«Кальяри» — «Лацио». Матч пройдет в рамках 24-го тура итальянской Серии А, начало — 17:00 (мск) «Кальяри» — «Лацио»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кальяри»

«Кальяри» по итогам 23-х туров занимает 18-ю строчку в зоне вылета, уступая безопасной 17-й позиции по дополнительным показателям.

Команда уже не выступает в Кубке Италии, где проиграла на стадии 1/8 финала турнира. Ее обидчиком с разгромной победой на выезде стал «Милан» (1:4).

Коэффициенты матча Кальяри — Лацио 1X2Новым игрокам 3.653.302.18Бонус$9500

В своем последнем матче, который пришелся на Серию А, клуб также потерпел разгром. Также на чужом поле он уступил «Роме» (0:4), пропустив четыре «сухих» мяча.

Все прогнозы на Серию А

На сегодня у коллектива серия поражений в три поединка, которые пришлись на итальянское первенство, так что у него явно провальная форма.

«Лацио»

«Лацио» по итогам 22-х матчей занимает девятую строчку с отставанием в два очка от зоны еврокубков — шестой позиции.

Команда также продолжает выступления в Кубке Италии, где вышла в полуфинал. На предыдущей стадии «бьянкочелести» удалось победить в дерби «Рому» (1:0).

В своем последнем матче, который пришелся на Серию А, «Орлы» потерпели поражение. На чужом поле он проиграл «Аталанте» (1:3), где лишь в концовке избежал «сухого» разгрома.

На сегодня у коллектива безвыигрышная серия в три поединка в разных турнирах при двух поражениях и одной ничьей, так что у гостей форма немногим лучше, чем у соперника.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Лацио», коэффициент на победу которого равен 2,15. Успех «Кальяри» оценивается в 3,60, ничья — в 3,25.

В четырех последних матчах хозяев было забито больше 2,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,30.

Еще один вариант ставки — обе команды забьют за 2,05, ведь в пяти из шести последних матчей «Кальяри» был реализован именно такой сценарий.