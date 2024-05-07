В матче плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Денвер» будет принимать «Миннесоту». Игра пройдет на «Болл Арене» 07 мая. Начало встречи — в 05:00 мск. «Денвер» — «Миннесота»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Денвер»

Турнирное положение: После относительно легкого первого раунда «Денвер» встретил весьма серьезное оправление от «Миннесоты» и не выглядел фаворитом в первом матче серии.

Последние матчи: Йокич и Мюррей не смогли сыграть в свой баскетбол, поскольку защита «Тимбервулвз» показала себя с наилучшей стороны.

Травмированные игроки: Отсутствие Гиллеспи и Чанчара на глубине состава сказывается, но не настолько сильно, чтобы искать причину поражения в первом матче серии непосредственно в них.

Общий тонус клуба: В второй игре серии мы увидим куда боле заряженных на борьбу «Наггетс», поэтому вероятность проигрыша в ещё одном домашнем поединке предельно мала.

«Миннесота»

Турнирное положение: После феноменальной серии против «Санз» просто так сказка «Миннесоты» закончиться не могла, поэтому от подопечных Финча ждали продолжения беспроигрышной серии в Колорадо, и это случилось.

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Последние матчи: На протяжении всей игры против «Наггетс» гости держали плотность на своей половине площадки, и то что «Денвер» не смог добраться до отметки в 100 набранных очков (106:99), это полностью заслуга защитников «Тимбервулвз».

Травмированные игроки: Кларк продолжает залечивать свой ахилл, но пока команда отлично справляется и без него.

Общий тонус клуба: Во второй игре серии сопротивление со стороны действующих чемпионов будет куда больше, и не факт, что «волкам» удастся продлить свою беспроигрышную серию до шесть матчей подряд в плей-офф.

Статистика для ставок

За пять последних очных противостояний «Денвер» проиграл три встречи

«Миннесота» не проигрывает пять матчей подряд

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Денвера» дают коэффициент 1.45, а на победу «Миннесоты» — 2.87.

Прогноз: «Денвер» отыграется за неожиданное поражение в первой игре на домашнем паркете

Альтернативный прогноз: Результативность матча будет выше, чем в первом поединке серии

Ставка: Ф1 (-5) с коэффициентом 1.82.

Альтернативная ставка: ТБ 210 с коэффициентом 2.19.