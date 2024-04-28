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    Звездный квартет «Клипперс» добудет победу в Техасе?

    «Даллас» — «Лос-Анджелес Клипперс». Ставка (к. 2.61) и прогноз на матч плей-офф НБА, 27 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Даллас» — «Лос-Анджелес Клипперс»
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    «Лос-Анджелес Клипперс»
    В матче плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Даллас» будет принимать «Лос-Анджелес Клипперс». Игра пройдет в «Американ Эйрлайнс Центре» 27 апреля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Даллас» — «Лос-Анджелес Клипперс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Баскетбол. НБА. Плей-офф 28 Апреля 2024 года
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  • НБА. Плей-офф
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    «Даллас»

    Турнирное положение: Даже по первому матчу было видно, что у «Далласа» весьма неплохие шансы побороться за победу в предстоящей серии, но не повезло её начать с победы.

    Последние матчи: Однако во втором матче серии судьба отдала все долги и «Маверикс» и клуб из Техаса оджержал победу в Лос-Анджелесе.

    Травмированные игроки: Лидеры клуба на высоте, однако не могут играть качественные ролевики. У Проспера и Хардуэя травмы лодыжки, Браун отсутствует по личным причинам.

    Общий тонус клуба: На своем паркете «Даллас» готов зажечь с новой силой, поскольку собственные болельщики будут придавать любимцам публики дополнительную энергию.

    «Лос-Анджелес Клипперс»

    Турнирное положение: Побеждать с не совсем здоровыми лидерами на постоянной основе у «Лос-Анджелес Клипперс» не получается, поэтому серия против «Маверикс» вполне может затянуться на семь игр.

    Все прогнозы на НБА

    Последние матчи: Несмотря на то, что в последнем матче даже полуживой Леонард смог принять участие в матче, все равно победу «парусникам» одержать не удалось (93:96).

    Травмированные игроки: Перед третьей игрой серии лазарет калифорнийского клуба официально пуст, но к форме восстановившихся от травм игроков есть большие вопросы.

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    Общий тонус клуба: Предстоящий выезд в Техас может обернуться поражениями в двух матчах подряд, поскольку Дончич ещё даже на половину своих рабочих мощностей выйти не смог.

    Статистика для ставок

    • За восемь последних матчей на своем паркете «Даллас» проиграл только один раз

    • В четырёх последних очных противостояниях против «Клипперс» клуб из Техаса смог победить всего лишь раз

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Далласа» дают коэффициент 1.53, а на победу «Лос-Анджелес Клипперс» — 2.61.

    Прогноз: Гости способны отомстить за поражение в последнем поединке

    Альтернативный прогноз: Клубы должно когда-то прорвать, поэтому вероятность результативной игры очень даже велика

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.61.

    Альтернативная ставка: ТБ 214 с коэффициентом 2.07.

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    Ставка и прогноз на матч «Даллас» — «Лос-Анджелес Клипперс» с коэффициентом 2.61. Дата матча: 28.04.2024. Прогнозы на баскетбол. Звездный квартет «Клипперс» добудет победу в Техасе?
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