«Марсель»
Турнирное положение: Сейчас в турнирной таблице французского первенства коллектив Жана-Луи Гассе с 41 очком идет на восьмой позиции, отставая от шестой еврокубковой на пять баллов.
«Марсель» выиграл десять матчей из 30 проведенных, 11 раз сыграл вничью и потерпел девять фиаско, разница забитых и пропущенных составляет 45:37.
Марсель — Ланс: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: Свои две предыдущие игры чемпионата «провансальцы» завершили мировыми исходами с одинаковым счетом по 2:2. Сперва в этот период они поделили очки с «Тулузой» в гостях, а затем — с «Ниццей» дома. Перед этим же они прошли по пенальти португальскую «Бенфику» в четвертьфинале ЛЕ.
Не сыграют: Исмаила Сарр, Педро Руис, Билал Надир, Валентин Ронжье и Квентин Мерлин пребывают в лазарете команды.
Состояние команды: К данной игре «Марсель» подходит с 3-матчевой беспроигрышной серией, в которой добился одной виктории и дважды сыграл вничью. До этого же неплохого периода «бело-голубые» проиграли в пяти поединках подряд с учетом всех турниров. Непосредственно в Лиге 1 в этот отрезок они уступили трижды и забили лишь один гол.
«Ланс»
Турнирное положение: На данный момент в таблице французского чемпионата коллектив Франка Эзе с 46 очками идет на шестой еврокубковой строке, но седьмую опережает на четыре пункта.
«Ланс» смог за всю дистанцию выиграть 13 встреч, семь игр свел вничью и десять раз проиграл, забил 39 мячей, а пропустил на девять голов меньше.
Последние матчи: В прошлом туре «золотисто-красные» на своем поле обыграли последнюю команду чемпионата «Клермон» со счетом 1:0, а перед эти неожиданно на выезде уступили со счетом 1:2 скромному «Мецу», забив первыми.
Не сыграют: Джимми Кабо и Салис Абдул Самед из-за травм пропустят этот матч.
Состояние команды: К предстоящему поединку «Ланс» подходит после минимальной домашней победы над аутсайдером лиги. Перед этим же коллектив имел 4-матчевую безвыигрышную серию. В этот неудачный период времени коллектив расписал одну мировую и трижды уходил с поля поверженным.
Однако в этот период он неизменно забивал в каждой игре. Выиграть же клуб смог только трижды за минувшие восемь матчей при четырех фиаско.
Статистика для ставок
- «Марсель» дома с учетом всех турниров выиграл пять встреч из семи предыдущих и раз проиграл
- «Ланс» проиграл свои две последние гостевые игры
- «Ланс» обыграл «Марсель» в трех минувших очных противостояниях
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Марселя» — 2.58, победа «Ланса» — 2.87, ничья — 3.58.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.98 и 1.93 соответственно.
- 2.00Ювентус — Милан: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 1.85Атлетико — Атлетик: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.23Астон Вилла — Челси: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Прогнозируем, что «Марсель» наконец-то прервет негативную серию против «Ланса» и выиграет у него на этот раз, ведь на текущий момент хозяева смотрятся получше гостей.
Рекомендуемая ставка: победа «Марселя» за 2.58.
Прогноз: И также еще здесь ставим на то, что поединок получится результативным, так как зачастую между собой они играю по верхам, да и в своих последних отрезках без гола с поля не уходят.
Ставка: ТБ 3,0 за 2.65.