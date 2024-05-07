7 мая в 13-м туре чемпионата Туркменистана по футболу сыграют «Ашхабад» и «Шагадам». Начало игры — в 15:00 мск. «Ашхабад» — «Шагадам»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Ашхабад»

Турнирное положение: «Ашхабад» способен побороться за высокие позиции в чемпионате. На данный момент команда находится на 6 месте турнирной таблицы.

При этом «Ашхабад» на 5 очков отстает от идущего на 4 месте «Мерва». Более того, команда в среднем забивает чуть меньше гола за матч.

Последние матчи: в предыдущем поединке чемпионата команда не разжилась очками. «Ашхабад» минимально уступил «Мерву».

Причем до того команда переиграла «Энергетик» (2:1). Да и с «Копетдагом» справиться удалось (2:0).

Вот только стабильность результатов оставляет желать лучшего. Да и оборона частенько дает результативные сбои — 19 раз.

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: сейчас команда имеет шансы на подъем повыше в таблице. Между тем, «Ашхабаду» нужно срочно прибавлять в плане реализации.

Матчи против «Шагадама» для команды исторически складываются непросто. В 5 последних очных поединках «Ашхабад» выиграл дважды при 2 поражениях.

Нет никаких сомнений, что хозяева будут активно атаковать. «Ашхабад» постарается сыграть на своих лучших качествах.

«Шагадам»

Турнирное положение: Старт чемпионата Туркменистана команда провела скромно. Ныне «Шагадам» располагается на 5 месте турнирной таблицы.

Притом, что «Шагадам» в 11 матчах еще ни разу не сыграл вничью. Команда выиграла 5 раз при 6 коллизиях.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда проиграла. «Шагадам» уступил «Ахалу» (0:2).

А вот до того команда переиграла «Небитчи» (2:1). Зато в матче с «Алтын Асыром» вышла форменная коллизия (0:2).

Очевидно, что команда постарается поправить свое турнирное положение. Да и оборона команды действует не столь уверенно.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Шагадам» выглядит не столь выгодно. Да и в плане реализации у команды не все так позитивно.

Состав команды по местным меркам выглядит достаточно качественно. Плюс клубный лазарет на данный момент пустеет.

В мартовском поединке «Шагадам» минимально переиграл «Ашхабад». Так что и на эту встречу настрой также будет максимальным.

Наверняка гости будут действовать с позиции силы. «Шагадам» явно постарается повторить локальный успех полуторамесячной давности.

Статистика для ставок

«Ашхабад» в среднем забивает менее гола за матч

«Шагадам» забивает в среднем гол за матч

«Ашхабад» еще не пропускал в текущем чемпионате

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Шагадам» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.57. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 2.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.47 и 2.50.

Прогноз: Номинальные гости выглядят сильнее оппонента, и уж точно будут активно атаковать.

«Шагадам» смотрится живее соперника, да и последний очный поединок команда выиграла.

Ставка: Победа «Шагадама» за 2.57.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забить получится лишь у одного из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.73