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    Паритет в севильском дерби?

    «Бетис» — «Севилья». Ставка (к. 3.52) и прогноз на футбол, Примера, 28 апреля 2024 года

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    Серхио Рамос
    28 апреля в 33-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Бетис» и «Севилья». Начало игры — в 22:00 мск. «Бетис» — «Севилья»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 28 Апреля 2024 года
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    «Бетис»

    Турнирное положение: «Бетис» сражается за выход в еврокубки. На текущий момент команда находится на 7 месте турнирной таблицы.

    При этом «Бетис» лишь на один пункт опережает «Валенсию». Да и с реализацией у команды не все так позитивно: всего 40 забитых мячей в 32 матчах.

    Бетис — Севилья: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда добыла три очка. «Бетис» одолел как раз «Валенсию» (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Бетис» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей, пропустив в свои ворота 10.

    При этом команда выиграла в двух своих последних поединках. Хотя до того проиграла четырежды кряду.

    Не сыграют: Сократис Папастатопулос, Чими Авилья, Марк Бартра, Эктор Беллерин — травмированы.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Состояние команды: Севильцы в последних матчах несколько прибавили. Вот только беспокоит переполненный лазарет.

    Матчи против «Севильи» для команды исторически складываются сложно. Из 5 последних очных поединков «Бетис» по разу победил и проиграл.

    Нет никаких сомнений, что хозяева будут активно атаковать. Тем паче, «Бетис» уже более 2 лет не может обыграть земляков.

    «Севилья»

    Турнирное положение: «Севилья» уже может спокойно доигрывать чемпионат. На текущий момент команда расположилась на 12 строчке турнирной таблицы.

    Притом, что победила команда всего в 9 матчах. Зато отрыв от опасной зоны составляет целых 12 очков.

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    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда разжилась тремя очками. «Севилья» нанесла поражение «Мальорке» (2:1).

    В пяти последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках игроки «Севильи» забили 8 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

    Зато в 3 своих последних матчах команда победила. Причем в двух из них ворота севильцев оставались сухими.

    Не сыграют: Неманья Гудель, Джибриль Соу, Адриа Педроса — травмированы.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Севилья» смотрится симпатично. Да и от зоны вылета удалось оторваться на почтительное расстояние.

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    В кадровом плане у команды не все так радужно. Но даже без нескольких травмированных игроков «Севилья» постарается победить в дерби.

    В отличных кондициях находится лидер обороны Серхио Рамос. Легендарный центрбек успел еще и отличиться 3 голами в чемпионате.

    Наверняка номинальные гости будут действовать активно. «Севилья» будет всеми силами цепляться за очки.

    Статистика для ставок

    • «Севилья» выиграла в 3 своих последних матчах

    • «Бетис» имеет двухматчевую победную серию

    • «Бетис» не обыгрывает «Севилью» более 2 лет

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Бетис» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.14. Ничья оценена в 3.52, а победа оппонента — в скромные 3.80.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.11 и 1.85.

    Прогноз: Гости явно не боятся «Бетиса», к тому же прилично выглядели в последних матчах.

    Севильские дерби всегда проходят напряженно, к тому же обе команды не столь результативны.

    Ставка: Ничья за 3.52.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих забьют больше 2 мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.11

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    Ставка и прогноз на матч «Бетис» — «Севилья» с коэффициентом 3.52. Дата матча: 28.04.2024. Прогнозы на футбол. Паритет в севильском дерби?
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