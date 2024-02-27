В рамках 27-го тура чемпионата Италии 27 февраля пройдет матч «Палермо» — «Тернана». Начало — 22:30 (мск). «Палермо» — «Тернана»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Палермо»

Турнирное положение: «Орлы» в нынешнем сезоне пытаются пробиться в элитный дивизион. На данный момент команда пребывает на 4 месте в таблице.

При этом команда прилично выглядит в плане реализации. В 26 матчах ей удалось отличиться 47 забитыми голами.

Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда сумела взять один балл. «Палермо» расписал мировую с «Кремонезе» (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Палермо» выиграл 3 раза. Причем забила в них команда 11 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Причем не проигрывает команда уже на протяжении полутора месяцев. Да и до последней игры «Палермо» трижды кряду победил.

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: ныне команда лишь на 2 очка отстает от зоны прямого повышения в классе. Вот только оборона «орлов» не блещет монолитностью.

Поединки против «Тернаны» для команды проходят традиционно неудачно. Из пяти последних очных встреч «Палермо» проиграл 1 раз при 4 паритетах.

И уж наверняка хозяева будут стремиться продолжить свой подъем в дуэт лидеров. Да и соперник явно выглядит слабее.

«Тернана»

Турнирное положение: «Тернана» в нынешнем сезоне борется за выживание. Сейчас команда находится на 16 месте турнирной таблицы Серии B.

Команда забила 30 мячей в ворота соперников, пропустив в свои ворота 34.

Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у команды 1 виктория при 2 поражениях.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Тернана» выглядит крайне нестабильно. Между тем, команда способна дать бой кому угодно.

При этом «Тернана» выиграла всего лишь в 6 поединках чемпионата. А вот последнее поражение от «орлов» случилось еще 5 с половиной лет назад.

В предыдущем туре чемпионата «Тернана» добыла один зачетный пункт. Команда не сумела обыграть аутсайдера «Лекко» (0:0).

В этой встрече гости явно будут действовать вторым номером. «Тернана» способна преуспеть в контратаках.

Статистика для ставок

«Палермо» не проигрывал в 6 своих последних матчах

«Палермо» имеет второй показатель в лиге по забитым мячам

«Палермо» не обыгрывал «Тернану» уже более 5 лет

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Палермо» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.95, а победа оппонента — в скромные 4.44.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с совершенно разными коэффициентами — 1.73 и 2.12.

Прогноз: «Палермо» весьма неплохо атакует, и в поединке с аутсайдером должен быстро преуспеть в плане реализации.

«Палермо» давненько не обыгрывал «Тернану», что станет еще одним мотивационным фактором.

Ставка: Победа «Палермо» в 1 тайме за 2.28.

Прогноз: более рискованный прогноз, что кому-то из оппонентов не удастся отличиться.

Ставка: Обе не забьют за 2.11