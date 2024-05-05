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    «Рома»«Рома» — «Ювентус». Онлайн
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    Канада одолела США и выиграла чемпионат мира среди юниоров

    США U18 — Канада U18: счет матча 4:6, обзор голов

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею-2024 Сборная США Сборная Канады
    В финале чемпионата мира по хоккею среди юниоров сборная Канады обыграла команду США со счетом 6:4.

    Канада одолела США и выиграла чемпионат мира среди юниоров
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    За канадцев отличились Райдер Ричи, Коул Бодуан, Тидж Игинла и Гэвин Маккенна, оформивший хет-трик. В составе США шайбы забросили Кристиан Хамфрис, Коул Эйзерман, Коул Хатсон и Броди Цимер.

    ЧМ среди юниоров. Финал
    США U18 — Канада U18 — 4:6 (1:0, 2:2, 1:4)
    Голы: Хамфрис — 2 (Хенслер), 19:08 — 1:0. Ритчи — 3 (Шефер, Мьюс), 25:31 — 1:1. Айзерман — 3 (бол., Хатсон), 28:31 — 2:1. Хатсон — 2 (Вансай, Скэхэн), 33:04 — 3:1. Маккенна — 2 (бол., Игинла, Мьюс), 35:40 — 3:2. Маккенна — 3 (бол., Игинла, Мартон), 50:25 — 3:3. Бодуа — 1 (бол., Ритчи), 53:40 — 3:4. Игинла — 2 (бол., Маккенна, Мьюс), 54:19 — 3:5. Цимер — 2 (Эмери, Хатсон), 55:36 — 4:5. Маккенна — 4 (п.в., Джордж), 58:42 — 4:6Вратари: Кемпф — ДжорджШтраф: 19 — 8Броски: 35 (12+19+4) — 26 (6+5+15)

    Сборная Канады среди игроков до 18 лет в пятый раз стала чемпионом мира. Для США U18 это девятое серебро в истории.

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