ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Челси» — «Ливерпуль»Мерсисайдские дети посрамили миллионеров из «Челси». Гол Ван Дейка принес «Ливерпулю» Кубок лиги Роналдо «Кукурузные хлопья» Гарначо и «парик на роботе» Холанна: десять худших стрижек в футболе Браим Диас«Реал» — «Севилья» 1:0. Онлайн
  • 01:00
    • Гол Модрича принес «Реалу» победу в матче с «Севильей»
  • 00:43
    • «Милан» и «Аталанта» поделили очки
  • 21:59
    • «Интер» на чужом поле разгромил «Лечче»
  • 20:46
    • «Ливерпуль» переиграл «Челси» и стал победителем Кубка английской лиги
  • 20:04
    • Массимилиано Аллегри установил исторический рекорд Серии А
  • 19:37
    • «Динамо» выиграло Кубок Континента
  • 18:57
    • «Наполи» не смог обыграть «Кальяри» в матче Серии А
    Все новости спорта

    «Палермо» быстро возьмет свое

    «Палермо» — «Тернана». Ставка (к. 2.28) и прогноз на футбол, Серия B, 27 февраля 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Палермо
    Прогноз и ставки на «Палермо» — «Тернана»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Палермо»
    В рамках 27-го тура чемпионата Италии 27 февраля пройдет матч «Палермо» — «Тернана». Начало — 22:30 (мск). «Палермо» — «Тернана»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Италия. Серия B 27 Февраля 2024 года
    Палермо
  • Италия. Серия B
    •  Палермо 22:30 Тернана Тернана
  • Италия. Серия B
    •

    «Палермо»

    Турнирное положение: «Орлы» в нынешнем сезоне пытаются пробиться в элитный дивизион. На данный момент команда пребывает на 4 месте в таблице.

    При этом команда прилично выглядит в плане реализации. В 26 матчах ей удалось отличиться 47 забитыми голами.

    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда сумела взять один балл. «Палермо» расписал мировую с «Кремонезе» (2:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Палермо» выиграл 3 раза. Причем забила в них команда 11 мячей, пропустив в свои ворота 4.

    Причем не проигрывает команда уже на протяжении полутора месяцев. Да и до последней игры «Палермо» трижды кряду победил.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: ныне команда лишь на 2 очка отстает от зоны прямого повышения в классе. Вот только оборона «орлов» не блещет монолитностью.

    Поединки против «Тернаны» для команды проходят традиционно неудачно. Из пяти последних очных встреч «Палермо» проиграл 1 раз при 4 паритетах.

    И уж наверняка хозяева будут стремиться продолжить свой подъем в дуэт лидеров. Да и соперник явно выглядит слабее.

    «Тернана»

    Турнирное положение: «Тернана» в нынешнем сезоне борется за выживание. Сейчас команда находится на 16 месте турнирной таблицы Серии B.

    Команда забила 30 мячей в ворота соперников, пропустив в свои ворота 34.

  • Футбольные Иуды. Присоединится ли Кейн к списку игроков, ненавидимых фанатами?
  • Вспоминаем игроков, которые получили ненависть болельщиков после переходов в стан соперника
  • 24/02/2024

    • Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у команды 1 виктория при 2 поражениях.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Тернана» выглядит крайне нестабильно. Между тем, команда способна дать бой кому угодно.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    При этом «Тернана» выиграла всего лишь в 6 поединках чемпионата. А вот последнее поражение от «орлов» случилось еще 5 с половиной лет назад.

    В предыдущем туре чемпионата «Тернана» добыла один зачетный пункт. Команда не сумела обыграть аутсайдера «Лекко» (0:0).

    В этой встрече гости явно будут действовать вторым номером. «Тернана» способна преуспеть в контратаках.

    Статистика для ставок

    • «Палермо» не проигрывал в 6 своих последних матчах

    • «Палермо» имеет второй показатель в лиге по забитым мячам

    • «Палермо» не обыгрывал «Тернану» уже более 5 лет

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Палермо» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.95, а победа оппонента — в скромные 4.44.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с совершенно разными коэффициентами — 1.73 и 2.12.

    Прогноз: «Палермо» весьма неплохо атакует, и в поединке с аутсайдером должен быстро преуспеть в плане реализации.

    «Палермо» давненько не обыгрывал «Тернану», что станет еще одним мотивационным фактором.

    Ставка: Победа «Палермо» в 1 тайме за 2.28.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что кому-то из оппонентов не удастся отличиться.

    Ставка: Обе не забьют за 2.11

    Ещё прогнозы на спорт
    2.38
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Гэлакси — Интер Майами
  • Футбол
  • Сегодня в 04:30
    •  2.26
  • Прогноз на матч Портленд — Шарлотт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Клипперс — Сакраменто
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Котов — Корда
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Заря — Ворскла
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Александрия — Шахтер Донецк
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.58
  • Прогноз на матч Шаповалов — Маррей
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Металлург — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Аль-Иттифак — Аль-Хиляль
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Чжан — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ак Барс — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Динамо Москва — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Палермо» — «Тернана»: прогноз, ставка (2.28), статистика, коэффициенты матча 27.02.2024. Прогнозы на футбол. «Палермо» быстро возьмет свое
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры