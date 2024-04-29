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    «Форталеза» мгновенно усмирит «быков»

    «Форталеза» — «Ред Булл Брагантино». Ставка (к. 2.53) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 29 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Форталеза» — «Ред Булл Брагантино»
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    «Форталеза»
    29 апреля в 4-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Форталеза» и «Ред Булл Брагантино». Начало игры — в 00:30 мск. «Форталеза» — «Ред Булл Брагантино»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 29 Апреля 2024 года
    Форталеза
  • Бразилия. Серия А
    •  Форталеза 00:30 Брагантино Брагантино
  • Бразилия. Серия А
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    «Форталеза»

    Турнирное положение: «Форталеза» пока только запрягает. Команда явно способна побороться за самые высокие места в бразильском чемпионате.

    При этом «Форталеза» в 2 стартовых поединках добыла 4 очка. При 3 забитых мячах команда пропустила 2.

    Последние матчи: старт чемпионата Бразилии команда может записать себе в актив. «Форталеза» потенциально способна догнать лидеров.

    Правда, в стартовом туре команда смогла одолеть «Сан-Паулу» (2:1). А вот в матче с «Крузейро» случилась досадная потеря очков (0:0).

    В Южноамериканском кубке команда также выступает удачно. В своей группе она возглавляет турнирную таблицу, выиграв трижды в 3 матчах.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: Сейчас команда постепенно прибавляет. Да и в кадровом плане у «Форталезы» полная идиллия.

    Матчи против «Ред Булл Брагантино» для команды складываются традиционно неудачно. Из 5 последних очных поединков «Форталеза» проиграл 3 раза при 2 викториях.

    Очевидно, что хозяева будут действовать с позиции силы. «Форталеза» явно постарается подтянуться к лидерам.

    «Ред Булл Брагантино»

    Турнирное положение: «Ред Булл Брагантино» стартовал в чемпионате весьма успешно. Сейчас команда осела на 1 строчке таблицы.

    Притом, что «Ред Булл Брагантино» в 3 турах набрал 7 очков. Правда, при 5 забитых мячах команда пропустила трижды.

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    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата «быки» добыли три очка. Команда с минимальным счетом одолела «Коринтианс».

    А вот до того была обыграна «Васко да Гама» (2:1). И лишь стартовый тур принес ничейный результат с «Флуминенсе» (2:2).

    Да и в Южноамериканском кубке «Ред Булл Брагантино» выиграл в 2 матчах из трех. Там «быки» идут на 2 месте в своей группе.

    Не сыграют: Лукас Эвангелиста, Матеус Фернандес, Элинью — травмированы.

    Состояние команды: на нынешнем отрезке «Ред Булл Брагантино» выглядит весьма неплохо. Команда постарается зацепиться за очки и на «Кастелао».

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    Вот только в кадровом плане у команды не все так радужно. Несколько стержневых игроков угодили в клубный лазарет.

    Притом, что «Ред Булл Брагантино» обладает довольно-таки приличным составом. Да и вообще, команда неоднократно доказывала свою состоятельность.

    Наверняка гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Ред Булл Брагантино» явно постарается извлечь максимум из контратак.

    Статистика для ставок

    • Обе команды еще не потерпели ни одного поражения в чемпионате

    • «Форталеза» имеет двухматчевую победную серию

    • «Ред Булл Брагантино» выиграл в 3 своих последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Форталеза» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.95. Ничья оценена в 3.52, а победа оппонента — в скромные 3.92.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.09 и 1.75.

    Прогноз: «Форталеза» отлично играет дома, так что наверняка начнет поединок максимально агрессивно.

    «Форталеза» явно намерена подтянуться к лидерам, да и оппонент имеет кадровые проблемы.

    Ставка: Победа «Форталезы» в 1 тайме за 2.53.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют более 2 мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.09

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    Ставка и прогноз на матч «Форталеза» — «Ред Булл Брагантино» с коэффициентом 2.53. Дата матча: 29.04.2024. Прогнозы на футбол. «Форталеза» мгновенно усмирит «быков»
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