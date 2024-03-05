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    «Халл Сити» — «Бирмингем». Ставка (к. 1,86) и прогноз на английский Чемпионшип 5 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Халл Сити» — «Бирмингем»
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    «Халл Сити» — «Бирмингем». Матч пройдет в рамках английского Чемпионшипа 5 марта, начало — 22:45 (мск) «Халл Сити» — «Бирмингем»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 05 Марта 2024 года
    Халл Сити
  • Кингстон-апон-Халл
    •  Халл Сити 22:45 Бирмингем Сити Бирмингем Сити
  • Бирмингем
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    «Халл Сити»

    Турнирное положение: подопечные Лайама Розеньора идут на шестом месте в таблице Чемпионшипа с 56 очками, ставя перед собой цель вернуться в АПЛ после длительного отсутствия.

    Последние матчи: в 35-м туре «Халл» сыграл безликую ничью на выезде против «Престона» (0:0).

    Халл Сити — Бирмингем Сити: коэффициенты букмекеров

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    Ранее была ничья с прямым конкурентом «Вест Бромвичем» (1:1), победы над «Хаддерсфилдом» и «Ротерхэмом» с одинаковым счетом 2:1.

    Все прогнозы на футбол

    Не сыграют: травмирован нападающий Лайам Делэп, принадлежащий «Ман Сити».

    Состояние команды: в этом сезоне «Халл» показывает довольно бодрый и интересный футбол, в чем немалая заслуга тренерского штаба. Пусть состав по сравнению с конкурентами не самый сильный, но командная игра находится очень на высоком уровне.

    «Бирмингем»

    Турнирное положение: в настоящее время «Бирмингем» занимает 20-е место и оно очень опасно, так как команда имеет одинаковое количество очков (38) с конкурентами, которые располагаются ниже.

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  • 28/02/2024

    • Последние матчи: в 35-м туре «Бирмингем» выдал очень яркий матч против одного из лидера Чемпионшипа «Саутгемптона» (3:4), дважды вел по ходу встречи, но все равно в итоге уступил.

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    До этого было также поражения от «Ипсвича» (1:3), победы над «Сандерлендом» (2:1) и «Блэкберном» (1:0).

    Не сыграют: дисквалифицирован ведущий защитник Сандерсон, травмирован лидер полузащиты Белик, который очень важен при переходе из обороны в атаку и при позиционной обороне.

    Состояние команды: в начале января команду возглавил опытный Тони Моумбрей, сменивший на посту главного тренера Уэйна Руни. При нем «Бирмингем» немного воспрял духом, но все равно результаты не сильно пошли в гору, а команда продолжает находиться в опасной зоне.

    Статистика для ставок

    • Матч первого круга завершился победой «Бирмингема» на своем поле со счетом 2:1

    • В прошлом сезоне «Халл» дома сыграл вничью 1:1, а в гостях выиграл со счетом 2:0

    • «Халл» имеет разницу голов 50:43, а «Бирмингем» — 41:55

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Халла» дают 1,83, а на «Бирмингем» — 4,30. Ничья оценивается букмекерами в 3,70.

    Тотал меньше 2,5 можно взять за 1,94, а ТБ 2,5 идет за 1,86.

    Прогноз: после назначения Моумбрея на пост главного тренера «Бирмингема» команда заиграла намного агрессивнее и в более атакующий футбол, таким был при нем и «Блэкберн», где он ранее работал. «Халл» на своем поле почти со всеми играет с позиции силы и точно не станет отсиживаться в обороне.

    Ставка: тотал больше 2,5 за 1,86.

    Прогноз: любители рискнуть могут попробовать взять уверенную победу хозяев. «Халл» сейчас сильнее, а «Бирмингем», скорее всего, ввяжется в открытый футбол, так как очки команде нужны как воздух.

    Ставка: победа «Халла» с форой -1 за 2,40.

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    Ставка и прогноз на матч «Халл Сити» — «Бирмингем» с коэффициентом 1.86. Дата матча: 05.03.2024. Прогнозы на футбол. Нас ждет яркий матч
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