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    «Марсель» прервет серию поражений против «Ланса»?

    «Марсель» — «Ланс». Ставка (к. 2.58) и прогноз на футбол, чемпионат Франции, 28 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Марсель» — «Ланс»
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    «Марсель»
    28 апреля в рамках 31-го тура французской Лиги 1 «Марсель» дома примет «Ланс». Начало игры — в 22:00 по мск. «Марсель» — «Ланс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 28 Апреля 2024 года
    Марсель
  • Франция. Лига 1
    •  Марсель 22:00 Ланс Ланс
  • Ланс
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    «Марсель»

    Турнирное положение: Сейчас в турнирной таблице французского первенства коллектив Жана-Луи Гассе с 41 очком идет на восьмой позиции, отставая от шестой еврокубковой на пять баллов.

    «Марсель» выиграл десять матчей из 30 проведенных, 11 раз сыграл вничью и потерпел девять фиаско, разница забитых и пропущенных составляет 45:37.

    Марсель — Ланс: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: Свои две предыдущие игры чемпионата «провансальцы» завершили мировыми исходами с одинаковым счетом по 2:2. Сперва в этот период они поделили очки с «Тулузой» в гостях, а затем — с «Ниццей» дома. Перед этим же они прошли по пенальти португальскую «Бенфику» в четвертьфинале ЛЕ.

    Не сыграют: Исмаила Сарр, Педро Руис, Билал Надир, Валентин Ронжье и Квентин Мерлин пребывают в лазарете команды.

    Календарь и таблица Лиги 1

    Состояние команды: К данной игре «Марсель» подходит с 3-матчевой беспроигрышной серией, в которой добился одной виктории и дважды сыграл вничью. До этого же неплохого периода «бело-голубые» проиграли в пяти поединках подряд с учетом всех турниров. Непосредственно в Лиге 1 в этот отрезок они уступили трижды и забили лишь один гол.

    «Ланс»

    Турнирное положение: На данный момент в таблице французского чемпионата коллектив Франка Эзе с 46 очками идет на шестой еврокубковой строке, но седьмую опережает на четыре пункта.

    «Ланс» смог за всю дистанцию выиграть 13 встреч, семь игр свел вничью и десять раз проиграл, забил 39 мячей, а пропустил на девять голов меньше.

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    • Последние матчи: В прошлом туре «золотисто-красные» на своем поле обыграли последнюю команду чемпионата «Клермон» со счетом 1:0, а перед эти неожиданно на выезде уступили со счетом 1:2 скромному «Мецу», забив первыми.

    Не сыграют: Джимми Кабо и Салис Абдул Самед из-за травм пропустят этот матч.

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    Состояние команды: К предстоящему поединку «Ланс» подходит после минимальной домашней победы над аутсайдером лиги. Перед этим же коллектив имел 4-матчевую безвыигрышную серию. В этот неудачный период времени коллектив расписал одну мировую и трижды уходил с поля поверженным.

    Однако в этот период он неизменно забивал в каждой игре. Выиграть же клуб смог только трижды за минувшие восемь матчей при четырех фиаско.

    Статистика для ставок

    • «Марсель» дома с учетом всех турниров выиграл пять встреч из семи предыдущих и раз проиграл

    • «Ланс» проиграл свои две последние гостевые игры

    • «Ланс» обыграл «Марсель» в трех минувших очных противостояниях

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Марселя» — 2.58, победа «Ланса» — 2.87, ничья — 3.58.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.98 и 1.93 соответственно.

    Прогноз: Прогнозируем, что «Марсель» наконец-то прервет негативную серию против «Ланса» и выиграет у него на этот раз, ведь на текущий момент хозяева смотрятся получше гостей.

    Рекомендуемая ставка: победа «Марселя» за 2.58.

    Прогноз: И также еще здесь ставим на то, что поединок получится результативным, так как зачастую между собой они играю по верхам, да и в своих последних отрезках без гола с поля не уходят.

    Ставка: ТБ 3,0 за 2.65.

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    Ставка и прогноз на матч «Марсель» — «Ланс» с коэффициентом 2.58. Дата матча: 28.04.2024. Прогнозы на футбол. «Марсель» прервет серию поражений против «Ланса»?
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