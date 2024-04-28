«Спартак» — «Локомотив»: счет матча 3:2, обзор голов

Первый гол «красно-белые» забили на 44-й минуте встречи. Арбитр поставил пенальти в ворота «Локомотива», а нападающий «Спартака» Тео Бонгонда реализовал одиннадцатиметровый удар.
На 51-й минуте «железнодорожники» сумели сравнять счет благодаря голу нападающего команды Тимура Сулейманова.
Спустя всего 5 минут «Спартак» вновь вышел вперед. Отличился нападающий команды Хесус Медина. Уже на 67-й минуте защитник «красно-белых» Даниил Хлусевич удвоил преимущество своей команды.
Нападающий «Локомотива» Владислав Сарвели на 71-й минуте сократил отставание до минимума, но на большее «железнодорожников» не хватило.
После этого матча «Спартак» занимает 4-е место в таблице РПЛ с 42 очками в активе. «Локомотив» — на 5-й позиции (41 балл).