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    «Пари НН» и «Спартак» разошлись миром в матче РПЛ

    «Пари НН» — «Спартак»: счет матча 0:0, обзор

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    «Пари НН» сыграл вничью со «Спартаком» (0:0) в матче 27-го тура российской Премьер-лиги.

    «Спартак»
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    «Спартак»

    За весь поединок нижегородцы 2 раза ударили по воротам «Спартака» и совершили 12 фолов. «Красно-белые», в свою очередь, 81% времени владели мячом и 6 раз угрожали воротам соперника.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Пари НН — Спартак 0:0
    Пари НН: Артур Нигматуллин, Кирилл Гоцук, Виктор Александров, Дмитрий Стоцкий, Маттео Стаматов, Николай Калинский, Константин Кучаев, Никита Ермаков, Александр Трошечкин, Glushchenkov K., Kutateladze N. Спартак: Александр Максименко, Павел Маслов, Алексис Дуарте, Никита Чернов, Роман Зобнин, Руслан Литвинов, Наиль Умяров, Даниил Денисов, Антон Зиньковский, Тео Бонгонда, Ugalde M. Предупреждения: Ugalde M. (18'), Кирилл Гоцук (33')

    После этого матча «Спартак» занимает 4-е место в таблице РПЛ с 43 очками в активе. «Пари НН» — на 11-й позиции (29).

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