В первом полуфинальном матче Кубка Бельгии «Остенде» на своем поле сыграет против «Антверпена». Поединок состоится 8 февраля и начнется в 22:00 по мск. «Остенде» — «Антверпен»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Остенде»

«Остенде» преодолел в этом кубковом розыгрыше уже четыре этапа. На первом он без проблем на своем поле разгромил со счетом 5:0 коллектив из низшей лиги.

После этого «красно-зеленые» играли только с представителями элиты. В 1/16 был повержен в гостях 2:0 «Эйпен», затем обыгран дома 3:1 «Генк», а в четвертьфинале они одолели «Моленбек» 2:0.

Отметим, что «Остенде» этот сезон проводит в первом бельгийском дивизионе, где на текущий момент находится в нижней части таблицы и всего на балл опережает зону вылета.

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На своем поле коллектив в отрезке последних семи встреч проиграл три раза. Столько же матчей дома он еще выиграл и расписал одну мировую за этот период.

«Антверпен»

«Антверпен» в этом Кубке Бельгии убрал со своего пути троих соперников. В рамках 1/16 финала он легко разгромил клуб из первой лиги в гостях 4:1.

На последующих же стадиях «красные» играли только с представителями элиты. В 1/8 они дома крупно выиграли у «Шарлеруа» 5:2, а на предыдущем этапе справились с «Лувеном» 3:2 на его поле.

В чемпионате же страны коллектив идет четвертым и наверняка пробьется в финальную часть первенства. Однако на чемпионство он вряд ли сможет рассчитывать.

На выезде в различных турнирах «Антверпен» уступил в трех поединках из семи последних. Еще три матча он в этот период смог выиграть и раз сыграл вничью.

«Антверпен» выиграл у предстоящего противника в четырех минувших очных встречах. Причем в трех случаях виктории были с внушительной разницей.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Антверпена» — 1.63, победа «Остенде» — 5.20, ничья — 4.10.

Прогнозируем, что команда из топ-4 элиты даже на выезде не будет иметь пробоем с аутсайдером первого дивизиона.

И также в данном противостоянии ставим еще на то, что гости смогут забить в каждом из таймов.