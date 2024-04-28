«Бетис»
Турнирное положение: «Бетис» сражается за выход в еврокубки. На текущий момент команда находится на 7 месте турнирной таблицы.
При этом «Бетис» лишь на один пункт опережает «Валенсию». Да и с реализацией у команды не все так позитивно: всего 40 забитых мячей в 32 матчах.
Бетис — Севилья: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда добыла три очка. «Бетис» одолел как раз «Валенсию» (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Бетис» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей, пропустив в свои ворота 10.
При этом команда выиграла в двух своих последних поединках. Хотя до того проиграла четырежды кряду.
Не сыграют: Сократис Папастатопулос, Чими Авилья, Марк Бартра, Эктор Беллерин — травмированы.
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Состояние команды: Севильцы в последних матчах несколько прибавили. Вот только беспокоит переполненный лазарет.
Матчи против «Севильи» для команды исторически складываются сложно. Из 5 последних очных поединков «Бетис» по разу победил и проиграл.
Нет никаких сомнений, что хозяева будут активно атаковать. Тем паче, «Бетис» уже более 2 лет не может обыграть земляков.
«Севилья»
Турнирное положение: «Севилья» уже может спокойно доигрывать чемпионат. На текущий момент команда расположилась на 12 строчке турнирной таблицы.
Притом, что победила команда всего в 9 матчах. Зато отрыв от опасной зоны составляет целых 12 очков.
Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда разжилась тремя очками. «Севилья» нанесла поражение «Мальорке» (2:1).
В пяти последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках игроки «Севильи» забили 8 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.
Зато в 3 своих последних матчах команда победила. Причем в двух из них ворота севильцев оставались сухими.
Не сыграют: Неманья Гудель, Джибриль Соу, Адриа Педроса — травмированы.
Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Севилья» смотрится симпатично. Да и от зоны вылета удалось оторваться на почтительное расстояние.
В кадровом плане у команды не все так радужно. Но даже без нескольких травмированных игроков «Севилья» постарается победить в дерби.
В отличных кондициях находится лидер обороны Серхио Рамос. Легендарный центрбек успел еще и отличиться 3 голами в чемпионате.
Наверняка номинальные гости будут действовать активно. «Севилья» будет всеми силами цепляться за очки.
Статистика для ставок
- «Севилья» выиграла в 3 своих последних матчах
- «Бетис» имеет двухматчевую победную серию
- «Бетис» не обыгрывает «Севилью» более 2 лет
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Бетис» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.14. Ничья оценена в 3.52, а победа оппонента — в скромные 3.80.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.11 и 1.85.
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Прогноз: Гости явно не боятся «Бетиса», к тому же прилично выглядели в последних матчах.
Севильские дерби всегда проходят напряженно, к тому же обе команды не столь результативны.
Ставка: Ничья за 3.52.
Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих забьют больше 2 мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.11