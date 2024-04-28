«Даллас»
Турнирное положение: Даже по первому матчу было видно, что у «Далласа» весьма неплохие шансы побороться за победу в предстоящей серии, но не повезло её начать с победы.
Последние матчи: Однако во втором матче серии судьба отдала все долги и «Маверикс» и клуб из Техаса оджержал победу в Лос-Анджелесе.
Травмированные игроки: Лидеры клуба на высоте, однако не могут играть качественные ролевики. У Проспера и Хардуэя травмы лодыжки, Браун отсутствует по личным причинам.
Общий тонус клуба: На своем паркете «Даллас» готов зажечь с новой силой, поскольку собственные болельщики будут придавать любимцам публики дополнительную энергию.
«Лос-Анджелес Клипперс»
Турнирное положение: Побеждать с не совсем здоровыми лидерами на постоянной основе у «Лос-Анджелес Клипперс» не получается, поэтому серия против «Маверикс» вполне может затянуться на семь игр.
Последние матчи: Несмотря на то, что в последнем матче даже полуживой Леонард смог принять участие в матче, все равно победу «парусникам» одержать не удалось (93:96).
Травмированные игроки: Перед третьей игрой серии лазарет калифорнийского клуба официально пуст, но к форме восстановившихся от травм игроков есть большие вопросы.
Общий тонус клуба: Предстоящий выезд в Техас может обернуться поражениями в двух матчах подряд, поскольку Дончич ещё даже на половину своих рабочих мощностей выйти не смог.
Статистика для ставок
- За восемь последних матчей на своем паркете «Даллас» проиграл только один раз
- В четырёх последних очных противостояниях против «Клипперс» клуб из Техаса смог победить всего лишь раз
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Далласа» дают коэффициент 1.53, а на победу «Лос-Анджелес Клипперс» — 2.61.
Прогноз: Гости способны отомстить за поражение в последнем поединке
- 2.20Орландо — Кливленд: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- 2.41Лос-Анджелес Лейкерс — Денвер: прогноз и ставкаЗавтра в 03:30
- 1.89Нью-Орлеан — Оклахома: прогноз и ставкаСегодня в 22:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Альтернативный прогноз: Клубы должно когда-то прорвать, поэтому вероятность результативной игры очень даже велика
Ставка: П2 с коэффициентом 2.61.
Альтернативная ставка: ТБ 214 с коэффициентом 2.07.