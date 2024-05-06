6 мая в 27-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Урал» и «Балтика». Начало игры — в 15:45 мск. «Урал» — «Балтика»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Урал»

Турнирное положение: Уральцы как никогда близки к вылету из элиты. На данный момент команда находится на 15 месте турнирной таблицы.

При этом команда имеет проблемы с надежностью тылов. В 26 матчах чемпионата России «Урал» пропустил 40 мячей.

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Последние матчи: в предыдущем туре РПЛ команда взяла один зачетный пункт. «Урал» расписал мировую с «Рубином» (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Урал» победил лишь однажды. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей, пропустив в свои ворота 8.

А вот не побеждают уральцы уже в 4 матчах кряду. Да и в среднем команда забивает менее гола за матч.

Не сыграют: Владислав Малькевич — травмирован.

Все прогнозы на РПЛ

Состояние команды: Команда Виктора Гончаренко вступает в решающую фазу борьбы за выживание. Настрой на битву с «Балтикой» будет запредельным.

Матчи с балтийцами для команды складываются весьма успешно. Из 5 последних очных встреч «Урал» выиграл 4 раза при одной ничьей.

Очевидно, что «Урал» постарается преуспеть в атаке. Да и в первом круге екатеринбуржцы переиграли «Балтику» (1:0).

«Балтика»

Турнирное положение: Весной команда Сергея Игнашевича явно прибавила. На текущий момент она находится на 13 месте турнирной таблицы.

При этом «Балтика» имеет достаточно надежные тылы. В среднем команда пропускает чуть более гола за матч: 32 мяча в 26 поединках.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда добыла три очка. «Балтика» переиграла «Ростов» (1:0).

Причем до того команда переиграла ЦСКА (3:1). Вот только с «Краснодаром» балтийцы не справились (2:3).

Двухматчевая победная серия явно окрылит игроков калининградского клуба. Да и по игре «Балтика» нынче выглядит монолитно.

Не сыграют: Гедеон Гузина, Джоэль Фамейе — травмированы.

Состояние команды: Главной проблемой балтийцев является реализация голевых моментов. Правда, весной команда несколько прибавила в этом компоненте.

Травмы Гузины и Фамейе пришлись явно не к месту. Впрочем, команда Игнашевича все равно выжимает результат!

Последние успехи команды явно улучшили ее перспективы в борьбе за выживание. «Балтика» изо всех сил старается избежать вылета.

Нет сомнений, что гости будут стремиться разжиться очками. «Балтика» не будет рисковать, но способна преуспеть в контригре.

Статистика для ставок

Калининградцы победили в 2 своих последних поединках

«Урал» не побеждал в 4 своих последних матчах

И те, и другие в среднем забивают примерно гол за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Урал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.48. Ничья оценена в 3.26, а победа оппонента — в скромные 3.26.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.62 и 1.58.

Прогноз: Калининградцы весной выглядят бесподобно, а вот «Уралу» голы даются натужно.

«Балтика» имеет более слаженный состав, к тому же выиграла в двух своих последних матчах.

Ставка: Победа «Балтики» за 3.26.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более 2 мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.62