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    Останется ли «Майнц» в зоне вылета?

    «Майнц» — «Боруссия» Менхенгладбах. Ставка (к. 2.05) и прогноз на чемпионат Германии на 2 марта 2024 года

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    «Майнц» — «Боруссия» Менхенгладбах. Матч пройдет в рамках 24-го тура немецкой Бундеслиги. начало — 17:30 (мск) «Майнц» — «Боруссия» Менхенгладбах: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Майнц»

    Турнирное положение: По итогам 23 туров немецкой Бундеслиги «Майнц» занимает 17-ю позицию в зоне вылета.

    Команда 10 очков отстает от безопасной 15-й строчки, а также на два балла — от 16-го места, которая позволяет сохранить место в элите в случае успеха в плей-офф.

    Последние матчи: клуб в прошлом туре на чужом поле потерпел поражение. «Карнавальщики» уступили лидеру чемпионата «Байеру» (1:2).

    Это поражение стало четвертым в шести последних поединках, которые пришлись на чемпионат Германии.

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    Не сыграют: Ханше-Ольсен, Ляйтш, Белль, Вайпер — у всех травмы. Дисквалифицированы — Каси, Нганкам.

    Состояние команды: в последних 13-ти поединках (все — в рамках Бундеслиги) «Майнц» победил лишь раз при шести поражениях и шести ничьих.

    Такие результаты не позволяют «Майнцу» выбраться из зоны вылета хотя бы в зону плей-офф, так что самое время пытаться победить и набрать максимум очков.

    Сепп ван ден Берг, Людовик Ажорк и Леандро Баррейро являются лучшими бомбардирами команды в лиге с двумя голами.

    «Боруссия» М

    Турнирное положение: «Гладбах» занимает 12-е место — в 10 очков от зоны вылета. В его активе 41 забитый мяч, в пассиве — 45 пропущенных мячей.

    Отрыв от зоны плей-офф за право выступать в первой Бундеслиге составляет восемь очков, так что у «Жеребцов», в целом, комфортное положение.

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    • Последние матчи: гости в последней игре одержали важную победу. На своем поле они обыграли «Бохум» (5:2), который также борется за выживание.

    В случае победы коллектив может подняться разве что на 10-ю строчку, если «Аугсбург» допустит осечку, а «Хайденхайм» потерпит поражение.

    Не сыграют: Плеа, Чванчара — травмированы, дисквалифицированных — нет.

    Состояние команды: до успеха в прошлом туре «Боруссия» М не знала побед пять матчей кряду при трех поражениях и двух ничьих.

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    Победа над «Бохумом» — палка о двух концах, ведь она могла как расслабить хозяев после череды неудач, так и придать уверенности в своих силах.

    Аллассан Плеа — лучший бомбардир коллектива в чемпионате Германии с семью голами, но он не поможет гостям из-за травмы.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей «Майнца» забивали обе команды

    • в четырех из шести последних матчей «Майнц» проиграл

    • в трех из пяти последних матчей «Гладбаха» хотя бы одна команда не забивала.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Майнц» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.95. Ничья — в 3.80, победа «Боруссии» М — в 3.85.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с близкими коэффициентами — 1.78 и 2.05.

    Прогноз: в 12 из 14 последних матчей хозяев было забито меньше 2,5 голов. Матчи «Карнавальщиков» часто проходят малорезультативно.

    При этом в трех из пяти последних матчей гостей также было забито меньше 2,5 голов.

    Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.05/strong>.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что по крайней мере один из соперников не забьет, ведь в трех из пяти последних матчей «Гладбаха» был реализован именно такой сценарий.

    Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.17

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    Ставка и прогноз на матч «Майнц» — «Боруссия» Менхенгладбах с коэффициентом 2.05. Дата матча: 02.03.2024. Прогнозы на футбол. Останется ли «Майнц» в зоне вылета?
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