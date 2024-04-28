Немец Александр Зверев сыграет против канадца Дениса Шаповалова в третьем круге «Мастерса» в Мадриде. Матч пройдет 28 апреля, начало — в 22:30 мск. Шаповалов — Зверев: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Шаповалов

Денис второй раз в сезоне выиграл два матча подряд. Важно, что он снова сделал это на «тысячнике».

На самом деле, канадец удивил на этой неделе, на грунте от него не ждали ничего подобного.

В первом матче Шаповалов одержал победу над Факундо Диасом Акостой — 6:4, 3:6, 6:3.

Во втором раунде бывшая десятая ракетка остановил еще одного представителя Аргентины — Томаса Этчеверри (7:6, 6:3).

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Шаповалов, как известно, по-прежнему находится за пределами топ-100.

Зверев

Саша, вопреки ожиданиям, спокойно преодолел предыщий раунд, несмотря на то, что его соперником был Борна Чорич.

Немецкому теннисисту хватило двух сетов для победы над хорватом. Более того, он отдал лишь пять геймов — 6:3, 6:2.

В этом весь Зверев — никогда не знаешь, когда он идеально проведет матч или сыграет абсолютно бездарно.

Например, на недавнем турнире Зверев проиграл в четвертьфинале чилийцу Кристиану Гарину (4:6, 4:6), который еще пару недель назад был за пределами топ-100.

Также не будем забывать, что Саша выигрывал «Мастерс» в Мадриде в 2018-м и 2021 году, а в 2022-м дошел здесь до финала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Шаповалова в этом матче можно поставить за 5.10, победу Зверева букмекеры предлагают за 1.17.

Прогноз: в прошлом году Саша уверенно выиграл у Дениса в Галле — 6:2, 6:4. На грунте канадцу тоже будет тяжело остановить немецкого теннисиста.

Несмотря на то, что Зверев в последнее время нередко расстраивает, мы все-таки считаем, что он обыграет Шаповалова.

Рекомендуемая ставка: победа Зверева + тотал геймов больше 19,5 за 1.86.