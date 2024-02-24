«Ливерпуль» — «Лутон Таун». Матч пройдет в рамках 26-го тура АПЛ, начало — 22:30 (мск) «Ливерпуль» — «Лутон Таун»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ливерпуль»

Турнирное положение: «Ливерпуль» занимает первое место. В его активе 59 забитых мячей, в пассиве — 24 пропущенных.

Команда всего на два балла опережает второй в таблице «Арсенал». При этом третий «Манчестер Сити», с учетом игры в запасе, отстает от «Красных» всего на один пункт.

Последние матчи: в предыдущем туре хозяева набрали три очка. В матче против «Брентфорда» (4:1) они одержали разгромную победу.

В пяти последних поединках во всех турнирах коллектив одержал четыре победы при одном поражении, так что у него отличная форма, как и подобает лидеру.

Все прогнозы на АПЛ

Не сыграют: Жота, Алиссон, Алькантара, Доак, Джонс, Байчетич, Александер-Арнольд, Собослаи, Матип — травмированы. Дисквалифицированных — нет.

Состояние команды: в 14 последних матчах во всех турнирах «Ливерпуль» потерпел одно поражение при 10 победах и трех ничьих.

По ходу данной серии мерсисайдцы не только вернулись на вершину АПЛ, с которой их сместили совсем недавно, но также вышли в 1/8 финала Кубка Англии.

Мохамед Салах с 15 голами — второй лучший бомбардир английской Премьер-лиги в текущем сезоне.

«Лутон Таун»

Турнирное положение: По итогам 24 матчей первенства «Лутон Таун» занимает 17-е место с 20 очками и разницей мячей 34-47.

Команда на один балл опережает зону вылета — 18-й строчку, так что «Шляпники» в самой гуще борьбы за выживание и не могут не беспокоиться по поводу своего места в элите в следующем сезоне.

Последние матчи: гости в прошлом туре на своем поле потерпели поражение. Клуб дал бой «Манчестер Юнайтед» (1:2), но все же проиграл.

В двух последних поединках коллектив одержал потерпел два поражения, так что у гостей явно не лучший настрой перед визитом на «Энфилд».

Не сыграют: Накамба, Локйер — у всех травмы. Дисквалифицированных — нет.

Состояние команды: в трех последних поединках во всех турнирах «Лутон Таун» не знает побед при двух поражениях и одной ничьей.

При этом нельзя сказать, что это типичная форма команды, которая боретс за выживание, ведь перед этим она не знала поражений шесть матчей.

Элайдже Адебайо и Карлтон Моррис — лучшие бомбардиры команды в АПЛ, которые забили девять и семь голов соответственно.

Статистика для ставок

в шести последних матчах «Ливерпуля» забивали оба соперника

в пяти последних матчах «Ливерпуля» было забито больше 3,5 голов

в трех из пяти последних матчей «Лутона» во втором тайме забивали обе команды.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ливерпуль» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.19. Ничья — в 7.50, победа «Лутона» — в 12.50.

ТБ 2,5 считается намного более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.30 и 3.45.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяев выиграли при тотал больше 3,5 голов. Мерсисайдцы сохраняют победный марш, помногу забивают сами, но позволяют отличиться и сопернику.

В свою очередь, в трех из четырех последних матчей гостей было забито больше 3,5 голов.

Ставка: «Ливерпуль» выиграет и тотал больше 3,5 голов за 1.95.

Прогноз: более рискованный прогноз, что обе команды забьют при тотал больше 3,5 голов, ведь в пяти последних матчах был реализован именно такой сценарий.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 3,5 голов за 2.50