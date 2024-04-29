«Форталеза»
Турнирное положение: «Форталеза» пока только запрягает. Команда явно способна побороться за самые высокие места в бразильском чемпионате.
При этом «Форталеза» в 2 стартовых поединках добыла 4 очка. При 3 забитых мячах команда пропустила 2.
Последние матчи: старт чемпионата Бразилии команда может записать себе в актив. «Форталеза» потенциально способна догнать лидеров.
Правда, в стартовом туре команда смогла одолеть «Сан-Паулу» (2:1). А вот в матче с «Крузейро» случилась досадная потеря очков (0:0).
В Южноамериканском кубке команда также выступает удачно. В своей группе она возглавляет турнирную таблицу, выиграв трижды в 3 матчах.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: Сейчас команда постепенно прибавляет. Да и в кадровом плане у «Форталезы» полная идиллия.
Матчи против «Ред Булл Брагантино» для команды складываются традиционно неудачно. Из 5 последних очных поединков «Форталеза» проиграл 3 раза при 2 викториях.
Очевидно, что хозяева будут действовать с позиции силы. «Форталеза» явно постарается подтянуться к лидерам.
«Ред Булл Брагантино»
Турнирное положение: «Ред Булл Брагантино» стартовал в чемпионате весьма успешно. Сейчас команда осела на 1 строчке таблицы.
Притом, что «Ред Булл Брагантино» в 3 турах набрал 7 очков. Правда, при 5 забитых мячах команда пропустила трижды.
Последние матчи: в минувшем туре чемпионата «быки» добыли три очка. Команда с минимальным счетом одолела «Коринтианс».
А вот до того была обыграна «Васко да Гама» (2:1). И лишь стартовый тур принес ничейный результат с «Флуминенсе» (2:2).
Да и в Южноамериканском кубке «Ред Булл Брагантино» выиграл в 2 матчах из трех. Там «быки» идут на 2 месте в своей группе.
Не сыграют: Лукас Эвангелиста, Матеус Фернандес, Элинью — травмированы.
Состояние команды: на нынешнем отрезке «Ред Булл Брагантино» выглядит весьма неплохо. Команда постарается зацепиться за очки и на «Кастелао».
Вот только в кадровом плане у команды не все так радужно. Несколько стержневых игроков угодили в клубный лазарет.
Притом, что «Ред Булл Брагантино» обладает довольно-таки приличным составом. Да и вообще, команда неоднократно доказывала свою состоятельность.
Наверняка гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Ред Булл Брагантино» явно постарается извлечь максимум из контратак.
Статистика для ставок
- Обе команды еще не потерпели ни одного поражения в чемпионате
- «Форталеза» имеет двухматчевую победную серию
- «Ред Булл Брагантино» выиграл в 3 своих последних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Форталеза» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.95. Ничья оценена в 3.52, а победа оппонента — в скромные 3.92.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.09 и 1.75.
- 2.34Вест Хэм — Ливерпуль: прогноз и ставкаСегодня в 14:30
- 2.00Ювентус — Милан: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 1.80Лас-Пальмас — Жирона: прогноз и ставкаСегодня в 15:00
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Прогноз: «Форталеза» отлично играет дома, так что наверняка начнет поединок максимально агрессивно.
«Форталеза» явно намерена подтянуться к лидерам, да и оппонент имеет кадровые проблемы.
Ставка: Победа «Форталезы» в 1 тайме за 2.53.
Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют более 2 мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.09