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    «Альбасете» снова удачно сыграет против «Эйбара»?

    «Альбасете» — «Эйбар». Ставка (к. 1.85) и прогноз на футбол, чемпионат Испании, 28 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Альбасете» — «Эйбар»
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    «Альбасете»
    В воскресенье, 28 апреля, в 37-м туре испанской Сегунды «Альбасете» на своем поле сыграет против «Эйбара». Начало поединка запланировано на 22:00 по мск. «Альбасете» — «Эйбар»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 28 Апреля 2024 года
    Альбасете
  • Испания. Сегунда
    •  Альбасете 22:00 Эйбар Эйбар
  • Эйбар
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    «Альбасете»

    Турнирное положение: На текущий момент в таблице второго испанского дивизиона «Альбасете» с 39 очками находится в зоне вылета, но от безопасной строки отстает всего на балл.

    Коллектив за всю дистанцию отпраздновал девять викторий, 12 встреч свел вничью и 15 раз проиграл, разница забитых и пропущенных составляет 41:50.

    Альбасете — Эйбар: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: Свои две последние игры чемпионата «сырники» выиграли, поочередно с одинаковым счетом по 1:0 одолев дома «Тенерифе» и в гостях «Эльденсе». Перед этим же они проиграли на выезде 1:2 «Эспаньолу».

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Состояние команды: «Альбасете» смог победить в двух своих предыдущих поединках с минимальным счетом. Однако до этого коллектив не знал вкуса викторий на протяжении семи встреч. За это время он расписал две мировые и пять раз проиграл, но неизменно забивал в каждом поединке.

    «Эйбар»

    Турнирное положение: «Эйбар» с 61 набранным баллом идет на второй позиции. Однако третью строку, которая уже не дает право на прямой билет в элиту, опережает лишь по лучшим дополнительным показателям.

    Баски в текущем первенстве добились 18 викторий, семь встреч свели вничью и потерпели 11 фиаско, разница мячей составляет 59:40.

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    • Последние матчи: На прошлых выходных «оружейники» на своем поле обыграли аутсайдера «Алькоркон» со счетом 2:0. Туром ранее они одолели еще одну команду из низов — «Андорру», одолев ее в гостях с таким же результатом.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

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    Состояние команды: К этому поединку «Эйбар» подходит после двух сухих викторий. До этого же он неизменно чередовал виктории с проигрышами на протяжении предыдущих семи поединков, выиграв три из них при четырех фиаско. Отметим, что коллектив не забивал лишь в одной игре из семи последних.

    Статистика для ставок

    • «Альбасете» дома проиграл лишь раз за минувшие шесть игр и дважды победил

    • У «Эбара» два проигрыша за минувшие три гостевые встречи при одной победе

    • «Альбасете» не проигрывает «Эйбару» вот уже шесть игр кряду, выиграв три из них

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: На «Альбасете» букмекеры дают коэффициент 2.58. Ничья оценена в 3.15, а победа «Эйбара» оценена в 2.86.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.14 и 1.69 соответственно.

    Прогноз: Здесь в первую очередь напрашивается ставка на обмен забитыми мячами, так как данные команды в своих последних отрезках очень редко когда уходили с поля без результативных действий.

    Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.85.

    Прогноз: А вторым вариантом ставки здесь будет победа хозяев с 0 форой, ведь они неплохо выступают против предстоящего противника, да играют сейчас дома.

    Ставка: победа «Альбасете» с форой 0 за 1.87.

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    Ставка и прогноз на матч «Альбасете» — «Эйбар» с коэффициентом 1.87. Дата матча: 28.04.2024. Прогнозы на футбол. «Альбасете» снова удачно сыграет против «Эйбара»?
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