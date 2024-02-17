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    «Кавасаки Фронтале» возьмет Суперкубок Японии

    «Виссел Кобе» — «Кавасаки Фронтале». Ставка (к. 2.58) и прогноз на футбол, Суперкубок Японии, 17 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Виссел Кобе» — «Кавасаки Фронтале»
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    «Кавасаки Фронтале»
    В рамках финала Суперкубка Японии 17 февраля пройдет матч «Виссел Кобе» — «Кавасаки Фронтале». Начало — 07:35 (мск). «Виссел Кобе» — «Кавасаки Фронтале»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Виссел Кобе»

    Турнирное положение:: Эта команда в прошедшем сезоне стала чемпионом Японии. «Виссел Кобе» на 7 очков опередил ближайшего преследователя.

    При этом атака команды выглядит неплохо. В 34 матчах чемпионата игроки клуба настреляли 60 мячей.

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке «Виссел Кобе» смог победить. В контрольной встрече с «Интером Майами» японцы лучше пробили пенальти в послематчевой серии.

    А вот до того «Виссел Кобе» два месяца был без игровой практики. Это, разумеется, сказывалось по ходу встречи.

    Все прогнозы на футбол

    Если смотреть статистику за 5 последних матчей, то команда смогла забить 6 мячей. А вот в свои ворота «Виссел Кобе» пропустил трижды.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: «Виссел Кобе» уже продемонстрировал, что способен добиваться нужного результата.

    Поединки с «Кавасаки Фронтале» для команды традиционно складываются неудачно. Из пяти последних очных встреч была добыта всего одна победа.

    Стоит отметить, что «Виссел Кобе» выиграл как раз в последнем очном свидании с «Кавасаки Фронтале». Полгода назад команда добыла минимальную викторию.

    «Кавасаки Фронтале»

    Турнирное положение: «Кавасаки Фронтале» выиграл последний Кубок Японии. В финале в серии пенальти была обыграна «Касива».

    Плюс ко всему, команда активно проводит контрольные поединки. Да и в Лиге Азиатских чемпионов она близка к выходу в четвертьфинал.

    Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у «Кавасаки Фронтале» лишь 1 виктория при 2 коллизиях.

    Не сыграют: Травмированных нет.

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    • Состояние команды: в нынешнем сезоне «Кавасаки Фронтале» явно постарается улучшить свои результаты в чемпионате. Минувший принес всего 8 место.

    Вот только проигрывает команда довольно часто. В 34 поединках минувшего чемпионата в пассиве у «Кавасаки Фронтале» значится 12 поражений.

    Команда способна выдать отдельный качественный поединок, однако стабильности ей не хватает. Да и вообще, состав у команды по именам скромный.

    Зато в своем последнем матче команда победила. «Кавасаки Фронтале» удалось справиться с «Шаньдун Тайшань» (3:2).

    Статистика для ставок

    • «Кавасаки Фронтале» всего 2 раза в истории уступил «Виссел Кобе»

    • «Виссел Кобе» не пропускал в 2 своих последних матчах

    • «Виссел Кобе» выиграл последний чемпионат Японии

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Кавасаки Фронтале» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.58. Ничья оценена в 3.42, а победа соперника — в скромные 2.67.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с примерно одинаковыми коэффициентами — 1.82 и 2.00.

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    Прогноз: Гости выглядят явно сильнее соперника, стало быть, будут активно и агрессивно атаковать.

    «Кавасаки Фронтале» традиционно успешно противостоит «Виссел Кобе», и явно постарается воспользоваться недостатком игровой практики у оппонента.

    Ставка: Победа «Кавасаки Фронтале» за 2.58.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники не будут особо рисковать, и на двоих не забьют более 2 мячей.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.00

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    «Виссел Кобе» — «Кавасаки Фронтале»: прогноз, ставка (2.58), статистика, коэффициенты матча 17.02.2024. Прогнозы на футбол. «Кавасаки Фронтале» возьмет Суперкубок Японии
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