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    «Денвер» не позволит «волкам» оторваться в серии

    «Денвер» — «Миннесота». Ставка (к. 1.82) и прогноз на матч плей-офф НБА, 07 мая 2024 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Денвер Наггетс Прогнозы на Миннесота Тимбервулвз
    Прогноз и ставки на «Денвер» — «Миннесота»
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    «Денвер»
    В матче плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Денвер» будет принимать «Миннесоту». Игра пройдет на «Болл Арене» 07 мая. Начало встречи — в 05:00 мск. «Денвер» — «Миннесота»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Баскетбол. НБА. Плей-офф 07 Мая 2024 года
    Денвер
  • НБА. Плей-офф
    •  Денвер 05:00 Миннесота Миннесота
  • НБА. Плей-офф
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    «Денвер»

    Турнирное положение: После относительно легкого первого раунда «Денвер» встретил весьма серьезное оправление от «Миннесоты» и не выглядел фаворитом в первом матче серии.

    Последние матчи: Йокич и Мюррей не смогли сыграть в свой баскетбол, поскольку защита «Тимбервулвз» показала себя с наилучшей стороны.

    Травмированные игроки: Отсутствие Гиллеспи и Чанчара на глубине состава сказывается, но не настолько сильно, чтобы искать причину поражения в первом матче серии непосредственно в них.

    Общий тонус клуба: В второй игре серии мы увидим куда боле заряженных на борьбу «Наггетс», поэтому вероятность проигрыша в ещё одном домашнем поединке предельно мала.

    «Миннесота»

    Турнирное положение: После феноменальной серии против «Санз» просто так сказка «Миннесоты» закончиться не могла, поэтому от подопечных Финча ждали продолжения беспроигрышной серии в Колорадо, и это случилось.

    Все прогнозы на НБА

    Последние матчи: На протяжении всей игры против «Наггетс» гости держали плотность на своей половине площадки, и то что «Денвер» не смог добраться до отметки в 100 набранных очков (106:99), это полностью заслуга защитников «Тимбервулвз».

    Травмированные игроки: Кларк продолжает залечивать свой ахилл, но пока команда отлично справляется и без него.

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    Общий тонус клуба: Во второй игре серии сопротивление со стороны действующих чемпионов будет куда больше, и не факт, что «волкам» удастся продлить свою беспроигрышную серию до шесть матчей подряд в плей-офф.

    Статистика для ставок

    • За пять последних очных противостояний «Денвер» проиграл три встречи

    • «Миннесота» не проигрывает пять матчей подряд

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Денвера» дают коэффициент 1.45, а на победу «Миннесоты» — 2.87.

    Прогноз: «Денвер» отыграется за неожиданное поражение в первой игре на домашнем паркете

    Альтернативный прогноз: Результативность матча будет выше, чем в первом поединке серии

    Ставка: Ф1 (-5) с коэффициентом 1.82.

    Альтернативная ставка: ТБ 210 с коэффициентом 2.19.

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    Ставка и прогноз на матч «Денвер» — «Миннесота» с коэффициентом 1.82. Дата матча: 07.05.2024. Прогнозы на баскетбол. «Денвер» не позволит «волкам» оторваться в серии
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