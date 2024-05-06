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    Команда Игнашевича продолжит побеждать

    «Урал» — «Балтика». Ставка (к. 3.26) и прогноз на футбол, РПЛ, 6 мая 2024 года

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    Сергей Игнашевич
    6 мая в 27-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Урал» и «Балтика». Начало игры — в 15:45 мск. «Урал» — «Балтика»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 06 Мая 2024 года
    Урал
  • Екатеринбург
    •  Урал 15:45 Балтика Балтика
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    «Урал»

    Турнирное положение: Уральцы как никогда близки к вылету из элиты. На данный момент команда находится на 15 месте турнирной таблицы.

    При этом команда имеет проблемы с надежностью тылов. В 26 матчах чемпионата России «Урал» пропустил 40 мячей.

    Урал — Балтика: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в предыдущем туре РПЛ команда взяла один зачетный пункт. «Урал» расписал мировую с «Рубином» (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Урал» победил лишь однажды. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей, пропустив в свои ворота 8.

    А вот не побеждают уральцы уже в 4 матчах кряду. Да и в среднем команда забивает менее гола за матч.

    Не сыграют: Владислав Малькевич — травмирован.

    Все прогнозы на РПЛ

    Состояние команды: Команда Виктора Гончаренко вступает в решающую фазу борьбы за выживание. Настрой на битву с «Балтикой» будет запредельным.

    Матчи с балтийцами для команды складываются весьма успешно. Из 5 последних очных встреч «Урал» выиграл 4 раза при одной ничьей.

    Очевидно, что «Урал» постарается преуспеть в атаке. Да и в первом круге екатеринбуржцы переиграли «Балтику» (1:0).

    «Балтика»

    Турнирное положение: Весной команда Сергея Игнашевича явно прибавила. На текущий момент она находится на 13 месте турнирной таблицы.

    При этом «Балтика» имеет достаточно надежные тылы. В среднем команда пропускает чуть более гола за матч: 32 мяча в 26 поединках.

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    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда добыла три очка. «Балтика» переиграла «Ростов» (1:0).

    Причем до того команда переиграла ЦСКА (3:1). Вот только с «Краснодаром» балтийцы не справились (2:3).

    Двухматчевая победная серия явно окрылит игроков калининградского клуба. Да и по игре «Балтика» нынче выглядит монолитно.

    Не сыграют: Гедеон Гузина, Джоэль Фамейе — травмированы.

    Состояние команды: Главной проблемой балтийцев является реализация голевых моментов. Правда, весной команда несколько прибавила в этом компоненте.

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    Травмы Гузины и Фамейе пришлись явно не к месту. Впрочем, команда Игнашевича все равно выжимает результат!

    Последние успехи команды явно улучшили ее перспективы в борьбе за выживание. «Балтика» изо всех сил старается избежать вылета.

    Нет сомнений, что гости будут стремиться разжиться очками. «Балтика» не будет рисковать, но способна преуспеть в контригре.

    Статистика для ставок

    • Калининградцы победили в 2 своих последних поединках

    • «Урал» не побеждал в 4 своих последних матчах

    • И те, и другие в среднем забивают примерно гол за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Урал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.48. Ничья оценена в 3.26, а победа оппонента — в скромные 3.26.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.62 и 1.58.

    Прогноз: Калининградцы весной выглядят бесподобно, а вот «Уралу» голы даются натужно.

    «Балтика» имеет более слаженный состав, к тому же выиграла в двух своих последних матчах.

    Ставка: Победа «Балтики» за 3.26.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более 2 мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.62

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    Ставка и прогноз на матч «Урал» — «Балтика» с коэффициентом 3.26. Дата матча: 06.05.2024. Прогнозы на футбол. Команда Игнашевича продолжит побеждать
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