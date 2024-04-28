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    «Спартак» одолел «Локомотив» в результативном матче РПЛ

    «Спартак» — «Локомотив»: счет матча 3:2, обзор голов

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    «Спартак» на своем поле обыграл «Локомотив» (3:2) в матче 26-го тура российской Премьер-лиги.

    Даниил Хлусевич — автор гола в ворота «Локомотива»
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    Даниил Хлусевич — автор гола в ворота «Локомотива»

    Первый гол «красно-белые» забили на 44-й минуте встречи. Арбитр поставил пенальти в ворота «Локомотива», а нападающий «Спартака» Тео Бонгонда реализовал одиннадцатиметровый удар.

    На 51-й минуте «железнодорожники» сумели сравнять счет благодаря голу нападающего команды Тимура Сулейманова.

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    Спустя всего 5 минут «Спартак» вновь вышел вперед. Отличился нападающий команды Хесус Медина. Уже на 67-й минуте защитник «красно-белых» Даниил Хлусевич удвоил преимущество своей команды.

    Нападающий «Локомотива» Владислав Сарвели на 71-й минуте сократил отставание до минимума, но на большее «железнодорожников» не хватило.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Спартак — Локомотив 3:2
    Голы: 1:0 Тео Бонгонда (пенальти) (44'), 1:1 Тимур Сулейманов (51'), 2:1 Хесус Медина (56'), 3:1 Даниил Хлусевич (67'), 3:2 Владислав Сарвели (71') Спартак: Александр Максименко, Павел Маслов, Никита Чернов, Олег Рябчук, Руслан Литвинов, Роман Зобнин, Наиль Умяров, Михаил Игнатов, Хесус Медина, Тео Бонгонда, Ugalde M. Локомотив: Илья Лантратов, Максим Ненахов, Евгений Морозов, Александр Сильянов, Марио Митай, Илья Самошников, Артём Карпукас, Антон Миранчук, Сергей Пиняев, Максим Глушенков, Nyamsi G. Предупреждение: Наиль Умяров (49')

    После этого матча «Спартак» занимает 4-е место в таблице РПЛ с 42 очками в активе. «Локомотив» — на 5-й позиции (41 балл).

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