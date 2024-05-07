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    Сможет ли «Шагадам» взять три очка?

    «Ашхабад» — «Шагадам». Ставка (к. 2.57) и прогноз на футбол, чемпионат Туркменистана, 7 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Ашхабад» — «Шагадам»
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    «Шагадам»
    7 мая в 13-м туре чемпионата Туркменистана по футболу сыграют «Ашхабад» и «Шагадам». Начало игры — в 15:00 мск. «Ашхабад» — «Шагадам»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Туркменистан. Премьер-лига 07 Мая 2024 года
    Ашхабад
  • Ашхабад
    •  Ашхабад 15:00 Шагадам Шагадам
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    «Ашхабад»

    Турнирное положение: «Ашхабад» способен побороться за высокие позиции в чемпионате. На данный момент команда находится на 6 месте турнирной таблицы.

    При этом «Ашхабад» на 5 очков отстает от идущего на 4 месте «Мерва». Более того, команда в среднем забивает чуть меньше гола за матч.

    Последние матчи: в предыдущем поединке чемпионата команда не разжилась очками. «Ашхабад» минимально уступил «Мерву».

    Причем до того команда переиграла «Энергетик» (2:1). Да и с «Копетдагом» справиться удалось (2:0).

    Вот только стабильность результатов оставляет желать лучшего. Да и оборона частенько дает результативные сбои — 19 раз.

    Не сыграют: Травмированных нет.

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    Состояние команды: сейчас команда имеет шансы на подъем повыше в таблице. Между тем, «Ашхабаду» нужно срочно прибавлять в плане реализации.

    Матчи против «Шагадама» для команды исторически складываются непросто. В 5 последних очных поединках «Ашхабад» выиграл дважды при 2 поражениях.

    Нет никаких сомнений, что хозяева будут активно атаковать. «Ашхабад» постарается сыграть на своих лучших качествах.

    «Шагадам»

    Турнирное положение: Старт чемпионата Туркменистана команда провела скромно. Ныне «Шагадам» располагается на 5 месте турнирной таблицы.

    Притом, что «Шагадам» в 11 матчах еще ни разу не сыграл вничью. Команда выиграла 5 раз при 6 коллизиях.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда проиграла. «Шагадам» уступил «Ахалу» (0:2).

    А вот до того команда переиграла «Небитчи» (2:1). Зато в матче с «Алтын Асыром» вышла форменная коллизия (0:2).

    Очевидно, что команда постарается поправить свое турнирное положение. Да и оборона команды действует не столь уверенно.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Шагадам» выглядит не столь выгодно. Да и в плане реализации у команды не все так позитивно.

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    Состав команды по местным меркам выглядит достаточно качественно. Плюс клубный лазарет на данный момент пустеет.

    В мартовском поединке «Шагадам» минимально переиграл «Ашхабад». Так что и на эту встречу настрой также будет максимальным.

    Наверняка гости будут действовать с позиции силы. «Шагадам» явно постарается повторить локальный успех полуторамесячной давности.

    Статистика для ставок

    • «Ашхабад» в среднем забивает менее гола за матч

    • «Шагадам» забивает в среднем гол за матч

    • «Ашхабад» еще не пропускал в текущем чемпионате

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Шагадам» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.57. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 2.75.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.47 и 2.50.

    Прогноз: Номинальные гости выглядят сильнее оппонента, и уж точно будут активно атаковать.

    «Шагадам» смотрится живее соперника, да и последний очный поединок команда выиграла.

    Ставка: Победа «Шагадама» за 2.57.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что забить получится лишь у одного из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.73

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    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч «Ашхабад» — «Шагадам» с коэффициентом 2.57. Дата матча: 07.05.2024. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Шагадам» взять три очка?
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