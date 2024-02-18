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    «Эльче» прервет беспроигрышную серию «Эйбара»?

    «Эльче» — «Эйбар». Ставка (к. 1.95) и прогноз на футбол, чемпионат Испании, 18 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Эльче» — «Эйбар»
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    «Эльче»
    «Эльче» на своем поле сыграет против «Эйбар» в 27-м туре испанской Сегунды. Встреча, которая пройдет 18 февраля, начнется в 23:00 по мск. «Эльче» — «Эйбар»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 18 Февраля 2024 года
    Эльче
  • Испания. Сегунда
    •  Эльче 23:00 Эйбар Эйбар
  • Эйбар
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    «Эльче»

    Турнирное положение: С 40 набранными очками «Эльче» на данный момент в турнирной таблицы второго испанского дивизиона идет седьмым, но от шестой строки, дающей право играть в плей-офф, отстает всего на балл.

    Коллектив в этом сезоне выиграл 11 игр из 26, семь встреч свел вничью и восемь раз проиграл, забил 25 голов, а пропустил на два мяча меньше.

    Коэффициенты матча Эльче — Эйбар

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  • 2.403.053.20Бонус$9500
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    Последние матчи: В прошлом туре «зелено-белые» неожиданно в гостях уступили аутсайдеру «Аморебьете» со счетом 0:1. И этим результатом они прервали свою 5-матчевую серию без проигрышей в рамках Сегунды.

    Не сыграют: Значимых потерь у команды нет. Все основные игроки в строю.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Состояние команды: «Эльче» провал свой минувший матч, проиграв последней команде лиги. Но перед этим коллектив выиграл три игры из пяти последних. Причем в этот удачный период команда не пропустила ни одного гола.

    «Эйбар»

    Турнирное положение: «Эйбар» с 45 набранными баллами идет на второй позиции, которая дает право на прямой билет в элиту. Однако третью строку он опережает лишь на три очка.

    Баски в текущем первенстве добились 13 викторий, шесть встреч свели вничью и потерпели семь фиаско, разница мячей составляет 42:30.

    Последние матчи: В минувшем игровом дне «оружейники» на своем поле минимально переиграли «Сарагосу» со счетом 1:0. И этим результатом они продлили свою беспроигрышную серию до шести встреч.

    Не сыграют: Из-за травм игру пропустит несколько игроков, которые не являются основными. Все лидеры команды в строю.

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    • Состояние команды: «Эйбар» в чемпионате не проигрывает вот уже как шесть матчей кряду, выиграв четыре из них при двух мировых исходах. В трех же встречах данного отрезка он сохранил свои ворота на замке. Дома он победил в последних трех игра и каждый раз всухую.

    Статистика для ставок

    • У «Эльче» только один пропущенных мяч за последние шесть встреч чемпионата

    • «Эйбар» выиграл только один гостевой поединок из шести последних в рамках Сегунды

    • «Эльче» выиграл у «Эйбара» в трех из четырех минувших очных встреч и каждый раз по 1:0

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Эльче» — 2.34, победа «Эйбара» — 3.34, ничья — 3.08.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.50 и 1.53 соответственно.

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    Прогноз: От поединка коллективов из верхней части турнирки стоит ждать осторожного футбола с небольшим количеством забитых мячей. К тому же на это еще указывает их очная статистика последних игр.

    Ставка: ТМ 2,0 за 1.95.

    Прогноз: И также еще ставим здесь на викторию «Эльче», ведь он весьма удачно выступает против предстоящего противника, особенно на своем поле.

    Ставка: победа «Эльче» за 2.34.

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    «Эльче» — «Эйбар»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 18.02.2024. Прогнозы на футбол. «Эльче» прервет беспроигрышную серию «Эйбара»?
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