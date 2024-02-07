7 февраля в рамках 1/8 финала Кубка Франции ПСЖ на своем поле сыграет против «Бреста». Начало игры запланировано на 23:10 по мск. ПСЖ — «Брест»: ставки и прогнозы, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

ПСЖ

Команда Луиса Энрике проводит отличный сезон. Уже все привыкли к отличным результатам ПСЖ во Франции. Парижане уверенно занимают 1-е место в таблице Лиги 1 и имеют все шансы на победу в Кубке страны.

ПСЖ провели уже 2 матча на этом турнире. Сначала в 1/32 финала парижане разгромили «Ревел» (9:0), а в 1/16 финала ПСЖ также разгромил «Орлеан» (4:1). За эти 2 матча форвард команды Килиан Мбаппе забил 4 гола и сделал 3 голевые передачи.

У парижской команды продолжается беспроигрышная серия во всех турнирах, которая насчитывает уже 14 матчей. В последней встрече ПСЖ обыграл «Страсбург» (2:1).

Все прогнозы на футбол

В предстоящем матче команда сыграет на своем поле с «Брестом» в 1/8 финала Кубка Франции. Стоит отметить, что в Лиге 1 ПСЖ набрал 23 очка из 30-и возможных дома. В предстоящем матче у парижан есть все, чтобы вновь разгромить своего соперника в кубке.

«Брест»

Эта команда проводит отличный сезон, но сейчас «Брест» на грани вылета из Кубка Франции, ведь в соперниках у команды грозный ПСЖ. В чемпионате страны «Брест» занимает 3-е место в таблице с 36-ю очками в активе.

Команда очень строго играет в обороне. За последние 8 матчей во всех турнирах «Брест» пропустил всего 3 гола при 14-и забитых — отличный результат. В последнем туре команда сыграла вничью с «Ниццей» (0:0).

В 1/32 финала у «Бреста» был напряженный поединок с «Анже» (1:0), забив единственный гол на 63-й минуте. В 1/16 финала команда одержала волевую победу над «Трелисаком» (2:1). «Брест» перевернул игру, забив 2 гола на 78-й и 88-й минутах встречи.

ПСЖ и «Брест» встречались последний раз 28-го января этого года. Команды сыграли вничью со счетом 2:2. После 1-го тайма «Брест» проигрывал 0:2, а во 2-м тайме добился ничейного результата.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу ПСЖ предлагают — 1.35.

На викторию «Бреста» дают — 7.60, ничья оценена — в 5.30.

«Брест» очень хорош в последнее время, но ПСЖ еще сильнее. Можно предположить, что матч получится результативным, а гости забьют минимум один гол.

Поэтому наши прогноз и ставка — Обе забьют за 1.73. Еще один вариант ставки — Тотал 3 больше за 1.72.