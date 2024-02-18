«Эльче»
Турнирное положение: С 40 набранными очками «Эльче» на данный момент в турнирной таблицы второго испанского дивизиона идет седьмым, но от шестой строки, дающей право играть в плей-офф, отстает всего на балл.
Коллектив в этом сезоне выиграл 11 игр из 26, семь встреч свел вничью и восемь раз проиграл, забил 25 голов, а пропустил на два мяча меньше.
Коэффициенты матча Эльче — Эйбар
Последние матчи: В прошлом туре «зелено-белые» неожиданно в гостях уступили аутсайдеру «Аморебьете» со счетом 0:1. И этим результатом они прервали свою 5-матчевую серию без проигрышей в рамках Сегунды.
Не сыграют: Значимых потерь у команды нет. Все основные игроки в строю.
Календарь и таблица испанской Примеры
Состояние команды: «Эльче» провал свой минувший матч, проиграв последней команде лиги. Но перед этим коллектив выиграл три игры из пяти последних. Причем в этот удачный период команда не пропустила ни одного гола.
«Эйбар»
Турнирное положение: «Эйбар» с 45 набранными баллами идет на второй позиции, которая дает право на прямой билет в элиту. Однако третью строку он опережает лишь на три очка.
Баски в текущем первенстве добились 13 викторий, шесть встреч свели вничью и потерпели семь фиаско, разница мячей составляет 42:30.
Последние матчи: В минувшем игровом дне «оружейники» на своем поле минимально переиграли «Сарагосу» со счетом 1:0. И этим результатом они продлили свою беспроигрышную серию до шести встреч.
Не сыграют: Из-за травм игру пропустит несколько игроков, которые не являются основными. Все лидеры команды в строю.
Состояние команды: «Эйбар» в чемпионате не проигрывает вот уже как шесть матчей кряду, выиграв четыре из них при двух мировых исходах. В трех же встречах данного отрезка он сохранил свои ворота на замке. Дома он победил в последних трех игра и каждый раз всухую.
Статистика для ставок
- У «Эльче» только один пропущенных мяч за последние шесть встреч чемпионата
- «Эйбар» выиграл только один гостевой поединок из шести последних в рамках Сегунды
- «Эльче» выиграл у «Эйбара» в трех из четырех минувших очных встреч и каждый раз по 1:0
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Эльче» — 2.34, победа «Эйбара» — 3.34, ничья — 3.08.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.50 и 1.53 соответственно.
Прогноз: От поединка коллективов из верхней части турнирки стоит ждать осторожного футбола с небольшим количеством забитых мячей. К тому же на это еще указывает их очная статистика последних игр.
Ставка: ТМ 2,0 за 1.95.
Прогноз: И также еще ставим здесь на викторию «Эльче», ведь он весьма удачно выступает против предстоящего противника, особенно на своем поле.
Ставка: победа «Эльче» за 2.34.