.

    «Торино»

    Турнирное положение: По итогам 27 матчей Серии А «Торино» занимает 10-е место с 37 очками и разницей мячей 25-25.

    Команда на девять очков отстает от зоны еврокубков — шестой строчки, поэтому сохраняет кое-какие шансы на попадание в Лигу конференций.

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    • Последние матчи: клуб в прошлом туре на своем поле сыграл вничью. «Быки» не пропустили, но и не смогли забить «Фиорентине» (0:0).

    Эта ничья прервала мини-серию поражений туринцев в два поединка, в которых их обидчиками были римские «Лацио» (0:2) и «Рома» (2:3).

    Не сыграют: Илич, Ловато, Войвода, Тамезе, Шуурс — травмированы. Дисквалифицирован — Риччи.

    Состояние команды: в последних трех поединках во всех турнирах «Торино» не знают побед при двух поражениях и одной ничьей.

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    Такие результаты не позволяют «гранатовым» всерьез претендовать на еврокубки, поэтому сейчас им как никогда нужно набирать три очка.

    Даниэль Сапата — лучший бомбардир коллектива в Серии А с девятью голами.

    Статистика для ставок

    • в пяти последних матчах «Наполи» забивали обе команды

    • в трех из пяти последних матчей «Наполи» сыграл вничью

    • в пяти из шести последних матчей «Торино» было забито меньше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Наполи» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.87. Ничья — в 3.45, победа «Торино» — в 4.40.

    ТБ 2,5 считается букмекерами куда более вероятным, чем ТМ 2,5 принимаются с относительно близкими коэффициентами — 2.25 и 1.65.

    Прогноз: в двух последних матчах хозяева выиграли. Неаполитанцы в последнее время явно набрали форму.

    При этом в двух из трех последних матчей «Торино» потерпел поражения.

    Ставка: «Наполи» выиграет за 1.87.

    Прогноз: чуть более рискованный прогноз, что обе команды забьют, ведь в пяти последних матчах был реализован именно такой сценарий.

    Ставка: обе команды забьют за 2.08

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    Ставка и прогноз на матч «Наполи» — «Торино» с коэффициентом 1.87. Дата матча: 08.03.2024. Прогнозы на футбол. Продолжится ли победная серия «Наполи»?
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