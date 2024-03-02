«Майнц» — «Боруссия» Менхенгладбах. Матч пройдет в рамках 24-го тура немецкой Бундеслиги. начало — 17:30 (мск) «Майнц» — «Боруссия» Менхенгладбах: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Майнц»

Турнирное положение: По итогам 23 туров немецкой Бундеслиги «Майнц» занимает 17-ю позицию в зоне вылета.

Команда 10 очков отстает от безопасной 15-й строчки, а также на два балла — от 16-го места, которая позволяет сохранить место в элите в случае успеха в плей-офф.

Последние матчи: клуб в прошлом туре на чужом поле потерпел поражение. «Карнавальщики» уступили лидеру чемпионата «Байеру» (1:2).

Это поражение стало четвертым в шести последних поединках, которые пришлись на чемпионат Германии.

Все прогнозы на Бундеслигу

Не сыграют: Ханше-Ольсен, Ляйтш, Белль, Вайпер — у всех травмы. Дисквалифицированы — Каси, Нганкам.

Состояние команды: в последних 13-ти поединках (все — в рамках Бундеслиги) «Майнц» победил лишь раз при шести поражениях и шести ничьих.

Такие результаты не позволяют «Майнцу» выбраться из зоны вылета хотя бы в зону плей-офф, так что самое время пытаться победить и набрать максимум очков.

Сепп ван ден Берг, Людовик Ажорк и Леандро Баррейро являются лучшими бомбардирами команды в лиге с двумя голами.

«Боруссия» М

Турнирное положение: «Гладбах» занимает 12-е место — в 10 очков от зоны вылета. В его активе 41 забитый мяч, в пассиве — 45 пропущенных мячей.

Отрыв от зоны плей-офф за право выступать в первой Бундеслиге составляет восемь очков, так что у «Жеребцов», в целом, комфортное положение.

Последние матчи: гости в последней игре одержали важную победу. На своем поле они обыграли «Бохум» (5:2), который также борется за выживание.

В случае победы коллектив может подняться разве что на 10-ю строчку, если «Аугсбург» допустит осечку, а «Хайденхайм» потерпит поражение.

Не сыграют: Плеа, Чванчара — травмированы, дисквалифицированных — нет.

Состояние команды: до успеха в прошлом туре «Боруссия» М не знала побед пять матчей кряду при трех поражениях и двух ничьих.

Победа над «Бохумом» — палка о двух концах, ведь она могла как расслабить хозяев после череды неудач, так и придать уверенности в своих силах.

Аллассан Плеа — лучший бомбардир коллектива в чемпионате Германии с семью голами, но он не поможет гостям из-за травмы.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Майнца» забивали обе команды

в четырех из шести последних матчей «Майнц» проиграл

в трех из пяти последних матчей «Гладбаха» хотя бы одна команда не забивала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Майнц» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.95. Ничья — в 3.80, победа «Боруссии» М — в 3.85.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с близкими коэффициентами — 1.78 и 2.05.

Прогноз: в 12 из 14 последних матчей хозяев было забито меньше 2,5 голов. Матчи «Карнавальщиков» часто проходят малорезультативно.

При этом в трех из пяти последних матчей гостей также было забито меньше 2,5 голов.