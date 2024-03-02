«Майнц»
Турнирное положение: По итогам 23 туров немецкой Бундеслиги «Майнц» занимает 17-ю позицию в зоне вылета.
Команда 10 очков отстает от безопасной 15-й строчки, а также на два балла — от 16-го места, которая позволяет сохранить место в элите в случае успеха в плей-офф.
Последние матчи: клуб в прошлом туре на чужом поле потерпел поражение. «Карнавальщики» уступили лидеру чемпионата «Байеру» (1:2).
Это поражение стало четвертым в шести последних поединках, которые пришлись на чемпионат Германии.
Не сыграют: Ханше-Ольсен, Ляйтш, Белль, Вайпер — у всех травмы. Дисквалифицированы — Каси, Нганкам.
Состояние команды: в последних 13-ти поединках (все — в рамках Бундеслиги) «Майнц» победил лишь раз при шести поражениях и шести ничьих.
Такие результаты не позволяют «Майнцу» выбраться из зоны вылета хотя бы в зону плей-офф, так что самое время пытаться победить и набрать максимум очков.
Сепп ван ден Берг, Людовик Ажорк и Леандро Баррейро являются лучшими бомбардирами команды в лиге с двумя голами.
«Боруссия» М
Турнирное положение: «Гладбах» занимает 12-е место — в 10 очков от зоны вылета. В его активе 41 забитый мяч, в пассиве — 45 пропущенных мячей.
Отрыв от зоны плей-офф за право выступать в первой Бундеслиге составляет восемь очков, так что у «Жеребцов», в целом, комфортное положение.
Последние матчи: гости в последней игре одержали важную победу. На своем поле они обыграли «Бохум» (5:2), который также борется за выживание.
В случае победы коллектив может подняться разве что на 10-ю строчку, если «Аугсбург» допустит осечку, а «Хайденхайм» потерпит поражение.
Не сыграют: Плеа, Чванчара — травмированы, дисквалифицированных — нет.
Состояние команды: до успеха в прошлом туре «Боруссия» М не знала побед пять матчей кряду при трех поражениях и двух ничьих.
Победа над «Бохумом» — палка о двух концах, ведь она могла как расслабить хозяев после череды неудач, так и придать уверенности в своих силах.
Аллассан Плеа — лучший бомбардир коллектива в чемпионате Германии с семью голами, но он не поможет гостям из-за травмы.
Статистика для ставок
- в трех из четырех последних матчей «Майнца» забивали обе команды
- в четырех из шести последних матчей «Майнц» проиграл
- в трех из пяти последних матчей «Гладбаха» хотя бы одна команда не забивала.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Майнц» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.95. Ничья — в 3.80, победа «Боруссии» М — в 3.85.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с близкими коэффициентами — 1.78 и 2.05.
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Прогноз: в 12 из 14 последних матчей хозяев было забито меньше 2,5 голов. Матчи «Карнавальщиков» часто проходят малорезультативно.
При этом в трех из пяти последних матчей гостей также было забито меньше 2,5 голов.
Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.05/strong>.
Прогноз: более рискованный прогноз, что по крайней мере один из соперников не забьет, ведь в трех из пяти последних матчей «Гладбаха» был реализован именно такой сценарий.
Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.17
Прогноз: более рискованный прогноз, что по крайней мере один из соперников не забьет, ведь в трех из пяти последних матчей «Гладбаха» был реализован именно такой сценарий.
Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.17