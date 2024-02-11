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    «Тулуза» — «Нант». Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, Лига 1, 11 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Тулуза» — «Нант»
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    «Тулуза»
    В рамках 21-го тура чемпионата Франции 11 февраля пройдет матч «Тулуза» — «Нант». Начало — 17:00 (мск). «Тулуза» — «Нант»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 11 Февраля 2024 года
    Тулуза
  • Франция. Лига 1
    •  Тулуза 17:00 Нант Нант
  • Франция. Лига 1
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    «Тулуза»

    Турнирное положение: Эта команда в нынешнем сезоне борется лишь за выживание. Ныне «Тулуза» находится на 12 месте.

    При этом атака команды не выдерживает никакой критики. В 20 матчах игроки «Тулузы» сумели отличиться всего 19 результативными ударами.

    Коэффициенты матча Тулуза — Нант

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    Последние матчи: в предыдущем туре команде удалось добыть три очка. «Тулуза» нанесла поражение «Реймсу» (3:2).

    Вообще, в трех своих последних матча чемпионата «Тулуза» добыла 6 очков. Проиграла команда только крепкому «Лансу» (0:2).

    Все прогнозы на Лигу 1

    Если смотреть статистику за последние 5 игр, то команда смогла забить 10 мячей. А вот в свои ворота «Тулуза» пропустила 7 голов.

    Не сыграют: Закария Абухляль, Дени Женро — травмированы.

    Состояние команды: «Тулуза» все никак не может отдалиться от опасной зоны. Нынешний гандикап измеряется 4 баллами.

    При этом предстоящая игра с нестабильным «Нантом» — отличная возможность несколько поправить свое турнирное положение.

    Стоит отметить, что «Тулуза» традиционно успешно противостоит «Нанту». Из 5 последних очных поединков команда выиграла трижды.

    «Нант»

    Турнирное положение: «Нант» в нынешнем сезоне отнюдь не блещет результатами. Сейчас команда находится на 14 месте в таблице.

    Команда забила 20 мячей, пропустив в свои ворота 31.

    Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у «Нанта» лишь одна виктория, да и та в кубковой встрече с «По» (4:1).

    Не сыграют: Эрай Кюмарт — травмирован. Самуэль Мутуссами, Мозес Симон — в сборной.

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    • Состояние команды: в нынешнем сезоне «Нант» борется за выживание в элитном дивизионе. Отрыв от опасной зоны измеряется тремя очками.

    Вот только проигрывает команда довольно часто. В 20 поединках Лиги 1 в пассиве у «Нанта» уже 11 поражений.

    Команда способна выдать отдельный качественный поединок, однако стабильности ей не хватает. Например, «Нант» часто теряет очки на ровном месте.

    Из пяти последних очных поединков с «Тулузаом» команда выиграла всего однажды. При этом проиграли «канарейки» трижды.

    Статистика для ставок

    • «Тулуза» не проигрывает «Нанту» уже полтора года

    • «Нант» остается без побед уже 4 матча к ряду

    • «Тулуза» в среднем забивает менее гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Тулуза» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.26. Ничья оценена в 3.52, а победа гостей — в скромные 3.47.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с примерно одинаковыми коэффициентами — 2.15 и 1.82.

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    Прогноз: Обе команды явно намерены улучшить свое турнирное положение, стало быть, будут активно и агрессивно атаковать.

    Обеим командам явно необходимо прибавлять в плане реализации, так что стоит ожидать результативной игры.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.15.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что поединок не выявит победителя, ведь соперники примерно равны по силам.

    Ставка: Ничья за 3.52

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