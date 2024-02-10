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    Вернутся ли к «Лацио» успехи?

    «Кальяри» — «Лацио». Ставка (к. 2.30) и прогноз на чемпионат Италии на 10 февраля 2024 года

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    «Лацио» — фаворит матча
    «Кальяри» — «Лацио». Матч пройдет в рамках 24-го тура итальянской Серии А, начало — 17:00 (мск) «Кальяри» — «Лацио»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 10 Февраля 2024 года
    Кальяри
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    •  Кальяри 17:00 Лацио Лацио
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    «Кальяри»

    «Кальяри» по итогам 23-х туров занимает 18-ю строчку в зоне вылета, уступая безопасной 17-й позиции по дополнительным показателям.

    Команда уже не выступает в Кубке Италии, где проиграла на стадии 1/8 финала турнира. Ее обидчиком с разгромной победой на выезде стал «Милан» (1:4).

    Коэффициенты матча Кальяри — Лацио

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  • 3.653.302.18Бонус$9500
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    В своем последнем матче, который пришелся на Серию А, клуб также потерпел разгром. Также на чужом поле он уступил «Роме» (0:4), пропустив четыре «сухих» мяча.

    Все прогнозы на Серию А

    На сегодня у коллектива серия поражений в три поединка, которые пришлись на итальянское первенство, так что у него явно провальная форма.

    «Лацио»

    «Лацио» по итогам 22-х матчей занимает девятую строчку с отставанием в два очка от зоны еврокубков — шестой позиции.

    Команда также продолжает выступления в Кубке Италии, где вышла в полуфинал. На предыдущей стадии «бьянкочелести» удалось победить в дерби «Рому» (1:0).

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  • 05/02/2024

    • В своем последнем матче, который пришелся на Серию А, «Орлы» потерпели поражение. На чужом поле он проиграл «Аталанте» (1:3), где лишь в концовке избежал «сухого» разгрома.

    На сегодня у коллектива безвыигрышная серия в три поединка в разных турнирах при двух поражениях и одной ничьей, так что у гостей форма немногим лучше, чем у соперника.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Лацио», коэффициент на победу которого равен 2,15. Успех «Кальяри» оценивается в 3,60, ничья — в 3,25.

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    В четырех последних матчах хозяев было забито больше 2,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,30.

    Еще один вариант ставки — обе команды забьют за 2,05, ведь в пяти из шести последних матчей «Кальяри» был реализован именно такой сценарий.

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    «Кальяри» — «Лацио»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 10.02.2024. Прогнозы на футбол. Вернутся ли к «Лацио» успехи?
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