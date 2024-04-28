В матче плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Даллас» будет принимать «Лос-Анджелес Клипперс». Игра пройдет в «Американ Эйрлайнс Центре» 27 апреля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Даллас» — «Лос-Анджелес Клипперс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Даллас»

Турнирное положение: Даже по первому матчу было видно, что у «Далласа» весьма неплохие шансы побороться за победу в предстоящей серии, но не повезло её начать с победы.

Последние матчи: Однако во втором матче серии судьба отдала все долги и «Маверикс» и клуб из Техаса оджержал победу в Лос-Анджелесе.

Травмированные игроки: Лидеры клуба на высоте, однако не могут играть качественные ролевики. У Проспера и Хардуэя травмы лодыжки, Браун отсутствует по личным причинам.

Общий тонус клуба: На своем паркете «Даллас» готов зажечь с новой силой, поскольку собственные болельщики будут придавать любимцам публики дополнительную энергию.

«Лос-Анджелес Клипперс»

Турнирное положение: Побеждать с не совсем здоровыми лидерами на постоянной основе у «Лос-Анджелес Клипперс» не получается, поэтому серия против «Маверикс» вполне может затянуться на семь игр.

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Последние матчи: Несмотря на то, что в последнем матче даже полуживой Леонард смог принять участие в матче, все равно победу «парусникам» одержать не удалось (93:96).

Травмированные игроки: Перед третьей игрой серии лазарет калифорнийского клуба официально пуст, но к форме восстановившихся от травм игроков есть большие вопросы.

Общий тонус клуба: Предстоящий выезд в Техас может обернуться поражениями в двух матчах подряд, поскольку Дончич ещё даже на половину своих рабочих мощностей выйти не смог.

Статистика для ставок

За восемь последних матчей на своем паркете «Даллас» проиграл только один раз

В четырёх последних очных противостояниях против «Клипперс» клуб из Техаса смог победить всего лишь раз

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Далласа» дают коэффициент 1.53, а на победу «Лос-Анджелес Клипперс» — 2.61.

Прогноз: Гости способны отомстить за поражение в последнем поединке

Альтернативный прогноз: Клубы должно когда-то прорвать, поэтому вероятность результативной игры очень даже велика

Ставка: П2 с коэффициентом 2.61.

Альтернативная ставка: ТБ 214 с коэффициентом 2.07.