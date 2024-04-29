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    «Индиана» приблизиться к выходу в 1/4 финала турнира?

    «Индиана» — «Милуоки». Ставка (к. 1.93) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 29 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Индиана» — «Милуоки»
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    «Милуоки» — «Индиана»
    В четвёртом матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Индиана» будет принимать «Милуоки». Игра пройдет на стадионе «Гейнбридж Филдхаус» 29 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Индиана» — «Милуоки»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Баскетбол. НБА. Плей-офф 29 Апреля 2024 года
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    «Индиана»

    Турнирное положение: В турнирной таблице Восточной конференции «Индиана» финишировала на 6 месте, благодаря которому команда из Индианаполиса получила прямую путёвку в плей-офф турнира. «Иноходцы» в регулярном чемпионате одержали 47 побед и потерпели 35 поражений.

    Последние матчи: «Индиане» повела в серии противостояния с «Милуоки» и приблизилась к выходу во второй раунд плей-офф. Случилось это в третьем поединке дуэли с «баксами». Две безумные «трёхи» Миддлтона в первом оветайме этого плей-офф принесли «Индиане» важную победу над «Милуоки» (121:118). Основное время матча завершилось вничью (111:111). Миддлтон в этом поединке оформил дабл-дабл из 42 очков и 10 подборов.

    Не сыграют: С трамвой плеча в лазарете команды остался Беннедикт Матурин, дисквалифицированных на матч нет.

    Все прогнозы на НБА

    Состояние команды: На данный момент за «Индианой» наблюдается победная серия, которая состоит из двух матчей. «Иноходцы» дважды переиграли «Милуоки» в рамках первого раунда плей-офф (121:118, 125:108).

    «Милуоки»

    Турнирное положение: В турнирной таблице Восточной конференции «Милуоки» финишировал на 3 месте при 49 победах и 33 поражениях.

    Все прогнозы на спорт

    Последние матчи: «Милуоки» теперь оказался в роли догоняющей команды в битве с «Индианой». Хотя серия для баскетболистов из штата Висконсин началась удачно, «Милуоки» выиграл у соперника со счётом (109:94), потом последовали два поражения (108:125, 118:121).

    Не сыграют: По-прежнему в лазарете «Милуоки» не сможет сыграть Джейлин Галлоуэй, у которого травмирована лодыжка. Под вопросом участие лидера «оленей» Янниса Адетокунбо, у которого врачи диагностировали травму икры.

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    Состояние команды: «Милуоки» играет без Янниса Адетокунбо, но с Лиллардом, хотя Дэмиан, защитник «баксов» не смог команде выиграть в третьем матче против «Индианы». К тому же у «оленей» есть проблемы с составом, под вопросом участие в предстоящей игре Лилларда и Миддлтона.

    Статистика для ставок

    • В 1/8 финала НБА «Милуоки» выиграл у «Индианы» (109:94)

    • «Индиана» вырвалась вперёд в серии, переиграв «Милуоки» дважды (125:108, 121:118)

    • Выигрышная серия «Индианы» составляет два матча

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Индиана» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.24. На победу «Милуоки» — 4.28.

    ТБ 216.5 и ТМ 216.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.93.

    Прогноз: У «Индианы» есть прекрасная возможность упрочить лидерство в противостоянии с «Милуоки». Команда из Индианаполиса сейчас находится на подъеме, команда уступала «баксам» в серии, но смогла не только отыграться, но и выйти вперёд (2:1 — по победам в пользу «Индианы»). К тому же, «иноходцы» сыграют дома, а у «Милуоки» в игре будет отсутствовать главная ударная сила — греческий форвард Яннис Адетокунбо.

    Ставка: Фора «Индианы» (-9.5) с коэффициентом 1.93.

    Прогноз: 230 очков — средний показатель результативности поединка между «Индианой» и «Милуоки». Можно с уверенностью сказать, что четвёртый поединок серии также пройдет ярко.

    Ставка: ТБ 221.5 с коэффициентом 2.40.

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    Ставка и прогноз на матч «Индиана» — «Милуоки» с коэффициентом 1.93. Дата матча: 29.04.2024. Прогнозы на баскетбол. «Индиана» приблизиться к выходу в 1/4 финала турнира?
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