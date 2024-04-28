ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Арне СлотКороль Роттердама. Почему «Ливерпуль» выбрал Арне Слота на роль преемника Клоппа Кевин Де Брюйне«Ноттингем Форест» — «Манчестер Сити». Онлайн Джулианна Пенья и Аманда Нунес5 женских боев в UFC, где чемпионка была деклассирована претендентом
    Все новости спорта

    Зверев обыграет Шаповалова с разгромным счетом?

    Шаповалов — Зверев. Ставка (к. 1.86) и прогноз на «Мастерс» в Мадриде 28 апреля 2024 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Александр Зверев Прогнозы на Денис Шаповалов
    Прогноз и ставки на Шаповалов — Зверев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Зверев
    Немец Александр Зверев сыграет против канадца Дениса Шаповалова в третьем круге «Мастерса» в Мадриде. Матч пройдет 28 апреля, начало — в 22:30 мск. Шаповалов — Зверев: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Шаповалов

    Денис второй раз в сезоне выиграл два матча подряд. Важно, что он снова сделал это на «тысячнике».

    На самом деле, канадец удивил на этой неделе, на грунте от него не ждали ничего подобного.

    В первом матче Шаповалов одержал победу над Факундо Диасом Акостой — 6:4, 3:6, 6:3.

    Во втором раунде бывшая десятая ракетка остановил еще одного представителя Аргентины — Томаса Этчеверри (7:6, 6:3).

    Все прогнозы на теннис

    Шаповалов, как известно, по-прежнему находится за пределами топ-100.

    Зверев

    Саша, вопреки ожиданиям, спокойно преодолел предыщий раунд, несмотря на то, что его соперником был Борна Чорич.

    Немецкому теннисисту хватило двух сетов для победы над хорватом. Более того, он отдал лишь пять геймов — 6:3, 6:2.

    В этом весь Зверев — никогда не знаешь, когда он идеально проведет матч или сыграет абсолютно бездарно.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Например, на недавнем турнире Зверев проиграл в четвертьфинале чилийцу Кристиану Гарину (4:6, 4:6), который еще пару недель назад был за пределами топ-100.

    Также не будем забывать, что Саша выигрывал «Мастерс» в Мадриде в 2018-м и 2021 году, а в 2022-м дошел здесь до финала.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Шаповалова в этом матче можно поставить за 5.10, победу Зверева букмекеры предлагают за 1.17.

    Прогноз: в прошлом году Саша уверенно выиграл у Дениса в Галле — 6:2, 6:4. На грунте канадцу тоже будет тяжело остановить немецкого теннисиста.

    Несмотря на то, что Зверев в последнее время нередко расстраивает, мы все-таки считаем, что он обыграет Шаповалова.

    Рекомендуемая ставка: победа Зверева + тотал геймов больше 19,5 за 1.86.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.18
  • Прогноз на матч Рублев — Давидович-Фокина
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  4.10
  • Прогноз на матч Интер — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ахмат — Пари НН
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Мец — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Вондроушова — Андреева
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Болонья — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Борнмут — Брайтон
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Страсбург — Ницца
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Спартак — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 16:15
    •  2.26
  • Прогноз на матч Баэс — Фриц
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Боруссия М — Унион
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Сейбот Уайлд — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Алания
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч Шаповалов — Зверев с коэффициентом 1.86. Дата матча: 28.04.2024. Прогнозы на теннис. Зверев обыграет Шаповалова с разгромным счетом?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры