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    Создаст ли «Лутон» проблемы «Ливерпулю»?

    «Ливерпуль» — «Лутон Таун». Ставка (к. 1.95) и прогноз на футбол, АПЛ, на 21 февраля 2024 года

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    «Ливерпуль» — фаворит матча
    «Ливерпуль» — «Лутон Таун». Матч пройдет в рамках 26-го тура АПЛ, начало — 22:30 (мск) «Ливерпуль» — «Лутон Таун»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 24 Февраля 2024 года
    Ливерпуль
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    «Ливерпуль»

    Турнирное положение: «Ливерпуль» занимает первое место. В его активе 59 забитых мячей, в пассиве — 24 пропущенных.

    Команда всего на два балла опережает второй в таблице «Арсенал». При этом третий «Манчестер Сити», с учетом игры в запасе, отстает от «Красных» всего на один пункт.

    Последние матчи: в предыдущем туре хозяева набрали три очка. В матче против «Брентфорда» (4:1) они одержали разгромную победу.

    В пяти последних поединках во всех турнирах коллектив одержал четыре победы при одном поражении, так что у него отличная форма, как и подобает лидеру.

    Все прогнозы на АПЛ

    Не сыграют: Жота, Алиссон, Алькантара, Доак, Джонс, Байчетич, Александер-Арнольд, Собослаи, Матип — травмированы. Дисквалифицированных — нет.

    Состояние команды: в 14 последних матчах во всех турнирах «Ливерпуль» потерпел одно поражение при 10 победах и трех ничьих.

    По ходу данной серии мерсисайдцы не только вернулись на вершину АПЛ, с которой их сместили совсем недавно, но также вышли в 1/8 финала Кубка Англии.

    Мохамед Салах с 15 голами — второй лучший бомбардир английской Премьер-лиги в текущем сезоне.

    «Лутон Таун»

    Турнирное положение: По итогам 24 матчей первенства «Лутон Таун» занимает 17-е место с 20 очками и разницей мячей 34-47.

    Команда на один балл опережает зону вылета — 18-й строчку, так что «Шляпники» в самой гуще борьбы за выживание и не могут не беспокоиться по поводу своего места в элите в следующем сезоне.

    Последние матчи: гости в прошлом туре на своем поле потерпели поражение. Клуб дал бой «Манчестер Юнайтед» (1:2), но все же проиграл.

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    • В двух последних поединках коллектив одержал потерпел два поражения, так что у гостей явно не лучший настрой перед визитом на «Энфилд».

    Не сыграют: Накамба, Локйер — у всех травмы. Дисквалифицированных — нет.

    Состояние команды: в трех последних поединках во всех турнирах «Лутон Таун» не знает побед при двух поражениях и одной ничьей.

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    При этом нельзя сказать, что это типичная форма команды, которая боретс за выживание, ведь перед этим она не знала поражений шесть матчей.

    Элайдже Адебайо и Карлтон Моррис — лучшие бомбардиры команды в АПЛ, которые забили девять и семь голов соответственно.

    Статистика для ставок

    • в шести последних матчах «Ливерпуля» забивали оба соперника

    • в пяти последних матчах «Ливерпуля» было забито больше 3,5 голов

    • в трех из пяти последних матчей «Лутона» во втором тайме забивали обе команды.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ливерпуль» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.19. Ничья — в 7.50, победа «Лутона» — в 12.50.

    ТБ 2,5 считается намного более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.30 и 3.45.

    Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяев выиграли при тотал больше 3,5 голов. Мерсисайдцы сохраняют победный марш, помногу забивают сами, но позволяют отличиться и сопернику.

    В свою очередь, в трех из четырех последних матчей гостей было забито больше 3,5 голов.

    Ставка: «Ливерпуль» выиграет и тотал больше 3,5 голов за 1.95.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что обе команды забьют при тотал больше 3,5 голов, ведь в пяти последних матчах был реализован именно такой сценарий.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 3,5 голов за 2.50

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    «Ливерпуль» — «Лутон Таун»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 24.02.2024. Прогнозы на футбол. Создаст ли «Лутон» проблемы «Ливерпулю»?
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