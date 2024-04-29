29 апреля в 4-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Форталеза» и «Ред Булл Брагантино». Начало игры — в 00:30 мск. «Форталеза» — «Ред Булл Брагантино»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Форталеза»

Турнирное положение: «Форталеза» пока только запрягает. Команда явно способна побороться за самые высокие места в бразильском чемпионате.

При этом «Форталеза» в 2 стартовых поединках добыла 4 очка. При 3 забитых мячах команда пропустила 2.

Последние матчи: старт чемпионата Бразилии команда может записать себе в актив. «Форталеза» потенциально способна догнать лидеров.

Правда, в стартовом туре команда смогла одолеть «Сан-Паулу» (2:1). А вот в матче с «Крузейро» случилась досадная потеря очков (0:0).

В Южноамериканском кубке команда также выступает удачно. В своей группе она возглавляет турнирную таблицу, выиграв трижды в 3 матчах.

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: Сейчас команда постепенно прибавляет. Да и в кадровом плане у «Форталезы» полная идиллия.

Матчи против «Ред Булл Брагантино» для команды складываются традиционно неудачно. Из 5 последних очных поединков «Форталеза» проиграл 3 раза при 2 викториях.

Очевидно, что хозяева будут действовать с позиции силы. «Форталеза» явно постарается подтянуться к лидерам.

«Ред Булл Брагантино»

Турнирное положение: «Ред Булл Брагантино» стартовал в чемпионате весьма успешно. Сейчас команда осела на 1 строчке таблицы.

Притом, что «Ред Булл Брагантино» в 3 турах набрал 7 очков. Правда, при 5 забитых мячах команда пропустила трижды.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата «быки» добыли три очка. Команда с минимальным счетом одолела «Коринтианс».

А вот до того была обыграна «Васко да Гама» (2:1). И лишь стартовый тур принес ничейный результат с «Флуминенсе» (2:2).

Да и в Южноамериканском кубке «Ред Булл Брагантино» выиграл в 2 матчах из трех. Там «быки» идут на 2 месте в своей группе.

Не сыграют: Лукас Эвангелиста, Матеус Фернандес, Элинью — травмированы.

Состояние команды: на нынешнем отрезке «Ред Булл Брагантино» выглядит весьма неплохо. Команда постарается зацепиться за очки и на «Кастелао».

Вот только в кадровом плане у команды не все так радужно. Несколько стержневых игроков угодили в клубный лазарет.

Притом, что «Ред Булл Брагантино» обладает довольно-таки приличным составом. Да и вообще, команда неоднократно доказывала свою состоятельность.

Наверняка гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Ред Булл Брагантино» явно постарается извлечь максимум из контратак.

Статистика для ставок

Обе команды еще не потерпели ни одного поражения в чемпионате

«Форталеза» имеет двухматчевую победную серию

«Ред Булл Брагантино» выиграл в 3 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Форталеза» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.95. Ничья оценена в 3.52, а победа оппонента — в скромные 3.92.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.09 и 1.75.

Прогноз: «Форталеза» отлично играет дома, так что наверняка начнет поединок максимально агрессивно.

«Форталеза» явно намерена подтянуться к лидерам, да и оппонент имеет кадровые проблемы.

Ставка: Победа «Форталезы» в 1 тайме за 2.53.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют более 2 мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.09