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    Сможет ли «Брест» дать бой ПСЖ?

    ПСЖ — «Брест». Ставка (к. 1.73) и прогноз на футбол, Кубок Франции, 7 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на ПСЖ — «Брест»
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    ПСЖ
    7 февраля в рамках 1/8 финала Кубка Франции ПСЖ на своем поле сыграет против «Бреста». Начало игры запланировано на 23:10 по мск. ПСЖ — «Брест»: ставки и прогнозы, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Франция. Кубок 07 Февраля 2024 года
    ПСЖ
  • Париж
    •  ПСЖ 23:10 Брест Брест
  • Франция. Кубок
    •

    ПСЖ

    Команда Луиса Энрике проводит отличный сезон. Уже все привыкли к отличным результатам ПСЖ во Франции. Парижане уверенно занимают 1-е место в таблице Лиги 1 и имеют все шансы на победу в Кубке страны.

    ПСЖ провели уже 2 матча на этом турнире. Сначала в 1/32 финала парижане разгромили «Ревел» (9:0), а в 1/16 финала ПСЖ также разгромил «Орлеан» (4:1). За эти 2 матча форвард команды Килиан Мбаппе забил 4 гола и сделал 3 голевые передачи.

    У парижской команды продолжается беспроигрышная серия во всех турнирах, которая насчитывает уже 14 матчей. В последней встрече ПСЖ обыграл «Страсбург» (2:1).

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    В предстоящем матче команда сыграет на своем поле с «Брестом» в 1/8 финала Кубка Франции. Стоит отметить, что в Лиге 1 ПСЖ набрал 23 очка из 30-и возможных дома. В предстоящем матче у парижан есть все, чтобы вновь разгромить своего соперника в кубке.

    «Брест»

    Эта команда проводит отличный сезон, но сейчас «Брест» на грани вылета из Кубка Франции, ведь в соперниках у команды грозный ПСЖ. В чемпионате страны «Брест» занимает 3-е место в таблице с 36-ю очками в активе.

    Команда очень строго играет в обороне. За последние 8 матчей во всех турнирах «Брест» пропустил всего 3 гола при 14-и забитых — отличный результат. В последнем туре команда сыграла вничью с «Ниццей» (0:0).

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    • В 1/32 финала у «Бреста» был напряженный поединок с «Анже» (1:0), забив единственный гол на 63-й минуте. В 1/16 финала команда одержала волевую победу над «Трелисаком» (2:1). «Брест» перевернул игру, забив 2 гола на 78-й и 88-й минутах встречи.

    ПСЖ и «Брест» встречались последний раз 28-го января этого года. Команды сыграли вничью со счетом 2:2. После 1-го тайма «Брест» проигрывал 0:2, а во 2-м тайме добился ничейного результата.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу ПСЖ предлагают — 1.35.

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    На викторию «Бреста» дают — 7.60, ничья оценена — в 5.30.

    «Брест» очень хорош в последнее время, но ПСЖ еще сильнее. Можно предположить, что матч получится результативным, а гости забьют минимум один гол.

    Поэтому наши прогноз и ставка — Обе забьют за 1.73. Еще один вариант ставки — Тотал 3 больше за 1.72.

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    ПСЖ — «Брест»: прогноз, ставка (1.73), статистика, коэффициенты матча 07.02.2024. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Брест» дать бой ПСЖ?
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