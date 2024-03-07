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    Загреб не проиграет ПАОКу?

    «Динамо» Загреб — ПАОК. Ставка (к. 2.23) и прогноз на футбол, Лига конференций, 7 марта 2024 года

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    «Айнтрахт» — ПАОК
    В рамках 1/8 финала Лиги конференций 7 марта пройдет матч «Динамо» Загреб — ПАОК. Начало — в 23:00. «Динамо» Загреб — ПАОК: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. 1/8 финала 07 Марта 2024 года
    Динамо З
  • Загреб
    •  Динамо З 23:00 ПАОК ПАОК
  • Салоники
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    «Динамо» Загреб

    Турнирное положение: «Динамо» Загреб изначально получил путевку в основную сетку Лиги Европы. В своем квартете хорваты набрали 9 очков, заняв 2 место и пропустив вперед лишь чешскую «Викторию».

    Последние матчи: Первый матч стыкового раунд Лиги конференций остался за хорватским «Динамо». Команда из Загреба с минимальным счетом переиграла испанский «Бетис» на его же территории (1:0). Единственный и победный гол в составе чемпиона Хорватии на 75-й минуте забил нападающий Бруно Петкович.

    Динамо З — ПАОК: коэффициенты букмекеров

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    В ответной встрече соперники обменялись голами (1:1), таким образом хорватский коллектив получил путёвку в 1/8 финала Лиги конференций.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    Не сыграет: Стойкович, Дрмич и Рог — все получили травмы колена. Также в лазарете команды Булат, Эмрели, Василь, Перич и Мохаррами.

    Состояние команды: Загребское «Динамо» сейчас находится в отменной форме, команда не проигрывает на протяжении последних девяти матчей: 6 побед и 3 ничьи.

    ПАОК

    Турнирное положение: В осенней части еврокубков ПАОК играл в Лиге конференций. По итогам группового этапа греческий клуб финишировал на 1 месте с активом в 16 очков. Это позволило ПАОКу выйти в 1/8 финала Лиги конференций напрямую, минуя стадию стыковых матчей. Греческий клуб обошел в турнирной таблице немецкий «Айнтрахт», шотландский «Абердин» и финский ХИК.

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  • 04/03/2024

    • Последние матчи: ПАОК уверенно сыграл в гостевой игре чемпионата Греции против «Ламии», одержав победу со счетом 2:0. Выигрышня серия команды теперь составляет 3 матча. Ранее были обыграны «Пансеррайкос» (2:0), «Панетоликос» (3:1).

    Не сыграют: В составе ПАОК против «Динамо» не сыграют два футболиста: травмированы Яннис Михайлидис и Уильям Трост-Эконг.

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    Состояние команды: В турнирной таблице греческой Суперлиги ПАОК занимает 1 место, набрав 60 очков: 19 побед, 3 ничьи и 4 поражения.

    Статистика для ставок

    • ПАОК и «Динамо» Загреб играли между собой в далеком 2010-м

    • Обе встречи выиграл греческий клуб (1:0 — победа ПАОКа дома и 1:0 — победа в гостях)

    • Загребское «Динамо» не проигрывает на протяжении 9 матчей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Динамо» Загреб — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.23. Ничья оценена в 3.34, а победа гостей — в 3.30.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.15 и 1.71 соответственно.

    Прогноз: Это тот случай, когда в матче может решить всего лишь 1 мяч. Футболисты «Динамо» и «Динамо» будут осторожничать, чтобы не пропустить контратаку.

    Ставка: ТМ 2 с коэффициентом 2.23.

    Прогноз: «Динамо» может продлить беспроигрышную серию до 10 матчей, несмотря на то, что в соперниках серьезный ПАОК. В пользу хорватов — домашняя арена, где загребский клуб больше побеждает, чем проигрывает.

    Ставка: Фора «Динамо» (-1) с коэффициентом 3.30.

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    Ставка и прогноз на матч «Динамо» Загреб — ПАОК с коэффициентом 2.23. Дата матча: 07.03.2024. Прогнозы на футбол. Загреб не проиграет ПАОКу?
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